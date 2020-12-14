我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

民代籲修改疫苗計畫 允許急救人員首批接種

記者和釗宇／紐約報導
多名州議員日前呼籲州長葛謨和州衛生廳，將急救人員納入首批新冠疫苗接種人員。（美聯社）
多名州議員日前呼籲州長葛謨和州衛生廳，將急救人員納入首批新冠疫苗接種人員。（美聯社）

紐約州即將開打新冠疫苗，1700萬劑首批輝瑞疫苗將從本周起提供給養老院人員和一線醫護人員；多名州議員日前呼籲州長葛謨(Andrew Cuomo)和州衛生廳(State Department of Health)，將急救人員也納入首批接種人員名單。

根據紐約州起草「新冠疫苗管理計畫」，州府將為為全州居民分階段接種疫苗；其中，第一階段將首先給一線醫護人員和養老院人員接種，其次分別是急救員、消防員、警員、教師等一線公務員；然後是65歲以上老人及基礎疾病患者，再次是其他必要行業員工，最後是剩餘所有健康人。

不過，州眾議員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)表示，急救員應該被歸為首批接種人員；此外，州參議員喬丹(Daphne Jordan)和特德斯科(James Tedesco)也發出類似呼籲，表示若按照當下州府的計畫，急救人員不知何時才能接種疫苗。

桑塔巴巴拉表示，若按照工作場所分類，急救人員應當被算作醫護人員，「他們運送的病人都是要進醫院的，這些病人在見醫生之前必須先與急救人員相處，在救護車內的時間可能長達45分鐘到一個小時，因此感染風險巨大。」

他說，隨著疫情加劇反彈，郊區的一線急救人員防疫更加重要，「目前郊區急救人手不足，幾乎所有人都有任務，許多人都是志願者；現在招募志願者也已非常困難，現在可是比任何時候都需要志願者。」

桑塔巴巴拉表示，州府仍有時間修改接種計畫，「我們知道州府已經得知了這一呼籲，仍有時間作嘔處修改，希望未來幾日內就能發生。」

數據顯示，急救人員在第一波疫情中受創嚴重；市消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)日前表示，消防局已有35%的人已經感染過新冠病毒，但也因此有一半人員不願接種弄疫苗，因認為體內已有抗體。

疫苗 紐約州 養老院

上一則

暖氣、蠟燭…紐約市1/3住家火災發生在年底

下一則

長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

延伸閱讀

川普和潘斯等高層將率先接種疫苗 要讓美民眾放心

川普和潘斯等高層將率先接種疫苗 要讓美民眾放心
疫苗馬上開打 FDA警告如有過敏接種要小心

疫苗馬上開打 FDA警告如有過敏接種要小心
疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難
全美疫苗配送展開 「拚2021年首季1億人接種」

全美疫苗配送展開 「拚2021年首季1億人接種」
大批飛機、卡車上路...美運送疫苗商機850億美元

大批飛機、卡車上路...美運送疫苗商機850億美元
林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種

林鄭月娥：新冠疫苗在港核准 我和團隊會第一時間接種

熱門新聞

多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3378人染疫

2020-12-14 01:35
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票