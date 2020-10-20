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老人局索需求建議書 陳倩雯籲延後

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳倩雯表示，隨著超過4萬3000名耆老需要靠市府提供餐點，但市老人局的概念文件中卻未提到老人中心在提供社區食物中扮演的重要角色。(本報檔案照)
陳倩雯表示，隨著超過4萬3000名耆老需要靠市府提供餐點，但市老人局的概念文件中卻未提到老人中心在提供社區食物中扮演的重要角色。(本報檔案照)

疫情持續的情況下，紐約市府目前仍未有老人中心的重開時程，不過紐約市老人局(DFTA)日前表示，在疫情間看到耆老對部分老人中心的線上活動需求增加，希望合約機構於2022年提出需求建議書(Requests for Proposals, RFP)，以更全面提供服務；市議會老人委員會主席陳倩雯19日呼籲，要求將提出RFP時間延後至2023財年。

市老人局日前提出概念文件，其中提到此前該局提供經費給全市249個老人中心，疫情迫使老人中心無法提供現場服務，部分中心將課程項目轉至線上相當成功，也讓市老人局發現未來提供相關服務的改善目標及前景，因此要求合約機構在2022年7月1日提出RFP，討論相關事宜。

陳倩雯19日發表聲明表示，老人中心在疫情初始迅速解決障礙，以提供耆老需要服務，同時兼顧健康與安全，如今疫情仍在持續，在未來充滿不確定的情況下，市老人局卻提出不合理的要求，要求合約機構提出RFP，該舉將會在未來多年間，大幅度改變現有的服務系統。

陳倩雯說，老人中心等合約機構在市老人局無法解決當前面臨的問題前，無法提出有效的RFP；她說，市教育局(DOE)缺乏透明度及彼此合作的行政方式，讓重啟校園過程波折，如今市老人局正在重蹈覆轍，除非該局將RFP的時間延後至2023財年。

另外，陳倩雯也針對市老人局的概念文件提出幾點問題，包括食物需求量增加、經費要求增加，以及多項待調查的數據等；陳倩雯表示，隨著超過4萬3000名耆老需要靠市府提供餐點，但概念文件中卻未提到老人中心在提供社區食物中扮演的重要角色。

陳倩雯說，直到市老人局解決這些問題，並且規畫出老人中心重開的步驟前，合約機構將無法準確的提出RFP。

老人中心 疫情 紐約市

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