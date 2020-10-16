戶外用餐永久化法案過關 紐約市出台供暖指南

市議會15日通過法案，將戶外用餐計畫確定為永久性的長期計畫；圖為曼哈頓華埠披露街戶外餐廳的用餐場面。(記者曹健╱攝影)

為挽救受新冠疫情 影響的餐飲業，市議會全會15日通過法案，將本月底到期的戶外用餐計畫設為永久性的長期計畫；此外，市府日前也公布餐館冬日戶外營業供暖指南，商家可在市府網站上查詢設備使用要求，但市府供暖指南中未說明是否會提供補助。

根據市主計長辦公室報告，從今年3月至7月間，全市有將近1300間餐館受到疫情影響而永久關閉，導致18萬7000個餐飲工作機會流失，市議會因此推動包括戶外用餐等多項計畫以挽救餐飲業，目前約有1萬500家餐館加入戶外用餐計畫。

戶外用餐永久化法案由市議員雷諾索(Antonio Reynoso)等人提出，法案將本月底將到期的戶外用餐計畫延長至明年9月30日，隨後市府須出台一項永久戶外用餐計畫代替現行計畫，同時允許商家使用符合市消防局(FDNY)規定的便攜式天然氣 和丙烷燃料暖氣取暖，以因應即將到來的寒冷天氣。

雷諾索表示，紐約市 的戶外用餐計畫已經獲得巨大成功，該法案將讓餐廳得以使用供暖設備，在冬日繼續戶外運營，「這是餐館業和食客的巨大勝利，也提升了市民的士氣。」

為配合該計畫，市府日前聯合樓宇局(Department of Buildings)、交通局(Department of Transportation)和消防局(FDNY)公布冬日餐廳戶外營業指南，業者可根據市府規定，為戶外用餐的顧客提供供暖設備。

根據指南，戶外運營的餐館可選擇三種供暖設備，商家可以在人行道和街道用餐區域使用電熱器，而便攜式天然氣和丙烷燃料暖氣只能在人行道用餐區域使用；所有供暖設備必須遵守樓宇局、交通局和消防局的監管規定，詳細信息可登錄https://reurl.cc/ygAvyD查詢。

此外，為整治計程車牌照市場亂象給司機造成的財務負擔，市議會還通過法案，要求市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)設立計程車司機財務穩定辦公室，監控整個計程車行業的財務狀況；另外兩項法案則要求所有與計程車牌照業務相關的個人每年披露財務狀況，並要求TLC對所有計程車牌照中介和相關業務人士在申請牌照延期時，對其性格和個人品質進行評估。