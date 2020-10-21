我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐約名廚推動1200億元餐廳法案

記者張晨／紐約報導
張大衛也在疫情期間關閉了位於曼哈頓的餐廳。(視頻會議截圖)
張大衛也在疫情期間關閉了位於曼哈頓的餐廳。(視頻會議截圖)

紐約市餐飲行業在新冠疫情下遭到了前所未有的打擊，紐約知名餐館品牌「福桃帝國」(Momofuku)創始人張大衛(David Chang)、紐約名廚柯利其歐(Tom Colicchio)以及代表紐約州的聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，20日舉行線上記者會，推動聯邦參議院通過1200億元的「餐廳法案」(RESTAURANTS Act)。

陸天娜表示，紐約市近90%的酒吧和餐館老闆8月負擔不起房租等開銷，而餐飲業作為紐約的第二大雇主，雇用近十分之一的紐約人，放眼全國則有超過1100萬獨立餐廳員工面臨失業危險。

最近，紐約部分地區的新冠確診病例又開始上升， 陸天娜稱，這也可能導致進一步限制餐飲業的經營規模，使數百萬在餐飲業工作的紐約人面臨永久失業的風險。

根據「餐廳法案」，這個1200億元的法案將補貼餐廳2019年收入和2020年預期收入之間的差額，可用於支付工資、房租、水電、維修以及防疫通風系統等開支。

法案規定，企業主無需償還補助金，除非他們在年底前永久關閉，如果撥款在年底超過了預期收入，多出的部分將轉換為利率1%的十年期貸款

張大衛表示，很多人不理解為什麼要繼續幫助餐飲業，一家餐廳有90%收入會再次投入運營，而非進入老闆的銀行帳戶，「這不是飲食文化需要幫助，而是依附於這些行業的人需要幫助。」

柯利其歐則表示，疫情爆發後他不得不辭掉470名員工，如今降低容客量甚至暫時關閉餐廳都是可以接受的，因為所有人都明白，控制住疫情才是恢復經濟的先決條件，但如果沒有多餘資金支持，全國70％至80％的獨立餐廳將會關閉。

他們也表示，並非不滿足於先前的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，作為「長期問題的短暫解決方式」，PPP遠水解不了近渴，一些大型餐飲連鎖店利用了一項原本旨在幫助商業的資金項目，而少數族裔和女性企業主難以獲得貸款，其雇員們只得以較低的報酬重返工作崗位。

紐約市 貸款 疫情

上一則

提前投票24日開始 「踴躍參加」

下一則

戶外用餐迎首冬 市府答疑解惑

延伸閱讀

兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係

兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係
圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表
美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案

美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案
八成餐廳恐關門 紐約知名主廚推1200億「餐廳法案」

八成餐廳恐關門 紐約知名主廚推1200億「餐廳法案」
線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑
紐約戶外用餐使用電暖器 市府建議請專家協助安裝

紐約戶外用餐使用電暖器 市府建議請專家協助安裝

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