紐約名廚推動1200億元餐廳法案

張大衛也在疫情期間關閉了位於曼哈頓的餐廳。(視頻會議截圖)

紐約市 餐飲行業在新冠疫情 下遭到了前所未有的打擊，紐約知名餐館品牌「福桃帝國」(Momofuku)創始人張大衛(David Chang)、紐約名廚柯利其歐(Tom Colicchio)以及代表紐約州的聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，20日舉行線上記者會，推動聯邦參議院通過1200億元的「餐廳法案」(RESTAURANTS Act)。

陸天娜表示，紐約市近90%的酒吧和餐館老闆8月負擔不起房租等開銷，而餐飲業作為紐約的第二大雇主，雇用近十分之一的紐約人，放眼全國則有超過1100萬獨立餐廳員工面臨失業危險。

最近，紐約部分地區的新冠確診病例又開始上升， 陸天娜稱，這也可能導致進一步限制餐飲業的經營規模，使數百萬在餐飲業工作的紐約人面臨永久失業的風險。

根據「餐廳法案」，這個1200億元的法案將補貼餐廳2019年收入和2020年預期收入之間的差額，可用於支付工資、房租、水電、維修以及防疫通風系統等開支。

法案規定，企業主無需償還補助金，除非他們在年底前永久關閉，如果撥款在年底超過了預期收入，多出的部分將轉換為利率1%的十年期貸款 。

張大衛表示，很多人不理解為什麼要繼續幫助餐飲業，一家餐廳有90%收入會再次投入運營，而非進入老闆的銀行帳戶，「這不是飲食文化需要幫助，而是依附於這些行業的人需要幫助。」

柯利其歐則表示，疫情爆發後他不得不辭掉470名員工，如今降低容客量甚至暫時關閉餐廳都是可以接受的，因為所有人都明白，控制住疫情才是恢復經濟的先決條件，但如果沒有多餘資金支持，全國70％至80％的獨立餐廳將會關閉。

他們也表示，並非不滿足於先前的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，作為「長期問題的短暫解決方式」，PPP遠水解不了近渴，一些大型餐飲連鎖店利用了一項原本旨在幫助商業的資金項目，而少數族裔和女性企業主難以獲得貸款，其雇員們只得以較低的報酬重返工作崗位。