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市議會提案 高於40呎住宅樓需裝自動灑水滅火器

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議員郭登祺提案，要求40呎高以上的住宅樓業主需安裝自動灑水滅火系統。(本報檔案照)
市議員郭登祺提案，要求40呎高以上的住宅樓業主需安裝自動灑水滅火系統。(本報檔案照)

為了提升住家安全，紐約市議會目前正在提案，要求40呎高以上的住宅建物業主需安裝自動灑水滅火系統；但有華裔小房東認為，安裝系統需要耗費的時間與金錢龐大，恐加速原本就因為新冠肺炎疫情重創而掙扎的小房東，使其因此破產，同時也將造成房租上漲等，對於像曼哈頓華埠這樣的社區，影響恐深。

該1146號提案由市議員郭登祺(Barry S. Grodenchik)提出，要求40呎以上的住宅建物業主需於2029年12月31日前安裝自動灑水滅火系統；業主還需要分別擬定在一年、五年及九年內，或直至建物完成安裝灑水系統的報告。該提案獲得包括市議員陳倩雯等人的支持。

根據非營利組織紐約房產小業主(Small Property Owners Of NY)表示，消防安全固然重要，但提案內容必須透過詳盡的研究和數據，來維持安裝系統開銷的平衡；該組織表示，安裝系統的成本過高，可能使許多較小的房產業主破產，對少數族裔社區的影響龐大。

該組織舉例，提案內容要求業主提供多份報告，以證明建物安全完全合規，但目前尚不清楚將需要多少持牌專業人員來完成報告，光是建築師、水管工和工程師就至少要花費數千元，在疫情影響收租情況，這份開支可能得從建物管理維修費中扣除，影響到住客的權益。

該組織引用陳倩雯的報告，表示在華埠社區就有85%的住房單位為租金管制房，而根據亞美聯盟(Asian American Federation)，該社區有三分之一的65歲以上居民生活在貧困線下，目前華埠住房每月租金約為49至300元不等，提案將使小房東的財務更緊張。

華埠業主李卓勳表示，希望當局能夠謹慎考慮立法；他說，疫情仍在持續，小房東也仍繼續虧損，如今家庭的經濟狀況以及財產的未來是「命懸一線」，很多小房東畢生的積蓄、應急資金都已經用光，如果在此時再通過立法，將加速小房東的破產。

下城小房東黃Joanna則說，提案通過後小房東將無力支付檢查及安裝費用，「即便是很小的房產，也將要花費超過數千數萬元的費用」；她表示，2019年通過的「住房穩定與租客保護法案」(Housing Stability and Tenant Protection Act)以及疫情已經使房東收不到租，而業主還需要繳交每年上漲的地稅及水電等雜費，「感覺市議會通過的住房法規一年比一年多，小房東在財務、法規和文化上都強烈感受到窒息感。」

房東 華埠 疫情

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