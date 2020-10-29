蘇福克郡嚴打違規大聚會 重罰上萬元

貝隆28日點名批評無視防疫規定舉辦的數場大型聚會，他譴責這些聚會成為新冠病毒的超級傳播源。(直播視頻截圖)

長島 蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)28日批評近期無視防疫 規定舉辦的數場聚會，他譴責這些聚會成為超級傳播源，導致大量民眾染疫，其中一場近百人參與的婚禮中，有30人確診，被重罰1萬7000元；萬聖節將近，貝隆呼籲民眾在戴口罩並保持社交距離前提下，慶祝佳節。

貝隆與該郡的衛生局局長28日舉行記者會，宣布郡府將嚴打無視防疫規定舉辦的大型聚會；他說，近期的數場大型聚會中，導致大量的與會者染疫，確診人數飆升，其中17日在Cutchogue區諾福克俱樂部(North Fork Country Club)舉辦的婚禮，邀請超過90名訪客，造成30人確診染疫。

因分別違反州府與郡府防疫令，貝隆表示，這家俱樂部被罰款1萬5000元與2000元，共計1萬7000元；他指責這場婚禮成為超級傳播源，導致三分之一的訪客染疫，159人因接觸疫情 ，被要求居家隔離。

貝隆說，貝爾波特(Bellport)區同一日舉辦的一場50人生日聚會中，導致至少26人被確診，132人因接觸過確診者，被要求居家隔離；他表示，一天內兩場派對就使56人被傳染病毒，近300人被要求居家隔離。

此外，貝隆表示，一名中年女子24日在法明維爾(Farmingville)區，舉辦200人到300人的大型聚會，與會者包括大量未成年人，因違反防疫令，該居民被開出2500元罰單；他說，這名女子是當地首位居民因違反防疫令舉辦派對，被當局開罰。

對於疫情反彈，納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，本周起該郡的橙區已全部變為黃區，其中疫情反彈較嚴重的勞倫斯(Lawrence)、英伍德(Inwood)與西達郝斯特(Cedarhurst)確診人數持續下降，意味著學生將返回校園，髮廊與健身房也將重開。

但庫倫表示，當地的確診治療人數持續上升，雖然最新公布的住院病患只有66人，遠低於高峰期2500人，但也要重視，「這不是一個好信號」。

該郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)補充，衛生局關注每個地區疫情的波動，尤其在近兩周內密切關注確診人數曾有上升趨勢的大頸區，但結果顯示當地尚無疫情反彈的跡象。