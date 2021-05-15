掌握4要點，舊家換新顏

斷舍離會讓室內空間清爽，自然顯得大了起來。（記者劉大琪/攝影）

從前，我們常常會在各個空間中穿行：嚴謹的辦公室；色彩斑斕的購物商店；風格各異的餐廳；光怪陸離的酒吧；群情激昂的劇場等。一天風塵仆仆回到家，只希望家居簡單而溫暖，對家居設計的要求也僅僅以舒適為主。而過去一年，不知不覺中被新冠病毒這個小怪物偷走的一年裡，我們天天24小時待在家，沒有了空間的轉換，猶如待了十年的感覺。每天面對一樣的家居布置，不由得相看生厭，是的，熟能生厭！

愛人如此，家居也是，看久了之後，以前覺得大小剛剛好的空間被抱怨為狹小憋屈，以前簡潔清爽的淺色墻壁被嫌棄為「大白板」，了無生趣。隨著疫情趨緩，2021年的春天也已到來，是時候改變這些不如意的家居設計，重新整裝待發。以下四個貼士，希望能有助於你給家居換新顏。

●適時斷舍離，重新收納整理

疫情期待在家，有更多時間改變自己的居住空間。你會發現有些東西占據房間但是長年不會使用，對於近一年都沒有碰過的東西，是時候考慮他們存在的價值，丟棄無用的、選擇真正需要的留下。家居斷舍離同時也是一個愉快的自省時光。對於有真正紀念意義的物件，比如小學時第一次參賽用的球拍，高中時最愛的明星海報，就留下吧。而對於會勾起你不愉快記憶的，比如前男友的東西，就大膽地丟棄了吧！想想房屋每平方呎多麼昂貴的價格，卻用做「儲存室」是多麼不值得，斷舍離後你會發現室內空間清爽，自然顯得大了起來。

斷舍離後就要開始重新整理了。好的環境會改變人的習慣，家居的收納整理也是促使家人生活習慣改變的更好的契機，合理收納空間有助於培養做事條理性。下決心重新收納整理前，我們可以花時間細細觀察，逐一判斷空間區域雜亂的原因，從而對症下藥。

如果的確是因為最初裝修時設計的儲物空間不夠，建議適當進行空間改造增加儲物面積；城市單元家居可以挑選具有儲物功能的家具，比如為臥室空間選擇帶有儲物功能的液壓床箱，為餐廳選擇下方是抽屜的卡座沙發等；整理衣櫃和儲物櫃，為衣物的收納進行分類，購買收納工具縱向發展整理。另外可根據自己的收納需要，購買便捷實用的收納盒，並盡量採用單一尺寸以便整齊摞放節省空間。收納盒上可以貼上物品標簽，方便尋找。

●改變色彩最高效

如何經濟高效地改變空間效果？我的回答是改變色彩是首選。2021年家居色彩流行趨勢眾說紛紜，各大機構推出了深綠、明黃等預測，是該隨波逐流，還是想想法國女人的自我風格意識？無論潮流如何變化，不如花一段時間好好想想自己對色彩的夢想，找到並堅持自己內心真正的喜愛。

一位資深美女朋友在退休後肆意地把臥室換上了她一直夢寐以求的粉紅色：粉紅色的墻壁，粉紅色的床幔，粉紅色的花邊床品。畢竟家居是個人擁有絕對所有權的地方，不如放開你的夢想。有的人喜歡全屋一個色系，而有的則追求每個房間色彩不同更有趣味。

喜歡全屋一個色系的朋友要注意有效利用單色的明度和純度的變化，特別是適當的材質和紋理的變化，來避免同色系可能造成的單調乏味。對於喜歡為每個房間搭配不同色彩的朋友，則建議一定要在整體空間裡考慮一個貫穿的主色和材質，比如用無彩色中的白色或者灰色處理墻面，或者在所有房間使用同一種主要木飾面，避免在用色過多的空間造成雜亂和不協調。

無論是使用哪種色彩來改變家居空間，需要注意色彩面積的比例。通常我們會建議採用6：3：1的色彩搭配原則。首先，60%的背景空間建議採用純度低的中性色，以保證整個空間的耐看型和舒適性，通常是指墻面、地面、窗簾、地毯等占面積較大的部分。其次，30%的主體色建議採用中等純度的顏色，比如主要的家具和大幅的掛畫，家具可以通過不同材質和紋樣的面料變化來打造豐富層次。最後，我們可以利用10%的點綴色，大膽地採用高純度或者對比色的小物件來點亮空間活力。你可以嘗試購買一件顏色出挑的單品家具放到客廳，或者在你的玄關和餐桌布置造型有趣的飾品擺件，如花瓶、果盤等也可以很好地營造色彩效果。

●天窗、陽光房、陽光花園，打造有更多陽光的空間

2021年大家更加追求健康，在家居上的表現之一為試著用更多方法引入陽光，畢竟陽光對於生理和心理健康都是有益的。引入陽光的方法有：簡單的比如在陰暗沉悶的房間頂加一兩個天窗，你會欣喜地發現空間在光線的作用下截然不同；較復雜的比如打造一個冬季特愛的陽光房、甚至陽光花園，讓家居有了空間實與虛的對比，偶爾邀三兩好友在陽光房來個下午茶，進行一場陽光浴下溫馨的「話療」。

住樓房的朋友可以考慮把部分光線較差的墻面換上透光的玻璃磚，引入斑駁的光線，獲得明亮陽光的空間效果。不要忘了鏡面的使用也是能引入陽光、改變較暗空間的一大利器，不妨運用多種異形鏡面裝飾效果、或者整面墻裝飾成鏡面，試想一下光線在鏡面的引導下陽光滿屋的暖意？

●引入綠植增添家居自然趣味

觀察Instagram就會發現，家居引入綠植的裝飾風格已強勁回歸。誠然，綠植代表的自然理念在一段時間內有所沉寂，搭配的大地色系的家居底色也略顯平淡，但2021年流行輪回，隨著越來越多的人選擇郊區生活，各種原因選擇城市的人也開始在家中添置綠植，增加自然野逸的意味。

綠植的生長變化也給一成不變的家居帶來生機，疫情期間，甚至有人還興趣盎然地種植了盆裝蔬菜作為綠植，真是觀賞食用一舉兩得。特別是最近興起的無土種子栽培：想像一下餐桌上生機勃勃的無土栽培的白菜苗和黃豆苗，真是趣味橫生。

從今天開始，就考慮一下方法和步驟，來個2021年家居煥顏大變身吧。

（作者為室內軟裝設計師，大學教授室內設計多年，研究美育方法，喜愛旅遊，在人生行走時關注於整合提升各種空間的美感）