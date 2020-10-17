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禁塑令下周一開始實施 華商準備好了

記者牟蘭／紐約報導
19日禁塑令開始執法，超市、零售店等將不再向顧客提供一次性購物塑膠袋，違反禁塑令後恐面臨罰款。(記者牟蘭／攝影)
19日禁塑令開始執法，超市、零售店等將不再向顧客提供一次性購物塑膠袋，違反禁塑令後恐面臨罰款。(記者牟蘭／攝影)

紐約州塑膠袋禁令將於19日開始執法。多位華人超市業者16日表示，他們已做好準備，以成本價推出自家品牌環保袋，宣傳品牌同時，也保護環境，但他們稱紙袋成本高且不適合顧客攜帶貨品，並未採用。

禁塑令原本計畫在3月1日生效，但隨著疫情爆發，以及多名塑料袋廠商向州環保廳(DOE)提出聯合訴訟，當局多次同意推遲禁塑令實施日期；但8月20日州高等法院裁定環保廳勝出，環保廳宣布從10月19日開始執法。

「愛新鮮」(iFresh)首席執行官兼董事長鄧龍表示，今年3月州府下達禁塑令後，自家店在收銀台張貼標識，告知顧客政府禁止商家提供塑料袋的消息；隨著數個月的推廣，他說，大部分顧客已自帶購物袋，但一些年長者仍會索要塑料袋，店員也只能將剩餘袋子提供給顧客。

為幫助顧客適應這一法規，鄧龍說，店員留下一些貨物的空盒，提供給顧客攜帶食物；此外，「愛新鮮」也設計自己品牌的環保袋，以成本價出售給顧客，方便顧客攜帶貨品，並推廣自家品牌。

中美超市經理吳建錫表示，除了成本價出售自家品牌的環保袋外，還推出買30元貨品贈送一個環保袋的活動，幫助民眾適應新規；他說，疫情爆發至今，顧客戴口罩、保持社交距離購物，很大程度避免疫情傳播，而顧客自帶購物袋不僅有利環境保護，也不會為疫情傳播帶來隱患。

昌發超市老闆王傳厚表示，下周開始自家店將不再提供顧客塑料袋，並以成本價出售自家品牌的環保袋；他補充，華人超市有許多生鮮產品，若使用政府提倡的紙袋，損耗過大，且紙袋成本價格高，因此並未考慮用作替代品。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，因疫情的影響，政府本次針對禁塑令19日上路的宣傳較少，但商改區已通過線上籌款，購買4000個環保袋，計畫免費贈送給商家，幫助商家減少支出；想要獲得環保袋的商家可致電(718)888-1805或聯繫微信號FlushingBID，先到先得。

紐約州的禁塑令要求超市、零售店等不再提供一次性購物塑膠袋，每個購物紙袋則需另行收費，只有使用糧食券(SNAP)、嬰兒奶票(WIC)的低收入顧客可豁免；若發現商家違規提供塑膠袋，首犯警告，再犯罰250元，此後一年內累犯每次罰款500元。

華人超市業者推出印有自家品牌的環保袋，配合政府的禁塑令上路執法。(記者牟蘭／攝影...
華人超市業者推出印有自家品牌的環保袋，配合政府的禁塑令上路執法。(記者牟蘭／攝影)
19日禁塑令開始執法，超市、零售店等將不再向顧客提供一次性購物塑膠袋，違反禁塑令...
19日禁塑令開始執法，超市、零售店等將不再向顧客提供一次性購物塑膠袋，違反禁塑令後恐面臨罰款。(記者牟蘭／攝影)
吳建錫表示，除了成本價出售自家品牌的環保袋外，他家店打出買30元貨品免費贈送一個...
吳建錫表示，除了成本價出售自家品牌的環保袋外，他家店打出買30元貨品免費贈送一個環保袋的活動。(記者牟蘭／攝影)
鄧龍表示，「愛新鮮」也設計自己品牌的環保袋。(鄧龍提供)
鄧龍表示，「愛新鮮」也設計自己品牌的環保袋。(鄧龍提供)

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