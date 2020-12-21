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紐約市發展短視 市議會提城市長期規畫

記者張晨／紐約報導
市議長張晟代表市議會提出紐約市長期規畫方案。(本報檔案照)
市議長張晟代表市議會提出紐約市長期規畫方案。(本報檔案照)

市議長張晟(Corey Johnson)日前代表紐約市議會，發布對紐約未來十年的規畫報告；他指出，紐約市府長期缺乏長遠規畫，導致如今年新冠疫情等突發狀況下，財政立即遭重創，貧富差距導致的資源分配不公問題也嚴重凸顯，市議會提出的名為「共同計畫」(Planning Together)方案將致力紐約市積疾的解決。

根據張晟當日發布的「共同計畫」，規畫框架旨在幫助糾正紐約市不同社區間的發展差距，及數十年來對有少數族裔社區的資源投放稀少，以支持更為均衡、公平的發展，創建一個能更有包容性、更能抵禦突發狀況的城市。

方案要求紐約市將規畫授權簡化為單一流程，廢除目前全市戰略規畫、預算和土地使用過程需要十幾個瑣碎步驟及報告；此外，還將要求市府對政策和土地利用規畫與城市預算優先事項聯繫起來，通過長期規畫，來解決全市平價屋、遊民危機，基礎設施老化、應對氣候變遷影響脆弱等問題。

張晟表示，紐約市的城市規畫分散在十幾個各自獨立的計畫之中，引發透明度和問責制的問題；市府機構之間缺乏協調，導致城市運作效率低下，限制了多領域政策的製定，且低收入、少數族裔以及移民社區長期資源分配不足。

根據新計畫，市議會將通過立法來授權市府十年規畫，通過各種預算，土改政策、政策調控等，將族裔和經濟正義置於中心位置，將長期性問題的解決聯結起來，精簡辦事程序。

張晟指出，綜合規畫可以讓一個城市整體審視現有條件，確定挑戰、機會和目標，並提出政策來實現，改變紐約市作為全美大都會中唯一缺乏全面性規畫的現狀，「在新冠疫情後的恢復和重建上，低效的規畫制度將削弱面臨挑戰的能力，紐約市必須變革成長，為政府的工作帶來一個有周期性和完整性的框架，平衡全市和各社區的需要。」

紐約市 預算 疫情

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