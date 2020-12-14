民代籲修改疫苗計畫 允許急救人員首批接種

多名州議員日前呼籲州長葛謨和州衛生廳，將急救人員納入首批新冠疫苗接種人員。（美聯社）

紐約州 即將開打新冠疫苗 ，1700萬劑首批輝瑞疫苗將從本周起提供給養老院 人員和一線醫護人員；多名州議員日前呼籲州長葛謨(Andrew Cuomo)和州衛生廳(State Department of Health)，將急救人員也納入首批接種人員名單。

根據紐約州起草「新冠疫苗管理計畫」，州府將為為全州居民分階段接種疫苗；其中，第一階段將首先給一線醫護人員和養老院人員接種，其次分別是急救員、消防員、警員、教師等一線公務員；然後是65歲以上老人及基礎疾病患者，再次是其他必要行業員工，最後是剩餘所有健康人。

不過，州眾議員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)表示，急救員應該被歸為首批接種人員；此外，州參議員喬丹(Daphne Jordan)和特德斯科(James Tedesco)也發出類似呼籲，表示若按照當下州府的計畫，急救人員不知何時才能接種疫苗。

桑塔巴巴拉表示，若按照工作場所分類，急救人員應當被算作醫護人員，「他們運送的病人都是要進醫院的，這些病人在見醫生之前必須先與急救人員相處，在救護車內的時間可能長達45分鐘到一個小時，因此感染風險巨大。」

他說，隨著疫情加劇反彈，郊區的一線急救人員防疫更加重要，「目前郊區急救人手不足，幾乎所有人都有任務，許多人都是志願者；現在招募志願者也已非常困難，現在可是比任何時候都需要志願者。」

桑塔巴巴拉表示，州府仍有時間修改接種計畫，「我們知道州府已經得知了這一呼籲，仍有時間作嘔處修改，希望未來幾日內就能發生。」

數據顯示，急救人員在第一波疫情中受創嚴重；市消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)日前表示，消防局已有35%的人已經感染過新冠病毒，但也因此有一半人員不願接種弄疫苗，因認為體內已有抗體。