保護租客 小單位房東禁收入歧視

張晟表示,該法案的有利於讓紐約市到2030年將溫室氣體排放減少40%,2050年則減幅超過80%。(視頻截圖)

市議會29日通過法案,禁止建築容量五單位以下的房東 利用收入歧視租客 ;提案市議員鮑沃斯(Keith Powers)表示,市民不應因為收入的情形而被拒租,然而這種事情市場發生,「這項法案將擴大對租客的保護,將市府規定與州府相一致,保護租客的權益。」

當日市議會還通過兩項環保法案,其中一案要求租金穩定占比35%以下的公寓樓必須遵守溫室氣體排放限制;另外兩項有關租客保護的法案則要求市府向所有申請參加「無住所家庭與防逼遷協助計畫」(The Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement)的市民,告知禁止收入歧視相關規定,並在網上公布申請進度。

根據鮑沃斯提出的法案,將紐約市的要求與州法規一致化,禁止建築容量五單位以下的房東利用收入歧視租客,此前這類房東不在監管範圍之內;該法案還擴大了「合法來源收入」的範圍,離婚撫養費、各類住房補助也將算作合法收入。

市議會29日通過的「紐約綠色新政」法案(2019 Climate Mobilization Act,又稱Green New Deal for New York City),該法案由市議員康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)提出,要求租金穩定公寓占比35%以下的公寓,必須遵循97號地方法規要求的溫室氣體排放限制。

該法案通過後,將避免房東利用大規模資本投入維護費用來漲租,同時也能盡最大可能減少溫室氣體排放;市議長張晟(Corey Johnson)表示,此舉預計到2030年將溫室氣體排放減少40%,2050年則減幅超過80%。

另一項環境有關的法案也由康斯坦丁尼迪斯提出,要求市府每年向市議會和市長提交報告,詳細匯報全市溫室氣體排放合規的外展宣傳、教育情況。