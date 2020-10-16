薪資保護貸款豁免還款 小企業署教戰

郭曼麗詳解PPP豁免申請。(視頻會議截圖)

聯邦政府在新冠疫情 發生後為全國受疫情重創的小企業提供「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，符合條件的借貸企業可享受全額豁免還款；聯邦小企業管理署(SBA)日前又推出針對不超過5萬元的PPP貸款的簡易豁免申請；SBA經濟發展專員郭曼麗表示，豁免申請的計算及確保資料正確是申請者的責任，出錯會導致豁免申請被拒。

聯邦小企業管理署3月底推出的「薪資保護貸款計畫」，旨在幫助小企業和非營利組織留住員工以及支付必要的運營費用；6月又推出「薪資保護貸款靈活法案」(Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020，簡稱PPPFA)，為借款人提供更大的靈活性，使他們有資格獲得貸款豁免。

郭曼麗14日表示，PPP貸款豁免還款在貸款償還期到期前都可申請，借款人先向貸款銀行提交「貸款豁免申請」(Loan Forgiveness Application)，銀行有60天時間來計算後交給SBA，SBA會在90天內決定借款人是否符合豁免資格，若不符合，銀行有責任通知借款人；若只有部分貸款被批准豁免或申請豁免被拒絕，借款人就須按規定時間還款，利息為1%。

郭曼麗說，符合豁免還款條件的支出包括保留員工的工資成本、企業抵押貸款利息、租金 或租賃、公用事業支付；非薪資支出不可超出豁免金額的40%，可豁免的薪資支出為在涵蓋期所付出和發生的薪資支出，每名員工豁免薪資總額不能超過年薪10萬元，使用八周涵蓋期的借款人，上限為每名員工1萬5385元；24周涵蓋期，上限為每人4萬6154元。

獲得PPP貸款的商家，若也得到「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)，在計算PPP豁免還款金額時，會減掉EIDL的貸款額。

郭曼麗表示，SBA從8月10日開始接受豁免申請，到10月初共收到超過10萬個申請，目前六成申請已處理；SBA於8日推出針對PPP貸款金額不超過5萬元的更簡單的貸款豁免申請方式，簡化流程，提高豁免申請處理速度，申請表格至https://bit.ly/2HanvFG下載。