聯邦不救濟 紐約州恐大幅增稅、裁員

葛謨等民選官員和關鍵行業工會聯名致信紐約州聯邦參議員和國會眾議員，要求盡快通過包含地方政府撥款的救濟法案。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)等民選官員和關鍵行業工會，9日聯名致信代表紐約州的聯邦參議員和國會眾議員，要求盡快通過包含地方政府撥款的救濟法案，否則紐約州將面臨大幅增稅、政府裁員甚至借債等後果。

葛謨表示，紐約州之所以成為疫情 中心，是因為聯邦政府沒能及時告知所導致；雖然聯邦政府於2月實施中國旅行禁令，但紐約州的疫情並非由中國傳來，而是從歐洲；他表示，2月到3月共有300萬歐洲旅客來到紐約，聯邦政府直到3月中旬才實施歐洲旅行禁令，對紐約州疫情惡化負有不可推卸的責任，因此需要對疫情產生的財政虧空負責。

國會眾院民主黨人此前提出總額為9080億元的疫情救濟法案，但參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一直拒絕其中的地方政府撥款及企業免責條款，談判陷入僵局；葛謨表示，紐約州在疫情中死亡人數最多，而且失業人數也最多，因此新一輪救濟法案應當重點照顧紐約州這種疫情最嚴重的州。

數據顯示，州府本財年的虧空將達到140億元；葛謨表示，如果紐約州無法得到150億元的救濟，或者紐約市無法得到90億元的救濟，政府就必須大規模增稅，並裁掉關鍵行業的員工，甚至借債；如果大都會運輸署(MTA)無法獲得45億元的救濟，就得裁員9000人，同時對公車、地鐵和橋隧過路費漲價。

葛謨說，如果這些情況發生，最終受傷害的將是工薪階層和小商業者。

他甚至表示，即使新一輪財政刺激給地方政府撥款，疫情造成的稅收損失也導致州府在未來財年增稅；不過，葛謨並未透露增稅的具體細節；此前已有州議員提案要求對巨富階層增稅，紐約市議會也有提案，要求對所有線上點單的外賣加收3元費用，以充實財政。