關閉雷克島監獄計畫將推遲8個月 司改委員會主席抨擊

支持關閉雷克島監獄 的前紐約州首席法官、司法改革獨立委員主席利普曼(Jonathan Lippman)19日發表聲明稱，強烈反對市府將關閉雷克島監獄的時間從2027年初推遲至2027年8月，稱疫情 不是推遲該計畫的理由。

受新冠疫情影響，市府和市議會上周達成的2021財年預算大幅減少，其中關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄的預算被削減4億7200萬元，外界此前就預計關閉雷克島監獄計畫可能因此推遲；儘管市府到目前為止並未發布正式聲明，但李普曼19日的表態從側面證實市府已將該計畫推遲。

李普曼表示，市府推遲關閉雷克島監獄的計畫是不可接受的，「新冠疫情導致的經濟危機已經進一步加劇族裔間的不公平，使得關閉雷克島監獄這種終結不公義司法的計畫更加緊迫，而非應該推遲；如果市府是認真對待終結不公義的司法制度， 就應該盡快關閉雷克島監獄；我將代表司法改革獨立委員嚴密關注此事，確保雷克島監獄按時關閉。」

其實，關閉雷克島監獄、新建城區監獄計畫面對的困難不光是新冠疫情，而且也有社區的反對；州高等法院(Manhattan Supreme Court)起訴市府，要求停止在華埠 建設城區監獄；「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)此前就華埠新監獄建案將市府告上法庭，州高等法院日前作出裁決市都市計畫委員會(City Planning Commission)及市議會隨後通過的華埠社區監獄相關的土地利用案均無效，須重新進行環境評估，不過市府也表示將提出上訴。