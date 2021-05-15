紐約住哪裡？這10社區最受關注

登波是布魯克林最搶手的社區之一。（記者劉大琪/攝影）

新冠病毒疫情雖給房地產市場造成衝擊，但在紐約這個國際化大都市，各個社區仍憑藉其獨特魅力，持續吸引大家前來居住。房地產網站StreetEasy綜合了過去一年的三個指數——房價中位數變化、租金中位數變化、在線搜索數量之後，評選出2021年度紐約市最受關注的十大社區，其中有八個都在布魯克林（布碌崙）。

曼哈頓也有社區上榜，雖然價格仍然昂貴，但優勢在於，受疫情的影響，不管是租金、還是售價都有較大的降幅。隨著疫情侵襲，人們開始居家辦公，不再需要密集通勤，讓去年因缺少大眾交通而未躋身前列的社區，今年也重新回到榜單之上。

1、布魯克林綠點（Greenpoint）

在受大眾交通牽連的社區中，綠點是其中一個，位於布魯克林北部的綠點曾經是工業區，也是波蘭移民的聚居地，歷史氛圍濃厚，毗鄰威廉斯堡（Williamsburg）。這裡有著和威廉斯堡一樣的城市景觀、餐廳、酒吧、夜生活，而且更為舒適，唯獨就是大眾交通不夠便利。但隨著白領們都改為在家上班後， 又重拾了對它的興趣。

2020年，綠點的房價增長迅速，在此次評選的十大社區中，有著房價最高漲幅和搜索量最高漲幅，在整個布魯克林的房價都下跌超過2%的去年，綠點反而上漲13%，輕而易舉奪冠，足可見其受歡迎的程度。

根據紐約市府的統計，綠點人口超過3萬7000人，居民以白人為主，也有亞裔、西語裔等群體，將近四分之一的人口為移民，文化多元，包容性強。居民的教育程度也比較高，25歲以上的居民中，有超過一半接受過本科及以上的教育，且將近60%的人從事商業管理以及與科學藝術相關的職業，家庭收入和生活水平較有保障。

綠點主要的商業街道為曼哈頓大道（Manhattan Avenue），道路兩旁的餐廳招牌和裝飾盡顯歐洲風情。地鐵G線納蘇大道（Nassau Avenue）站的周圍也有許多時髦的酒吧、啤酒店、工業風格的餐廳等，吸引不少年輕居民及遊客。而且商業街貫穿居民區，超市、餐廳、洗衣店等分布均勻，道路筆直，生活便利性十足。

這裡因為有廣闊的綠地面積，所以才叫「綠點」，位於東河畔的WNYC Transmitter Park是最受當地居民喜歡的休憩場所，可將曼哈頓下城和中城的景色盡收眼底。McGolrick公園的綠地則可讓民眾從忙碌的生活中享受一份閒適，周末農貿市場、室外遊泳池和活動中心，也為當地居民的生活增添樂趣。

不過近年來，綠點確實在經歷巨變：家庭式小生意逐漸消失，大企業和新建案不斷進駐，開發層出不窮、並且類型豐富，房源顯著增加，特別是出租公寓（rental）和共有公寓（condo）最多，讓它短短幾年就變身布魯克林最受千禧世代喜愛的社區。

像是占地22英畝的豪華建案Greenpoint Landing，包括十個公寓樓、約5500套公寓，其中1400套為平價屋，還規畫了大型河岸公園和一所學前班至八年級的新學校；另一個豪華新建案為The Greenpoint，地理位置極其優越，旁邊是東河的渡輪站點，還有綠色景觀花園The Greenpoint Gardens等多種占盡河岸優勢的休閒娛樂設施。

湧入的人口、豪華的公寓和美麗的河岸景觀，進一步催生了綠點房屋市場的高租金和高售價，甚至看齊毗鄰的威廉斯堡，也因此在很多人眼中成為「下一個威廉斯堡」。

2，布魯克林Prospect Lefferts Gardens

Prospect Lefferts Gardens坐落在展望公園（Prospect Park）的東邊，雖然面積不大，但同樣有充足的綠色空間，高檔公寓和連排屋交錯，又不像附近其他地區被大規模開發，是很多人眼中的寶地。

這裡因聚集著眾多19世紀晚期和20世紀早期的建築而聞名，可以看到包括文藝復興等在內的各種設計風格，房屋充滿美感的同時，價格也非常可負擔。近年來，越來越多的人到此租房或者買房，既可以守著優美寧靜的展望公園，又不失乘地鐵Q線半小時就能到曼哈頓中城的便利，何樂而不為。

