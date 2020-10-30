我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

保護租客 小單位房東禁收入歧視

記者和釗宇／紐約報導
張晟表示，該法案的有利於讓紐約市到2030年將溫室氣體排放減少40%，2050年則減幅超過80%。（視頻截圖）
張晟表示，該法案的有利於讓紐約市到2030年將溫室氣體排放減少40%，2050年則減幅超過80%。（視頻截圖）

市議會29日通過法案，禁止建築容量五單位以下的房東利用收入歧視租客；提案市議員鮑沃斯(Keith Powers)表示，市民不應因為收入的情形而被拒租，然而這種事情市場發生，「這項法案將擴大對租客的保護，將市府規定與州府相一致，保護租客的權益。」

當日市議會還通過兩項環保法案，其中一案要求租金穩定占比35%以下的公寓樓必須遵守溫室氣體排放限制；另外兩項有關租客保護的法案則要求市府向所有申請參加「無住所家庭與防逼遷協助計畫」(The Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement)的市民，告知禁止收入歧視相關規定，並在網上公布申請進度。

根據鮑沃斯提出的法案，將紐約市的要求與州法規一致化，禁止建築容量五單位以下的房東利用收入歧視租客，此前這類房東不在監管範圍之內；該法案還擴大了「合法來源收入」的範圍，離婚撫養費、各類住房補助也將算作合法收入。

市議會29日通過的「紐約綠色新政」法案(2019 Climate Mobilization Act，又稱Green New Deal for New York City)，該法案由市議員康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)提出，要求租金穩定公寓占比35%以下的公寓，必須遵循97號地方法規要求的溫室氣體排放限制。

該法案通過後，將避免房東利用大規模資本投入維護費用來漲租，同時也能盡最大可能減少溫室氣體排放；市議長張晟(Corey Johnson)表示，此舉預計到2030年將溫室氣體排放減少40%，2050年則減幅超過80%。

另一項環境有關的法案也由康斯坦丁尼迪斯提出，要求市府每年向市議會和市長提交報告，詳細匯報全市溫室氣體排放合規的外展宣傳、教育情況。

租客 房東 歧視

上一則

不吸菸肺癌患者激增 刻板印象恐延誤治療

下一則

布碌崙兩月6起持槍劫案 受害者多為華人

延伸閱讀

全民免費打新冠疫苗 聯邦將補助保險業者

全民免費打新冠疫苗 聯邦將補助保險業者

馬摩利醫院應對新冠 獲1700萬元聯邦撥款

馬摩利醫院應對新冠 獲1700萬元聯邦撥款

史丹福副教授安東尼奧：第16號提案若未過關 無損多元性

史丹福副教授安東尼奧：第16號提案若未過關 無損多元性
推22號提案 Uber加碼375萬共捐6100萬

推22號提案 Uber加碼375萬共捐6100萬
新州法案過首關 大學只上網課不必退學費

新州法案過首關 大學只上網課不必退學費
疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員

疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首