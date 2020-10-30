健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」

2021年紐約州健保將於11月1日開放。（本報檔案照）

州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，2021年紐約州健保 將於11月1日開放，絕大多數健保費用都沒有上漲，呼籲民眾積極投保；葛謨說，在新冠疫情 疫情期間，擁有適合自己的健康保險尤為重要。

葛謨表示，保證每一名紐約客都擁有健康保險，還沒有投保的民眾應從11月1日起上網或致電州衛生廳專員獲得幫助、盡快入保；已經擁有健保的民眾也應繼續更新健保。

此輪2021年健保註冊期將於明年1月31日截止，因新冠疫情帶來的不便，目前擁有醫療補助計畫(Medicaid)、基本計畫(Essential Plan)和兒童保健計畫(Child Health Plus)民眾的健保將自動延期，民眾不需自行更新。

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，2020年有超過550萬名紐約民眾投保，紐約衛生專家預計明年將有近20萬家庭繼續更新他們的合格健康保險計畫(Qualified Health Plan)，並將有更多人在註冊期間註冊。

各類健保選擇的具體信息可登錄網頁https://info.nystateofhealth.ny.gov/plansmap查詢；申請者可登錄網頁https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL或致電(855)355-5777，請求免費註冊助手協助申請。