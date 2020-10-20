老人局索需求建議書 陳倩雯籲延後
在疫情持續的情況下，紐約市府目前仍未有老人中心的重開時程，不過紐約市老人局(DFTA)日前表示，在疫情間看到耆老對部分老人中心的線上活動需求增加，希望合約機構於2022年提出需求建議書(Requests for Proposals, RFP)，以更全面提供服務；市議會老人委員會主席陳倩雯19日呼籲，要求將提出RFP時間延後至2023財年。
市老人局日前提出概念文件，其中提到此前該局提供經費給全市249個老人中心，疫情迫使老人中心無法提供現場服務，部分中心將課程項目轉至線上相當成功，也讓市老人局發現未來提供相關服務的改善目標及前景，因此要求合約機構在2022年7月1日提出RFP，討論相關事宜。
陳倩雯19日發表聲明表示，老人中心在疫情初始迅速解決障礙，以提供耆老需要服務，同時兼顧健康與安全，如今疫情仍在持續，在未來充滿不確定的情況下，市老人局卻提出不合理的要求，要求合約機構提出RFP，該舉將會在未來多年間，大幅度改變現有的服務系統。
陳倩雯說，老人中心等合約機構在市老人局無法解決當前面臨的問題前，無法提出有效的RFP；她說，市教育局(DOE)缺乏透明度及彼此合作的行政方式，讓重啟校園過程波折，如今市老人局正在重蹈覆轍，除非該局將RFP的時間延後至2023財年。
另外，陳倩雯也針對市老人局的概念文件提出幾點問題，包括食物需求量增加、經費要求增加，以及多項待調查的數據等；陳倩雯表示，隨著超過4萬3000名耆老需要靠市府提供餐點，但概念文件中卻未提到老人中心在提供社區食物中扮演的重要角色。
陳倩雯說，直到市老人局解決這些問題，並且規畫出老人中心重開的步驟前，合約機構將無法準確的提出RFP。
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