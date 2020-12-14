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長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

記者朱蕾／紐約報導
長島納蘇郡65%的居民今年支付的學區稅增加。(記者朱蕾/攝影)
長島納蘇郡65%的居民今年支付的學區稅增加。(記者朱蕾/攝影)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)今年有超過21萬4000名房主支付的學區稅(school taxes)增加，比例約為65%，另外35%的房主學區稅減少；學區稅在該郡房產稅中的占比最大，這是郡長庫倫(Laura Curran)對全郡範圍內的房產重新評估的最直接影響。

根據納蘇郡的一份分析報告，在該學區稅增加的屋主中，比去年多支付500元及以下的屋主有10萬4568名，近7萬4500名屋主增加的金額在500至1000元；2萬9000多名屋主增加1000至2000元；共有11萬5000名屋主的教育稅減少，約10%的屋主少付1000至2000元，約六成屋主減少金額不到500元。

庫倫於2017年競選郡長時就表示，反對老舊的評估系統，要求在2020-21納稅年完成對所有房屋的重新評估；庫倫的重新評估該郡房產的決定得到該郡兩黨民代的支持，自2011年以來，稅額評定一直凍結，大多數立法者認同現在是時候開始更新房地產價值了。

納蘇郡評估師穆格(David Moog)表示，「重新評估後，普遍的現象是無論住在哪裡，屋主都為自己必須繳納更多的稅而不高興，但這完全取決於房產的價值。」

「每個人都必須繳納份額；我的工作是確保按財富或房屋價值分配的稅收分配盡可能公平」，穆格說，「民眾來到長島，期望得到高水平的服務。我們是全國最安全的郡，有全國最好的學區，這些都不是免費的。」

為減緩重新評估的影響，郡政府採取分階段實施，將增加和減少的稅額在五年內分攤。

郡政府還表示，今年總稅收增長11%不是源於重新評估，而是源於學區的預算決定，郡內許多學區每年都在提高其稅收。郡評稅副主任斯帕拉(Michele Spara)說，若學區沒有增加徵稅，稅額增加的屋主數量將大大減少。

根據紐約州教育廳統計的學區預算，今年長島的124個學區的支出預計將增加到134億元左右。

學區 長島 紐約州

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