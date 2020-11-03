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防疫從你開始 市府籲商民合作

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市為了協助餐飲業者的生意能夠更快回歸正軌，開放25%的堂食以及戶外用餐座，不過有部分業者因不了解政府相關規定而違規。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市為了協助餐飲業者的生意能夠更快回歸正軌，開放25%的堂食以及戶外用餐座，不過有部分業者因不了解政府相關規定而違規。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市開放25%的堂食以及戶外用餐以來，有部分業者因不了解相關規定而違規；市警社區事務處(Community Affairs)等與多個市府部門製作「防疫從你開始」(It's up to you)海報，宣傳防疫規定、呼籲民眾應「社交負責」(socialize respomsibly)，包括進入室內需測量體溫、隨時戴口罩、用餐時降低音量等，希望商家、民眾共同配合防疫。

根據市府規定，民眾在餐館除非正在飲食，其餘時間需戴好口罩；餐館需測量顧客體溫，若體溫高於華氏100度則不可入內；用餐時需入座，且座位間應保持六呎距離，室內外都不應有群眾站著或聚集；一桌客人至少須提供一個個人資料，包括姓名、住址、電話等；用餐時應注意音量，不要吵到附近居民等。

根據市長特別執法辦公室執行總監克勞斯納(Christian Klossner)表示，不少業者不清楚該如何計算25%的堂食容納率；他解釋，市府人員在現場檢查時不會實際去數人數，而是將對整個空間看起來是否安全、不擁擠，來審核店家是否有遵守防疫規定。

另外針對測量體溫，市小商業服務局食物及飲品產業夥伴執行總監皮克(Steven Picker)也強調，該項規定並非只是針對堂食顧客，只要是任何人要進入餐館室內空間，都需要接受體溫測量，也就是說，在戶外用餐的顧客如果要入內上廁所，也要量體溫。

隨著天氣轉冷，不少店家也預計將裝設暖氣，日前市長白思豪與樓宇局(Department of Buildings)、交通局(Department of Transportation)和消防局(FDNY)公布冬日餐廳戶外營業指南，餐館業者可選擇三種供暖設備，商家可以在人行道和街道用餐區域使用電熱器，而便攜式天然氣和丙烷燃料暖氣只能在人行道用餐區域使用，同時所有供暖設備均須遵守監管規定，更多資訊可上https://reurl.cc/ygAvyD。

樓宇局也提醒，店家在安裝暖氣後恐增加用電量負荷，有引發火災的潛在風險，建議在安裝電暖器時除了按照安裝步驟，也應請有執照的專家協助。

市警社區事務處近日製作「防疫從你開始」(It's up to you)海報，宣傳...
市警社區事務處近日製作「防疫從你開始」(It's up to you)海報，宣傳防疫規定、呼籲民眾應「社交負責」。(市警社區事務處提供)

防疫 紐約市 白思豪

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