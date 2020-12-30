新紓困法案 小商家申請PPP更靈活

華裔民眾此前到銀行排隊查看第一筆紓困金是否到帳。（記者黃伊奕／攝影）

川普總統日前簽署9000億元紓困法案，其中民眾和商家最為關注的「薪資保護貸款 計畫」(PPP)與600元紓困金 發放眾多細節未公布，但專業人士29日根據現有信息表示，新一輪PPP的靈活性更高，但可領取紓困金人群減少。

新一輪PPP小額貸款申請流程簡化，例如申請貸款豁免審核時間從以前的八周或24周，改為八周到24周其中任何一天；15萬元以下貸款申請只需要提交不超過一頁紙簽字聲明，其中包括員工數量、預計用於薪資成本的總貸款金額等內容；但是申請人需要保留相關信息三到四年，當局將進一步審核和審計這些內容，以免存在貸款欺詐。

紐約註冊會計師白育青提醒，申請新一輪PPP，業主需要提供文件證明自己總營業額相比2019年降低至少25%，建議符合該類情況的商家提前做好準備；但他也指出，疫情期間相關政策隨時都在變化，建議民眾和商家主動聯繫自己的會計師，提前了解、做好準備，以免錯失申請機會。

白育青還表示，相比上一輪紓困金發放，此次600元紓困金可領取人群減少；可領取的個人年收入從9萬9000元降低到7萬5000元，家庭收入從19萬8000元降低到17萬4000元，凡是超過該收入標準人群無法領取此次紓困金。

白育青說，值得注意的是，新一輪紓困金主要根據民眾2020年收入情況，即使大部分家庭未完成2020年報稅 ，但很有可能會在完成報稅後通過補稅或退稅的方式填補落差；白育青舉例說明，例如個人在2019年收入超過10萬元，但在2020年因疫情導致收入大大縮水降低到7萬5000元以下，雖然600元補助金可能不會主動打到其銀行帳戶，但在其完成2020年報稅後相信能通過退稅獲得該筆紓困金。