我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

人口普查排除非法移民 最高法院挺川普政府

戶外用餐食客不能使用餐廳衛生間？州府：已修改規定

記者金春香／紐約報導
州府表示食客可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。（記者金春香／攝影）
州府表示食客可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。（記者金春香／攝影）

州府日前出台有關紐約市戶外用餐和外賣相關規定，其中一條禁止戶外用餐食客進入餐廳內使用衛生間，引發巨大爭議，州府和市府目前已經澄清該問題，表示食客完全可以正常使用室內衛生間，但點外賣者不能進入餐廳領取外賣，只能在街邊領取。

該規定於17日晚間由市長顧問在推特上發布，指出食客不允許進入獲得州酒類管理廳(SLA)頒發營業執照的餐廳內，就算是想上衛生間，也不被允許。

該推特一發出，令眾多餐廳業者和民選官員大呼不解，紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)也氣憤回覆說，這種規定是雪上加霜，讓廣大餐廳和酒吧更加覺得政府是在有意讓他們無法繼續在疫情期間生存下去。

之後市府表示該規定是由州府制定，市長白思豪(Bill de Blasio)18日也對該規定表示不滿，在隨後州長葛謨(Andrew Cuomo)的記者會上，他表示在了解情況後，SLA已經迅速改正了該規定，表示顧客可以使用室內衛生間，也可以穿過餐廳到後院使用衛生間，顧客在期間必須配戴口罩，並不能在衛生間門口逗留。

此外州府規定，戶外用餐區必須保證有兩側通風，且這兩側的通風口也不能用塑油紙或其他材料遮擋。

紐約市 推特 白思豪

上一則

特殊高中考試1月27日開始 公校錄取標準大改

延伸閱讀

紐約新冠住院數本月首降 葛謨：相信1月封鎖可避免

紐約新冠住院數本月首降 葛謨：相信1月封鎖可避免
天氣惡劣訂單倍增 外賣郎送餐吃盡苦頭

天氣惡劣訂單倍增 外賣郎送餐吃盡苦頭
5200醫護已打新冠疫苗 盼明年中全市接種

5200醫護已打新冠疫苗 盼明年中全市接種
紐約州18郡進入緊急狀態 葛謨：暴雪不影響疫苗運輸

紐約州18郡進入緊急狀態 葛謨：暴雪不影響疫苗運輸
紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月實現全民接種

紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月實現全民接種
紐約市暫停公校仍開 教師工會批不負責任

紐約市暫停公校仍開 教師工會批不負責任

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州單日新增確診又破萬 120人病亡

2020-12-17 20:10
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周
兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億
旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天