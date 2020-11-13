法拉盛商家訴訟阻公車專用道計畫 暫緩至12月21日執行

法拉盛華商會13日宣布，原定於16日實施的法拉盛公車專用道計畫被叫停，暫緩至12月21日執行。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華人工商促進會13日宣布，多位商界代表日前就法拉盛公車專用道計畫向市交通局(DOT)提出訴訟，紐約 高等法院法官當日批准預防性禁令(Preliminary Injunction)，意味著原定於16日實施的法拉盛公車專用道計畫被叫停，暫緩至12月21日執行。

法拉盛華商會總顧問杜彼得表示，市交通局10月宣布實施緬街公車道計畫後，他已聯合地產商徐家鵬、從事消防安裝的候建立與醫生王耀明等十餘位商界代表，以涉嫌妨礙商業發展為由，向當局提出訴訟，4日該訴訟被紐約高等法院受理，13日法官發布預防性禁令，叫停法拉盛公車專用道計畫的實施。

市議員顧雅明表示，市府罔顧社區民眾多次反對聲音，擅自實施這項計畫，將對當地小商家產生極為負面的影響，「這個項目儼然變成市府官員積累政績的一項計畫」；他感謝包括杜彼得在內多位社區代表發聲，阻止這項計畫實施。

徐家鵬表示，他參與這次訴訟，並非只為自己在法拉盛多項建案，更希望為當地的居民、前來看病的長者以及小商家發聲；他說，自己的妻子的婦科診所就設在38大道 交緬街附近，若計畫實施，將給前來看病的患者帶來極大不便。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯也參加當日的會議，表示感謝。

根據市交通局消息，市交通局原定於16日實施公車專用道計畫，屆時除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，將禁止私家車通行，開車民眾須繞道37大道、38大道、39大道、40路、41路與41大道抵達目的地。

市交通局稱，該計畫先試行一年，而且是一周七天、每天24小時不間斷執行，旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。