ICE冒充市警進門抓人 白思豪批厚顏無恥

ICE謊稱市警進門逮捕，白思豪稱其厚顏無恥。(市長辦公室提供)

白思豪16日就移民 及海關執法局(ICE )謊稱警察進入移民家中執法的案件接受媒體採訪，他稱這種行為「厚顏無恥」，試圖製造混亂，並指ICE是川普政府行動的縮影。

白思豪接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，他已致信ICE應停止這種非法行為，因為這嚴重破壞了警民的信任關係；雖然該信沒有市警總局局長希爾(Dermot Shea)的簽字，但白思豪表示，他信中的立場得到希爾「百分百的支持。」

他指出，ICE執法人員試圖編造身分來引誘移民開門，應該受到譴責，紐約市 警歷來不問移民身分，也以此為傲，其他市府機構也是如此，這就是為什麼生活在紐約的無證移民去學校甚至就醫都暢通無阻。

「ICE不僅在撒謊，也在這個過程中破壞了市警和移民以及當地政府和移民之間的關係。」白思豪表示，ICE試圖製造混亂，該機構現在基本上是川普政治行動的縮影。

主持人提到近日發生在曼哈頓的一起類似的執法案件，ICE雇員身穿類似市警的夾克執法，並表示可以使用「警察」一詞來自執法，因為這是一個被「廣泛使用」的詞彙，當然這之中也包括紐約市警。

對此白思豪表示，「這絕對是荒謬的」，ICE和當地警察之間有很大的不同，過去七年裡，紐約市已經明確表示，不會與ICE合作，也不允許他們進入城市，除非其帶有搜查令，而且是在法官確認他們有權進入的情況下。

「所以他們如今故意模糊界限並試圖在移民社區中製造不信任，這是多麼厚顏無恥！」白思豪說。

在白思豪給ICE的信上並沒有希爾的簽字，主持人追問白思豪，希爾在此事上是否與他的的看法一致；白思豪回答「他百分之百同意」，因為紐約市警很清楚，如果移民不相信警察，那麼在一個移民城市就不可能有良好的社會治安。