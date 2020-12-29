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疫情影響 健保自動延期 失業、減薪者減免保費

記者顏嘉瑩／紐約報導
呂璦玲表示，參加多個健保計畫的民眾將自動延期。(截自視訊會議)
呂璦玲表示，參加多個健保計畫的民眾將自動延期。(截自視訊會議)

紐約州健保市場從即日起至2021年1月31日開放投保，紐約州健保市場投保導覽員、Mothers and Babies Perinatal Network健康保險計畫總監呂璦玲(Aileen Pan)接受「世界日報」專訪時表示，受新冠肺炎影響，參加多個健保計畫的民眾將自動延期；而疫情而失業、減薪者也能夠更新收入狀況，將依個人情況享有保費減免。

呂璦玲表示，2021年的健保申請與往年相近，分為醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、基本計畫(Essential Plan)、兒童保健計畫(Child Health Plus)及合資格健康保險計畫(Qualified Health Plan)等四種，而健保市場的許多計畫，都提供免費醫療服務，民眾可利用該服務，到家庭醫生或是專業醫生診所就診。

受到新冠疫情影響，呂璦玲說，今年已經參加白卡、基本計畫和兒童保健計畫的民眾，將會自動繼續承保，不需再續簽，保證疫情期間所有民眾都能擁有健保，同時民眾在接受新冠檢測時，也不需再負擔任何費用。

疫情也造成不少民眾失業、減薪，呂璦玲表示，此前有承保的民眾，可致電更改個人收入狀況，健保市場將根據個別實際收入情況調整保費。

針對無證客和留學生是否能申請保險，呂璦玲表示，將根據其證件判斷個別情況提供補助，若紐約州居民者則可保基本計畫；對於短期的旅遊人士，健保市場則提供緊急的醫療服務，若危及生命也有緊急白卡提供補助。

若要投保，呂璦玲說，最簡單的方式是在州衛生廳(NYSDOH)的上班時間撥打客服電話(855)355-5777詢問；正常上班時間為周一至周五早8時至晚8時；開放投保期間上班時間則延長，除周日外一周上班六天，不諳英文的民眾則可以要求語言協助。除撥打電話，民眾還可透過網站線上申請，期間若碰到任何申請問題，也可致電客服中心，或到各郡(區)的服務點，尋求一對一的專人免費服務。

呂璦玲表示，只要是合法居住在美國的紐約州居民，就可申請受保；申請過程也不需要準備特殊文件，只要提供姓名、地址、電話、社安號等即可；若沒有社安號，則可提供有照片的證件等，即可申請。

紐約州健保市場為官方健保計畫交易市場，提供一站式購買有補助和無補助的醫療保險計畫，也是唯一可查詢並申請資金援助的平台；民眾可透過該市場，輕鬆比較醫療保險計畫選項。

紐約州健保市場開放投保日期至2021年1月31日，在2021年1月1日至1月15日期間註冊的消費者，承保起始日期將為2021年2月1日；在2021年1月16日至1月31日期間註冊的消費者，承保起始日期則為2021年3月1日。更多資訊可瀏覽網頁https://nystateofhealth.ny.gov/，或致電(855)355-5777查詢。

為了讓華人社區更能了解投保日期、福利及計畫，世界日報與紐約州健保市場將在1月9日(周六)，下午1時30分至2時30分，於世界日報YouTube 頻道直播，歡迎關心健保的民眾準時上線觀看，取得更多相關資訊。詳細活動資訊請洽: (718)746-8889轉分機6361，或上報名網站: bit.ly/wjhealthcare (請特別注意，欲取得當天抽獎號碼，需先上網報名)。

民眾可掃碼報名。
民眾可掃碼報名。

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