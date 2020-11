州府福利線上搜索平台 助民眾度難關

州長葛謨 (Andrew Cuomo)16日宣布,州府宣布推出最新線上福利 搜索平台「Find Services」,幫助有需要的民眾找到可以申請的福利,度過疫情 難關;該項目由州府與谷歌合作推出,將幫助那些對紐約州社會保障體系不熟悉的民眾迅速了解福利信息。

該平台上手容易,登錄網站https://findservices.ny.gov/app/survey後,只需要回答幾個簡單的問題來確定民眾是否有資格申請,然後頁面就會顯示出一系列可以申請的福利項目,並且顯示各福利的具體信息及申請途徑,幫助民眾確認此項福利是否合適。

葛謨表示,開發該平台共耗時六個月,而且並未花費公帑,由州長信息技術服務辦公室(Office of Information Technology Services)與州長臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)與來自谷歌的十名技術人員合作開發;而且,該網站代碼已經開源,其他政府機構也可以效仿創建類似平台。

該平台此前已經進行了為期三周的試運行,有超過10萬名民眾登錄網站;州府將根據登錄民眾的數據作出分析,找出民眾最需要哪方面的幫助,並根據需求更新平台服務。

葛謨表示,新冠疫情已經福利需求大增,「包括許多以前從未接觸過福利的民眾,都來申請福利;這項新推出的網上平台是公私部門合作的典範,讓民眾更加容易地獲得所需要的福利。」