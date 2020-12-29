2021市議員當選人 依法任期僅有2年

2021年紐約市議員當選者的任期為兩年，2023年也是市議員選舉年，圖為選舉投票站。(本報檔案照)

紐約市 目前已有超過300人參加2021年的市議員選舉，但選舉專家提醒民眾，根據紐約市憲章規定，2021年的市議員當選者的任期只有兩年。

1980年代末，紐約市憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)決定，由於每十年進行一次人口普查 後重新畫分選區，每隔20年，當屆市議員競選獲勝者的任期只為兩年。

紐約市新的選區畫分將於2022年或2023年啟用；2021年當選的市議員任期為兩年，2023年的選舉也如此，直到2025年的選舉，才恢復為四年任期；不過市長、市主計長和市公益維護人仍維持四年任期不變。

根據皇后區 紀事報(Queens Chronicle)的報道，1989年紐約憲章修訂委員會執行董事兼顧問萊恩(Eric Lane)表示，「這樣做的所有目的就是為了使選區重新畫分後，仍以最佳方式實施一人一票的選舉」。

他說，如果選舉僅在2021年和2025年舉行，那會意味著在四年任期的後兩年，選區變更的居民沒有參與代表他們的市議員選舉。「我們這樣做不是為市議員，而是為公眾，以確保一人一票對這些市議會選區至關重要，雖然會花更多錢，但保持民主的原則更重要。」

2001年與2021年的選舉年相似。州眾議員魏普林(David Weprin)於2001年時當選皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)選區的市議員；他表示，兩年任期會讓壓力更大，因為新當選的市議員在競選連任前將沒有四年的時間來實現成就。不過他也說，若在2021年當選，那麼很有可能在兩年後連任，因為在職連任通常比首次競選要容易的多。

市競選財務委員會(CFB)執行主任勞普瑞斯特(Amy Loprest)表示，2023年選區重畫後的選舉將為選民提供一次機會選出能夠反映紐約市不斷變化的人口統計的民選官員。

勞普瑞斯特還說，「改進公共競選籌資計畫使許多新參選人加入2021年市級選舉的角逐，我們預計2023年會有同樣的熱情，CFB將為幫助參選人做好準備。」