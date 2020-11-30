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因疫需隔離 紐約市府提醒可請帶薪病假

記者朱蕾／紐約報導
市府籲因疫情需隔離或在家照顧停課兒童的市民，應利用帶薪病假。（市長辦公室提供）
市府籲因疫情需隔離或在家照顧停課兒童的市民，應利用帶薪病假。（市長辦公室提供）

紐約市新冠確診病例近期大增，市衛生局(Department of Health)和市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)提醒紐約市民，有權因新冠隔離和康復請帶薪病假。

市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)表示，在努力控制流感和新冠病毒傳播之時，帶薪病假法案比以往更重要；「由於最近修改了該法案，新員工可立即開始帶薪病假」，新冠康復期、隔離及與相關的預防性護理、照顧因疫情而停課的兒童、工作場所由於疫情防疫令而被關閉等，都可請帶薪病假。

市衛生局長喬克什(Dave Chokshi)則表示，「若民眾感覺不舒服，請假留在家是正確的做法，且有權得到薪水。帶薪病假是好政策，可促進公共健康。」

目前，紐約市「帶薪病假法」(Paid Safe and Sick Leave Law)要求擁有五名或以上員工的雇主和家政工人的雇主向員工提供帶薪病假。少於五名員工的雇主必須提供無薪病假；病假的累積率是每工作30小時可休一小時，一年最多可休40小時，並從員工上班的第一天開始計算。

修改的法案擴大了對員工的保護，分兩階段實施；第一階段已於9月30日生效，取消了「員工入職起第120天後開始使用帶薪假」的限制等；第二階段將於明年1月1日開始，將員工總數不低於100人的企業，應提供員工每年40(五天)小時的帶薪病假提高至56小時(七天)；員工總數在五至99人或不超過四名員工、年淨收入高於100萬元的企業，應為員工提供每年至少40小時的帶薪病假。

疫情期間，因新冠隔離或正在康復的市民可請緊急病假；聯邦和州法均專門為需要隔離者提供額外的帶薪病假；符合條件的員工除了擁有紐約市帶薪病假，還可使用緊急病假。

市新冠病毒檢測與追蹤小組照顧項目正在與市衛生局和市消費者與勞工保護局密切合作，確保每名新冠確診者及其密切接觸者了解帶薪病假，確保他們在隔離期間有收入。

雇主和雇員可訪問nyc.gov/workers或致電311獲取更多帶薪病假相關信息。

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