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租金減免計畫 州眾議員寇頓辦公室協助申請

記者黃伊奕／紐約報導
紐約州租金減免計畫申請重新啟動，州眾議員寇頓辦公室可協助申請。（記者黃伊奕／攝影）
紐約州租金減免計畫申請重新啟動，州眾議員寇頓辦公室可協助申請。（記者黃伊奕／攝影）

紐約州租金減免計畫(COVID Rent Relief Program)申請現已重新啟動，並且放寬了申請標準，州眾議員寇頓(William Colton)22日呼籲民眾抓緊時間提交申請，其辦公室也將提供申請協助。

紐約州7月時曾推出該租金減免計畫，當時就有超過9萬人申請，但不少人因無法提交疫情前就有租金負擔問題、不符合資格而被拒；州住房與社區重建廳(Homes and Community Renewal，簡稱HCR)日前宣布重新啟動申請，並取消提交疫情前租金負擔問題的證明，申請截止日期為2021年2月1日。

寇頓指出，新的申請規定中不再要求疫情前租金占申請人收入30%以上，此前已經提交的申請但被拒絕的民眾，HCR會重新審核資格，因此居民不用重新提交。

據悉該計畫的資金來自聯邦新冠紓困法案(CARES Acts)下的新冠救助基金(Coronavirus Relief Fund)，為新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭，提供最多四個月的租金補貼，該補貼會直接支付給房東或房屋提供者，租客不需償還這筆資金。

寇頓表示，該租房減免計畫由立法機構創建，幫助租戶和房東減輕疫情導致的財務壓力，「我很高興看到該計畫的擴大，讓更多紐約人能夠獲得這一重要的幫助。」

寇頓辦公室將提供信息幫助民眾解答疑問和提交申請，如果曾經申請該計畫但被拒，民眾可致電(718)236-598，或者前往其辦公室，地址為布碌崙Kings Highway 155號；更多申請要求可查詢網頁：shorturl.at/lrCI4。

租金 疫情 紐約州

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