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民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅

記者張晨／紐約報導
民選官員提案，免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅。(記者張晨/攝影)
民選官員提案，免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅。(記者張晨/攝影)

如果兩名州議員支持的一項措施獲得通過，紐約的餐館和酒吧將在今年的節日季享受免徵銷售稅的優惠；而由於新冠病毒的影響，餐飲行業仍在與其帶來的經濟影響作鬥爭。

該法案規定，將為餐館和酒館出售的食品和飲料提供一周的銷售稅豁免，它將適用是堂食及外帶、外送等。

代表紐約州首府地區的共和黨參議員喬丹(Daphne Jordan)表示，由於新冠病毒的持續爆發以及隨之而來的經濟停擺，整個紐約州的餐館和酒館都在艱難地維持營業，他們努力的保住員工的工作，並繼續為各自的社區服務。

「這些餐館和酒館通常在當地社區有著深厚的根基，支持著無數的慈善事業，提供了數以萬計的就業機會。」他說。

喬丹和民主黨議員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)共同提出了這項法案。

他們表示，保持當地企業的開放和繁榮，不僅對社區的經濟成功至關重要，對整個州的經濟成功也至關重要；而這項新措施將為社區中的夫妻店等小商業提供急需的推動力，允許餐館老闆保留他們收入的更大一部分將有助於減輕他們在這個困難時期面臨的負擔。

隨著全國和紐約新冠病例數的上升，紐約州府採取了有針對性的措施關閉與大流行相關的病毒，病例激增的地區將關閉，只允許外賣；而與此同時寒冷的冬季來臨，餐館和酒吧的選擇再次受到限制。

今年8月，紐約州餐飲協會(New York State Restaurant Association)在一項調查中發現，如果經濟援助，餐飲業的前景將極其暗淡。

紐約州 喬丹 就業

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