我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

多項疫情補助出爐 小商家快申請

記者黃伊奕／紐約報導
疫情對社區商業衝擊巨大。（記者黃伊奕／攝影）
疫情對社區商業衝擊巨大。（記者黃伊奕／攝影）

多項針對小商家的疫情補助近期推出，其中華裔集中的多個社區也在可申請區內，州眾議員寇頓(William Colton)提醒有需要的民眾盡快申請，其辦公室將提供協助。

州眾議員寇頓日前提醒民眾，「紐約前進貸款基金」(New York Forward Loan Fund ，簡稱NYFLF)目前正受理申請中，因疫情受影響的小商家、非營利組織、小房東等均可提交申請；該基金為一項經濟復甦貸款計畫，以2%左右利率向雇員不超過20人的小型企業等提供貸款，希望能幫助因疫情被影響的商家和個人緩解壓力。

寇頓表示，他的辦公室將協助商家申請貸款，有需要民眾可前往其辦公室諮詢，地址為布碌崙國王高速路(Kings Highway)155號，辦公時間為周一至周三上午10時至下午4時，周四中午12時至晚間8時，周五上午10時至中午12時，民眾可先致電(718)236-1598進行預約。

市小商業服務局(SBS)日前也宣布為中低收入社區提供三個財務援助計畫，包括策略性新冠肺炎商業區支持補助金(Strategic Impact COVID-19 Commercial District Support Grant)，為39個少數族裔社區中低收入提供服務的商家申請該計畫，可獲長達半年的無息貸款。

預計該項援助計畫將在接下來六個月裡，向符合資格社區的商家提供70萬元的資金援助，其中包括多個華裔集中社區，如日落公園等；該項補助金申已於11月30日開始，有需要的民眾可查詢網站https://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/strategic-impact-grants.page，了解更多信息。

貸款 低收入 疫情

上一則

特殊兒遠距學習難 華人家長：幫不上忙

下一則

郎朗下戰帖 「第一首歌」歡迎挑戰

延伸閱讀

白登緊鑼密鼓組閣 環境、運輸首長人選曝光

白登緊鑼密鼓組閣 環境、運輸首長人選曝光
紐約康尼島北極熊俱樂部冬泳活動 因疫情取消

紐約康尼島北極熊俱樂部冬泳活動 因疫情取消
兩男子布魯克林日落公園服裝店內遭槍擊

兩男子布魯克林日落公園服裝店內遭槍擊
葛謨致信衛生部 要求停止藉接種疫苗收集信息 打擊無證移民

葛謨致信衛生部 要求停止藉接種疫苗收集信息 打擊無證移民
2022北卡參議員共和黨初選 川普二媳婦對眾議員沃克

2022北卡參議員共和黨初選 川普二媳婦對眾議員沃克
市議會提案 高於40呎住宅樓需裝自動灑水滅火器

市議會提案 高於40呎住宅樓需裝自動灑水滅火器

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診7285例 紐約市占2569例

2020-12-01 21:00
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元