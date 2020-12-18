戶外用餐食客不能使用餐廳衛生間？州府：已修改規定

州府表示食客可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。（記者金春香／攝影）

州府日前出台有關紐約市 戶外用餐和外賣相關規定，其中一條禁止戶外用餐食客進入餐廳內使用衛生間，引發巨大爭議，州府和市府目前已經澄清該問題，表示食客完全可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。

該規定於17日晚間由市長顧問在推特 上發布，指出食客不允許進入獲得州酒類管理廳(SLA)頒發營業執照的餐廳內，就算是想上衛生間，也不被允許。

該推特一發出，令眾多餐廳業者和民選官員大呼不解，紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)也氣憤回覆說，這種規定是雪上加霜，讓廣大餐廳和酒吧更加覺得政府是在有意讓他們無法繼續在疫情期間生存下去。

之後市府表示該規定是由州府制定，市長白思豪 (Bill de Blasio)18日也對該規定表示不滿，在隨後州長葛謨(Andrew Cuomo)的記者會上，他表示在了解情況後，SLA已經迅速改正了該規定，表示顧客可以使用室內衛生間，也可以穿過餐廳到後院使用衛生間，顧客在期間必須配戴口罩，並不能在衛生間門口逗留。

此外州府規定，戶外用餐區必須保證有兩側通風，且這兩側的通風口也不能用塑油紙或其他材料遮擋。