3，曼哈頓翠貝卡（TriBeca）

從英文「Triangle Below Canal Street」縮寫而來的「翠貝卡」，指的是曼哈頓堅尼路（Canal St.）以下的三角區域，起初是農場，1970年代，藝術家們為尋找更可負擔的生活和工作區域而搬到此處，逐漸發展成住宅區，聚集了大批由廢棄工廠和大樓改建的閣樓（loft）。如今，很多廢棄工廠和大樓的底層都被打造成高端、小眾的精品店和吊高天花板餐廳，成為翠貝卡的獨特風景。

翠貝卡被哈德遜河、金融區（Financial District）、市政廳、華埠（Chinatown）和小義大利（Little Italy）環繞，地理位置優越、歷史氣息濃厚，很多街道用鵝卵石鋪成，建築精緻、風格統一，成為經典特色。由於臨近曼哈頓西側的高速公路，駕車者可方便到達這一區域，並有較為充足的停車空間，且相較周邊其他社區，這裡來往的遊客並不太多，適合情侶和家人閒適漫步。

因為緊挨華爾街金融區，2008年金融危機後，隨著美國經濟復甦，翠貝卡成為紐約市重點發展的區域之一，曼哈頓的很多新樓盤都選在這裡開盤。尤其近年來，隨著世貿中心重建帶給這片區域新的生機和活力，更加吸引買家關注，單身和年輕夫妻族群特別喜歡到此居住，居民的年齡平均約為35歲至44歲。碧昂絲（Beyonce）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）等明星都在此買房。

翠貝卡作為紐約市最貴社區榜單上的常客，雖然房價中位數和租金中位數幾乎沒有變動，但因疫情衝擊，有了更多便宜的選擇，比如有門衛、健身房、屋頂花園的一室公寓，2018年月租是3150元，現在只要2195元。2019年月租為2400元的統艙（studio），現在降到1995元，且今年這種驚喜價還可能會更多。

4，布魯克林弗萊布許（Flatbush）

弗萊布許位於展望公園的南邊，是個多元文化社區，西印度裔、俄裔、巴基斯坦裔等移民眾多，正因如此，美食也多種多樣。這裡地處布魯克林的中心，地緣優勢明顯，有充足的休閒娛樂活動空間，可以從繁忙的都市生活中抽身，享受難得的安寧。

弗萊布許的優勢之一是生活機能完備、條件便利，五至十分鐘的步行範圍內，雜貨店、藥房、超市、披薩店等日常所需應有盡有。由於房價和租金都極其可負擔，是組建家庭的年輕人的上好選擇。

5，布魯克林綠木高地（Greenwood Heights）

過去一年，由於疫情要求保持社交距離，很多紐約客都選擇到布魯克林的綠木墓園（Greenwood Cemetery），在478英畝的綠地中享受難得的自由，也因此發現墓園所處的綠木高地，竟然是一處寶藏社區。

綠木高地的空間充足、安全幽靜，房屋類型齊全，不管是公寓樓還是獨立屋，也不管是戰前建築還是新興住宅，應有盡有，最重要的是價格遠低於附近社區。因為遠離鬧市、有世外桃源之感，鄰里之間互動多，相處也融洽，很多居民一住就是幾十年，不願搬離。

6，布魯克林格林堡（Fort Greene）

格林堡位於布魯克林的西北部，與曼哈頓下城區僅一橋之隔，交通便利，歷史氣息濃厚，有豐富迷人的文化教育資源，像紐約市特殊高中之一布魯克林科技高中（Brooklyn Technical High School）就坐落在此。

「格林堡」這個名字源於美國獨立戰爭，1776年，來自羅德島的將軍格林（Nathanael Greene）在此建了一座碉堡，後來便以他的名字命名，將此地稱為「格林堡」。他曾在同年的長島戰役中，輔佐過當時的將軍、也是日後的總統喬治•華盛頓（George Washington）。

而起初的「華盛頓公園」（Washington Park），後來也改名為「格林堡公園」（Fort Greene Park）。園內中心地帶設有「監獄船烈士紀念碑」（Prison Ship Martyrs' Monument），就是為了紀念戰爭時期死在16艘英國監獄船上的1萬1500多人。

正因這個社區極具歷史文化價值，1978年，紐約市地標保護委員會（Landmarks Preservation Commission）將格林堡指定為歷史區（Historic District）。1983年，格林堡歷史區又被列入國家史蹟名錄（National Register of Historic Places），並於1984年進一步擴大範圍。

對於很多買家來說，格林堡濃厚的藝術文化環境是吸引他們在此定居的原因之一。布魯克林科技高中作為全市九所特殊高中之一，每年吸引各區優秀學生報考。區內還有布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）、布魯克林音樂學校（Brooklyn Music School）、藝術媒體中心BRIC House等人文機構，每年不定期舉辦音樂節、跳蚤市場、露天電影等豐富多彩的休閒活動。

