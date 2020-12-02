多項疫情補助出爐 小商家快申請

疫情對社區商業衝擊巨大。（記者黃伊奕／攝影）

多項針對小商家的疫情 補助近期推出，其中華裔集中的多個社區也在可申請區內，州眾議員寇頓(William Colton)提醒有需要的民眾盡快申請，其辦公室將提供協助。

州眾議員寇頓日前提醒民眾，「紐約前進貸款 基金」(New York Forward Loan Fund ，簡稱NYFLF)目前正受理申請中，因疫情受影響的小商家、非營利組織、小房東等均可提交申請；該基金為一項經濟復甦貸款計畫，以2%左右利率向雇員不超過20人的小型企業等提供貸款，希望能幫助因疫情被影響的商家和個人緩解壓力。

寇頓表示，他的辦公室將協助商家申請貸款，有需要民眾可前往其辦公室諮詢，地址為布碌崙國王高速路(Kings Highway)155號，辦公時間為周一至周三上午10時至下午4時，周四中午12時至晚間8時，周五上午10時至中午12時，民眾可先致電(718)236-1598進行預約。

市小商業服務局(SBS)日前也宣布為中低收入 社區提供三個財務援助計畫，包括策略性新冠肺炎商業區支持補助金(Strategic Impact COVID-19 Commercial District Support Grant)，為39個少數族裔社區中低收入提供服務的商家申請該計畫，可獲長達半年的無息貸款。

預計該項援助計畫將在接下來六個月裡，向符合資格社區的商家提供70萬元的資金援助，其中包括多個華裔集中社區，如日落公園等；該項補助金申已於11月30日開始，有需要的民眾可查詢網站https://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/strategic-impact-grants.page，了解更多信息。