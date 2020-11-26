新冠追蹤小組覆蓋全市95%病例 負責人籲堅守防疫措施

紐約市 新冠病毒檢測 與追蹤小組(Test & Trace Corps)負責人朗恩(Ted Long)日前表示，目前小組已覆蓋全市95%的確診病例，日檢測量約為6至7萬次；隨著年底假期季的到來，聚會活動有所增加，朗恩再三強調大眾一定要遵守防疫條令，積極接受新冠檢測。

朗恩提到，該小組至今有約4000名成員，負責聯繫新冠確診者和獲得密切接觸者信息，也包括在檢測中心提供資訊；他表示在11月15日至21日的一周內，追蹤人員成功處理全市95%的新冠病例，其中98%的患者和96%的密切接觸者在追蹤人員的指導下，在隔離期內都未踏出家門。

他對此感到非常欣慰，認為確診者願意相信和配合追蹤人員，誠實的提供所需信息，就能有效阻斷傳染源；他因而呼籲大眾應接聽追蹤人員的電話，分別以(212) 540-XXXX和(212) 242-XXXX為開頭的號碼，追蹤人員絕不會詢問社安號、銀行卡信息、私人財物資料等相關問題。

另外，若確診者期間未接聽電話時，追蹤人員這時便會進行家訪，到當事者家門前展開問卷調查，屆時民眾也該出來應答。

隨著全市部分社區疫情 回溫，加上年底假期季的到來，朗恩再三呼應大眾遵守戴口罩、減少室內聚會、接受新冠檢測三大法則，將會有效止步病毒的傳播；他說自己本身在今年感恩節也沒有和父母聚會，是出於對他們的安全著想，大眾也應效仿。