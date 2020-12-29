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紐約市府今年新建28.6哩受保護單車道 史上最多

記者和釗宇／紐約報導

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)29日宣布，市交通局(Department of Transportation)今年已經新建28.6哩的受保護單車道，創下歷史紀錄；他說，市府此前已建成的35.3哩傳統單車道和83哩的開放街道供商家室外營業，今年新建16.3哩公車道也創下史上最多，「2020年成為紐約市街道面貌變化最大的一年。」

加上今年新建的28.6哩受保護單車道，全市五區的單車道總長度已經達到1375哩，其中545哩為受保護單車道；同時，交通局仍致力於完成此前「綠浪計畫」(Green Wave Plan)設定的目標，希望到明年底再建超過80哩的受保護單車道，2022年在全市的單車優先區域(Bicycle Priority Districts)建設75哩的單車基礎設施。

根據市府數據，曼哈頓今年新建的受保護單車道為5哩，布魯克林、皇后區、布朗士區、史泰登島分別為9.1哩、9.5哩、3.2哩和1.8哩。

同時，由於新冠疫情影響，市府有機會對公共道路空間做出新的規畫，包括設立餐館和零售業室外營業項目、增加公車專用道等；其中，市府今年開通了83哩的無車公共街道，給餐館和零售業者室外營業，目前已有超過萬家餐館參加室外營業項目；市府還封閉了17哩的街道，供學校室外教學；市府今年新建了16.3哩的公車專用道，也創下歷史最多紀錄。

紐約市 零售業 布朗士

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