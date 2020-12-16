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州長葛謨簽法 禁ICE在法庭逮捕無證移民

記者金春香／紐約報導
葛謨簽法禁止ICE在紐約法庭逮捕無證移民。（本報檔案照）
葛謨簽法禁止ICE在紐約法庭逮捕無證移民。（本報檔案照）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)15日將今年7月在州議會通過的提案簽署成法，禁止聯邦移民及海關執法局(ICE)及其他聯邦移民機構在無有效文件的情況下，在紐約州法庭監視和拘捕無證移民。

州參議員霍曼提出的「保護我們的法庭法案」(Protect Our Courts Act)提案(S425A)7月在州議會通過，要求所有移民執法人員進入州法庭實施抓捕時，必須出示有效司法令狀(warrant)。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)和布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)去年9月對ICE提出訴訟，指ICE執法人員直接在紐約州法庭及周圍逮捕移民的行為違憲，且妨礙司法工作，對公共安全造成不利影響，要求聯邦移民執法部門立即停止在未獲司法授權或命令情況下，在法院和周邊地區埋伏抓捕無證移民。

之後紐約南區聯邦法院於今年6月通過了二人的動議，要求聯邦政府立即終止允許ICE干擾紐約州法庭正常程序的政策。

葛謨表示，不同於聯邦政府，紐約一直致力於保護移民社區，這一法案將保證所有紐約民眾都能在不感到害怕，不被ICE等聯邦移民機構非法監控的情況下前往法庭辦理各自事宜。

紐約州 移民 ICE

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