近年來，不少新建高端公寓在格林堡的藝術區拔地而起，就是為了滿足居民、尤其年輕人的居住需求。如果想要尋找遠離都市的寧靜，格林堡也是上佳選擇，這裡聚集著大批褐砂石（brownstone）住宅，綠樹成蔭、自然舒適，不少還圍繞格林堡公園而建、隔街相望，不失為宜人居所。

再加上格林堡四通八達的交通，僅大西洋大道—巴克萊中心（Atlantic Avenue-Barclays Center）地鐵站就有2、3、4、5、B、Q、D、N、R線行經，十分鐘便可抵達曼哈頓下城區，DeKalb大道站有B、Q、R線行經，Laffayette大道站有C線地鐵，富頓街（Fulton Street）站有G線地鐵。長島鐵路（LIRR）也在大西洋大道設站，區內還有多條公車線路。

7，布魯克林威廉斯堡

威廉斯堡毗鄰東河，可謂藝術人士的朝聖之地，但凡喜歡音樂、美術、時尚都會在這裡聚集，巨型墻壁塗鴉隨處可見。且隨著越來越多的媒體、音樂創作、藝術、時尚設計、新興科技等從業者近年來陸續搬到威廉斯堡，更帶旺了經濟，使當地充滿活力和富有生活氣息。

威廉斯堡有南區和北區之分，南區是後起之秀，肯特大道（Kent Avenue）上更是高樓大廈平地起。海濱公園每到夏日周末或冬天特定時段就有跳蚤市場（Flea Market），可以海淘古董、衣服、飾品等，也會供應烤肉、龍蝦三明治、漢堡、地中海椰子、刨冰和啤酒等，是休閒娛樂的好去處。

威廉斯堡最旺的街道莫過於有地鐵L線直達的Bedford大道，各式藝廊、咖啡店、個性酒館、風味餐廳錯落有致地排列在街道兩側。貫穿威廉斯堡的地鐵有J、Z、M、L、G線，到曼哈坦金融區僅需15分鐘地鐵。從曼哈坦中城東34街搭渡輪，也可不出十分鐘就到達。

近年來，隨著威廉斯堡的人口不停地增長，住房和商業空間迅速發展，房地產商們在此大興土木，新興高檔公寓和古老建築夾雜出現，成為紐約房屋漲價最快的地方之一。

8，布魯克林登波（Dumbo）

登波位於曼哈頓大橋下的布魯克林濱河地帶，名字源於英文「Down Under the Manhattan Bridge Overpass」的縮寫，風格與從工業區轉型的曼哈頓翠貝卡和蘇荷區（SoHo）相近，但保留了更多倉庫和工廠改建的建築以及鵝卵石鋪就的街道，是藝術區之一；網紅打卡地Smorgasburg美食節也在登波設點，彙聚更多人氣。

登波臨近曼哈頓，可以飽覽曼哈頓天際線和東河景觀，又坐擁布魯克林大橋公園這一休閒娛樂去處。近年來，隨著紐約市渡輪（NYC Ferry）的不斷發展，東河線的其中一站Fulton Ferry就設在登波，也進一步助力當地的交通和民眾的通勤。

因屬工業轉型區，登波保留了很多舊倉庫和工廠改建的建築以及鵝卵石鋪就的街道，獨具特色。不少曾居住在蘇荷區的藝術家移居至此，為當地帶來畫廊、時裝店、餐廳等，注入濃厚的藝術氣息和活力。雲集了100多種小吃的Smorgasburg美食節，每周日也在登波設點，作為美食潮流的引領者，吸引眾多食客、特別是Instagram網紅前往，使當地越來越具人氣。

這一切都讓登波的房價水漲船高，房地產銷售市場強勁，成為布魯克林最搶手的社區之一，且房價經常比曼哈頓很多地方都貴。不過，因為疫情，很多屋主也在提供巨大的折扣，比如月租2800元的一室公寓已經降到2450元，月租2895元的統艙前三個月免租金，其實相當於降到2171元。

9，布魯克林布許維克（Bushwick）

整面牆的巨型塗鴉、隨處可見的工作室和藝廊、多元風味的餐廳和酒吧……位於布魯克林北部、與皇后區接壤的布許維克，已逐漸取代消費水平高昂的威廉斯堡，成為年輕人和藝術家的新寵，在紐約市火熱的房地產市場上行情正旺。

