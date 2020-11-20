長島納蘇郡撥220萬 補助300家餐廳

庫倫19日表示，300家納蘇郡餐廳可獲得5000元到1萬元不等的補助金。(納蘇郡政府提供)

長島 納蘇郡(Nassau County)300家在新冠疫情 中遭受重創的餐館，將可獲得郡政府提供的總金額為220萬元的補助，凡是在今年3月前在當地運營的中小型餐廳，本月30日前申請獲批後，就可獲得5000元到1萬元不等的補助金，業者只需至少繼續提供一份全職工作，就無需償還。

納蘇郡長庫倫(Laura Curran)19日在記者會上表示，疫情讓小商家生意受重創，尤其是餐飲業生意大幅度下滑，儘管餐館業主開展戶外用餐並供暖，以吸引更多的客源，但仍不能彌補損失；據統計，長島已有8萬2000名餐飲業與其他服務業員工在疫情中失去工作，預計失業人數還會持續增加。為減少失業率，幫助餐飲業復甦，庫倫宣布開展「新的餐廳復甦補助金計畫」(New Restaurant Recovery Grant Program)；她說，該計畫的220萬元資金來自聯邦社區發展基金(CDBG)，將有約300個餐廳按照全職員工人數多寡，收到5000元到1萬元的補助，以度過這個寒冬。這筆款項可用於餐館日常工作支出，例如員工薪資、租金、水電、購買防疫物資、租賃廚房與運貨車輛等，也可用於購買戶外暖氣或增添無接觸設備等。根據這項餐館補助金計畫，申請者的餐館必須開設在納蘇郡，且在3月1日前開始營業，員工人數不超過50人；申請者須在11月30日前登錄網頁www.nassaucountyny.gov/restaurantrecovery遞交申請，若計畫批准，餐館業者將在明年1月收到款項。庫論說，業者在使用這筆補助款後，只要能保證繼續提供至少一份中、低收入 的全職工作，就無須償還這筆款項。