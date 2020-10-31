不諳英文難溝通 小商家無奈吃防疫罰單

布碌崙小商家投訴因語言不通，難以與上門突擊檢查的市府專員溝通。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市允許餐館業有條件重開後，市府各機構人員陸續上門檢查復工商家是否符合防疫 規定，布碌崙(布魯克林)日落公園華人小商家近期頻收罰單，因為語言限制而備感無奈；業者苦訴說，專員上門時只說英文，自己聽不懂對方要什麼，最後專員一聲不響留下千元罰單，讓新冠肺炎疫情 下慘淡經營的商家雪上加霜。

在6大道5202號經營中餐館的高金仙表示，檢查專員上門時自報單位身分，但聽不太懂英文的她始終不清楚對方是哪個機構的人，因為害怕吃罰單，她搬出所有的防護用品給專員看；她詢問對方是否提供華文翻譯時遭到拒絕，該名專員離開後到其他店面檢查，後來又回到她店門前留下一張1000元罰單。

「要做什麼、寫什麼、準備什麼，我們都聽不懂。」高金仙無奈表示，小商家很願意配合市府的防疫規定，但溝通一直是很大問題，希望可派會說華文的專員前來協商。

據罰單資料顯示，這張由樓宇局(DOB)專員開的罰單，理由是店主沒有準備健康檢查日誌(health screening log)來追蹤顧客信息；但在社區人士陳傑瑞(Jerry Chan)查詢之後，發現市府在網上只是建議、而非強制要求準備健康檢查日誌，何況高金仙也有做該紀錄，雖然不是寫在從市府網上提供的表格上，但她寫在自己的本子裡，理應不該收到罰單。

在同一條街經營雜貨店的陳先生則說，第一次檢查人員上門時，他詢問對方在家測過體溫，是否還需要在店內設置體溫計，當時對方回應不需要；可在第二次檢查時卻又因店裡沒有體溫計被樓宇局開罰單，讓他感到很冤枉。

陳傑瑞認為，亞裔 群體對市府人員而言是「容易下手的獵物」，在波羅園疫情熱點區內卻又不看檢查人員頻繁光顧；他也認為市府需聘請更多亞裔員工，到亞裔社區處理事務能更加容易，而不是每次期望所有人都能順利用英文溝通。