17世紀，歐洲人來此最先創建了這個社區，19世紀逐漸成為德裔移民及其後代的居住地，20世紀晚期又成了西語裔的聚居處。2000年以來，隨著曼哈頓房價不斷上漲，越來越多的年輕職場人士和藝術家來到布許維克，把倉庫改建閣樓，開設工作室和藝廊，為該地不斷注入新的生命力和社區文化。

最受矚目的當屬每年6月登場的布許維克藝術家工作室開放日（Bushwick Open Studios，簡稱BOS）。作為全市由社區組織的、三個最重要的年度藝術家工作室開放日之一，BOS給藝術家提供了充足的分享和交流作品的平台，也給民眾創造了欣賞大型街頭塗鴉藝術和參觀藝術家工作環境的機會。還有音樂家來此進行文藝表演和演唱會，把紐約客的藝術細胞和才華徹底激發。

除此之外，因為社區經歷過不同族裔，飲食文化也非常豐富，比如拉美小吃餐車隨處可見，提醒人們西語裔曾經在此居住。現代化的或高端、或文青的餐飲也比比皆是，像米其林推薦的Dear Bushwick、巧克力工廠Fine & Raw、結合了影院、酒吧和餐廳的Syndicated等。Knickerbocker大道、Myrtle大道、Wyckoff大道和百老匯大道是區內目前的主要商業街。

區內還有14所公立小學、一所特許學校、四所教區學校、七所高中和一所大學，紐約市特殊高中之一布魯克林拉丁學校（Brooklyn Latin School）就坐落在此。

布許維克房子的類型豐富，兩家庭和三家庭的連排屋、六家庭的公寓樓、主攻年輕人和家庭的現代化共有公寓應有盡有。這些房子平均有約76年的歷史，91%以上都在距離公園四分之一哩的範圍內，97%以上在地鐵站半哩之內，生活非常便利。

10，皇后區瑞吉屋（Ridgewood）

隨著布魯克林威廉斯堡和布許維克的房價不斷攀升，無力負擔兩地生活開銷的紐約客將視線東移，轉至居住感覺類似、卻更加寧靜、經濟、房屋類型多樣的瑞吉屋；也因看到瑞吉屋的優勢和潛力，越來越多的房地產開發商在此投資，通過蓋新公寓和改建舊房的方式，提供更多住宅選擇。

從歷史上看，瑞吉屋坐落在皇后區和布魯克林的交匯處。18和19世紀，荷蘭移民最早居住於此，但實際上是後來的英國移民，依這裡的地勢特徵，命名此地「Ridge（山脊）wood（樹林）」。19世紀中期，隨著大眾交通的發展，住宅和商店逐漸湧現，如今瑞吉屋的大多數房屋，都是由曾在皇后區和布魯克林邊界的釀酒廠和針織廠工作的德裔移民，在1905年至1915年之間興建的。

瑞吉屋有大片的歷史區，像Vander Ende-Onderdonk House就坐落在此，是紐約市最古老的荷蘭殖民石頭屋，每到夏天便會開展豐富多采的活動，也舉辦不同的節日慶典，還是有名的婚禮舉辦地；瑞吉屋水庫（Ridgewood Reservoir）也是備受歡迎的經典之一，身處其中仿彿與都市隔絕，靜謐、美麗、超現實，是健身族最愛去的地方之一。

在很多地方都越來越貴族化的今天，瑞吉屋仍堅持且罕見地保有社區原來的風貌，老住戶不走，新一代又湧入成為新居民，因此也造就了不少家族商店（mom-and-pop shop），價廉物美、世代經營。同樣一件商品，在瑞吉屋買到的價格，要比威廉斯堡便宜許多。

瑞吉屋的公共交通四通八達，地鐵M、L、J線都在此設站，直通皇后區、布魯克林和曼哈頓；如果天氣允許，騎自行車就能輕鬆前往附近的布許維克和威廉斯堡；對於當地居民來說，瑞吉屋的多元、便利、生機絲毫不輸布許維克和威廉斯堡。

除了各族裔的移民，還有藝術家、音樂家、年輕白領也在瑞吉屋聚居，但這裡比布許維克和威廉斯堡更安靜、安全和可負擔，住宅選擇也更多，很多倉庫和廠房都改建成不同風格的公寓，滿足各年齡層和居住群體的需求。

房地產公司Nooklyn首席財務官Moiz Malik表示，瑞吉屋房屋類型多樣，從標準的四至六室獨立屋、到經翻新的戰前公寓、再到新開發的高檔住宅應有盡有，「瑞吉屋就像布許維克的衍生物，人們就沿著地鐵M線從布許維克順延到瑞吉屋」，反倒可以支付更便宜的房價或租金，就可以享有與布許維克或布魯克林北部類似的生活體驗。