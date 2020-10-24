反對無效！緬街公車道計畫 兩周內實施

市議員顧雅明批評市府不做實事，放任非法小攤販與日益增加遊民不理，反而實施對社區毫無好處的公車道項目。(記者牟蘭／攝影)

儘管法拉盛 商民多次反對緬街公車專用道計畫，但市交通局於23日宣布，將在兩周內實施這項計畫；對此，市議員顧雅明表示，公車道實施後，勢必再度重創已被疫情 影響的小商家，批評市府不做實事，放任非法小攤販與日益增加遊民不理，重申反對這項計畫。

根據市交通局(DOT)23日消息，當局稱已完成額外的調查與外展工作，決定在未來兩周內開始實施緬街公車專用道項目，包括改變路牌，重新增加路標以及減少相關路段的街邊停車等。

市交通局表示，計畫下周開始分發多語言的傳單，讓更多人了解這一訊息，並承諾與社區資訊委員會合作，「確保這個項目讓法拉盛市中心居民獲益」，預計在公車專用道實施一段時間後，將在11月底召開社區資訊委員會會議，聆聽社區意見。

針對社區資訊委員會，法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，這個委員會由市交通局在宣布公車專用道計畫後組建，雖然商改區也在其中，但仍有許多成員並不在法拉盛居住，更不能代表社區的聲音；他重申，社區意見一致，反對這項計畫實施。

余鈿崧表示，法拉盛商家的生意尚未完全恢復，如今不僅要面臨疫情反彈，還要承擔公車專用道對社區經濟帶來的負面影響。

顧雅明也對公車道的實施表達失望，他表示，市交通局宣布緬街公車專用道項目後，他與社區商家一直發聲反對，但當局始終不重視社區的聲音，執意要執行；他說，受疫情重創的小商家正努力恢復生意，許多餐廳開展戶外食堂自救，若公車道項目實施，這些餐廳的生意將再受到負面影響。

對於市交通局給出私家車繞道仍可進入法拉盛的回應，顧雅明表示，計畫實施後將給大量看病長者與開車前來購物民眾造成極大不便，再次衝擊當地的經濟恢復，「誰還想來法拉盛？」他說，市交通局以增加38大道 與友聯街的車邊停車位作為「補償」，但他認為這項措施更會加劇交通壅堵，為當地居民帶來更多不便。

顧雅明表示，疫情爆發至今，法拉盛市中心居住環境品質日益下降，街道上出現越來越多無證攤販，販賣沒有質量保證的貨品，逗留在街上的遊民也日益增加，但市府卻放任不管，致使問題越來越嚴重，反而實施對社區毫無好處的公車道項目，「我的態度很明確，一直反對這個計畫」。