聯邦不救濟 紐約州恐大幅增稅、裁員
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)等民選官員和關鍵行業工會，9日聯名致信代表紐約州的聯邦參議員和國會眾議員，要求盡快通過包含地方政府撥款的救濟法案，否則紐約州將面臨大幅增稅、政府裁員甚至借債等後果。
葛謨表示，紐約州之所以成為疫情中心，是因為聯邦政府沒能及時告知所導致；雖然聯邦政府於2月實施中國旅行禁令，但紐約州的疫情並非由中國傳來，而是從歐洲；他表示，2月到3月共有300萬歐洲旅客來到紐約，聯邦政府直到3月中旬才實施歐洲旅行禁令，對紐約州疫情惡化負有不可推卸的責任，因此需要對疫情產生的財政虧空負責。
國會眾院民主黨人此前提出總額為9080億元的疫情救濟法案，但參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一直拒絕其中的地方政府撥款及企業免責條款，談判陷入僵局；葛謨表示，紐約州在疫情中死亡人數最多，而且失業人數也最多，因此新一輪救濟法案應當重點照顧紐約州這種疫情最嚴重的州。
數據顯示，州府本財年的虧空將達到140億元；葛謨表示，如果紐約州無法得到150億元的救濟，或者紐約市無法得到90億元的救濟，政府就必須大規模增稅，並裁掉關鍵行業的員工，甚至借債；如果大都會運輸署(MTA)無法獲得45億元的救濟，就得裁員9000人，同時對公車、地鐵和橋隧過路費漲價。
葛謨說，如果這些情況發生，最終受傷害的將是工薪階層和小商業者。
他甚至表示，即使新一輪財政刺激給地方政府撥款，疫情造成的稅收損失也導致州府在未來財年增稅；不過，葛謨並未透露增稅的具體細節；此前已有州議員提案要求對巨富階層增稅，紐約市議會也有提案，要求對所有線上點單的外賣加收3元費用，以充實財政。
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