健康、綠色、可持續 疫情改變住宅理念

免維護化糞池。（Jason Feng提供）

人的一生，其實有87%的時間都生活在一間房子裡，除了晚上睡覺、周末休息這類純屬家庭住宅的時間以外，還有很多時間都在室內。例如，在商業辦公樓工作開會，在裝修新穎的餐廳會客見朋友，在琳瑯滿目的購物中心添置家具衣物，在寬敞明亮的學校和圖書館學習讀書，就連體育活動也是在室內網球館、籃球館內活動。

新冠肺炎疫情爆發之前，這些五花八門的商業樓體，各司其職地承擔著人們除了家庭住宅以外的時間，這部分大約占據了87%中的50%。但2020年初突如其來的疫情，卻瞬間使全世界數十億人的生活產生了巨大的變化：工作、會議、見朋友、購物、學習、還有健身，似乎都在這一年回歸到家裡完成。

因為疫情尚未過去，2021年大家都在重新思考及改造屬於自己的全方位住宅時，我們更希望打造的是一個除了各種功能空間齊備以外，同時擁有健康、綠色、可持續性的家庭住宅。作為一間擁有將近15年歷史及經驗的私人豪宅定制設計與建築公司，2020年前及2021年，我們給客戶帶來的定制方案存在巨大的不同，甚至在有些方面是顛覆性的。

疫情前，大部分客戶對房屋的要求只是空間、功能和視覺效果，最講究的是用材豪華和視覺氣派。其次是每個空間都需要有，一些特別的定制空間要想到，比如超大酒窖、臥室藏身室、茶屋等。而疫情後期，更多的客戶關心的是，當所有這些空間都具備了，如何更好地規畫和用材，能夠在家庭住宅超長時間的使用過程中更加舒心、愉悅，達到身心健康。

我們與客戶討論的話題點不再是用材氣派，而大幅度轉向，變成如何在節能的基礎上平衡室內溫度、濕度，如何設計一天內房屋采光的面積及日照的時段，房屋如何自備呼吸功能而無需長時間依賴空調，換季時該用怎樣的新風自然換氣系統，如何減少紫外線對房屋的輻射傷害，怎樣平衡好屋內噪音的同時獲得工作學習時的隱私，以及屋內外水源再利用等。

下面將從疫情後住宅的建築角度，來細談一些室內及室外的變化。

●親近大自然的理念

1、後院擴建陽光房（Sunroom），加強身體鍛煉，將健身房從以前的地下室轉移到一樓二樓或重要區域，面向陽光。雖然疫情逐步結束，但人們的娛樂生活習慣卻在過去一年發生巨大改變，居家娛樂的可能性越來越大，時間也逐步增長。例如，觀看電影已從影院轉到室內Netflix，藝術拍賣也在網路上進行得如火如荼，各地動物園有著豐富的監控錄像，忽然發現在紐約的住宅裡也能觀看聖地牙哥的老虎行走，歌舞劇在網路上有著豐富的選擇性，一切娛樂活動只要能用眼睛看到的，似乎視頻和路線都能夠解決。另外，Zoom-Meeting與自己喜愛的明星隔空接觸，形式很新穎，安全性很高，而且也省時省力。

孩子們的課外活動班有些也從窄小的授課房屋，變成了更加廣範圍的遠程授課（同班同學可能在其他城市或者其他州，也給班裡的多樣化帶來了新的轉機），買衣服、化妝品、買菜挑菜的過程由超市轉變成了網路，還有其他買家的親身體驗視頻。於是，完成這些娛樂、購物的家庭空間就變得非常重要。房屋內陽光房便被提上清單，來完成這個空間的任務。

陽光房多半在陽光充沛的方向，空氣南北流通，采光舒適。人們在此空間非常放松，被暖陽照著身心也很愉悅，娛樂的過程也就更加舒適。可以操作的辦法是，如果房屋建築面積偏小，則客廳的面積可以縮讓，擠進來一個獨立的陽光房。如果房屋建築面積很大，則可在朝南的空間裡布置一個視覺獨立的陽光空間。而愛好運動的朋友，可以將陽光房與一兩個健身器材結合在一起，在一個光亮的空間內進行運動健身是非常舒心和富有激情的。

2、房屋外觀設計上，從之前比較流行的維多利亞式和現代法式為主，改為大落地窗高采光的現代簡易風格。自上個世紀以來，在外觀建築設計上，大落地高采光的玻璃在商用建築其實已經廣泛使用，也許這也是人們為何願意花更多的時間在商用樓體內娛樂休閑的部分原因。而這一年自從居家時間的不斷增多和趨於穩定，疫情後期的新設計獨立屋也大部分地開始使用面積大、高挑空的采光隔熱玻璃。究其原因還有一個是居家時間的增多，使得節能意識不斷提升。同時，高采光的空間也可非常有效減少「空間病症」和「憂鬱症」等可能的精神疾病。心理學專家描述，如果能夠每日有更多的時間被光照、吸收到陽光的有益光譜，則對於人本身的神經系統等有非常大的引導性。也許這就是所謂的正能量，其實太陽所發射的光譜正是物理正能量。

●綠色建材

1、會自己呼吸的房子，在屋頂、墻體及天花等區域，使用特別的綠色環保保溫材料。

2、噪音控制在50分貝以內，粉塵濃度低於每立方米0.15毫克。

3、通過綠色材料和全智能設備的結合，令室內溫度保持在18-28度，濕度控制在40-70%。

4、嚴格控制容易引起身體過敏及化學物質濃度不及格的材料。

5、使用采光高和選擇足夠亮度的照明設備，並確保室內日照時間在3小時以上。

●節能環保

1、綠色屋頂（Green Roof），給房屋降溫，節省空調的費用。疫情期間及後疫情時代，隨著人們在家的時間越來越多，白天中無論是遠程辦公、還是遠程學習，都講究空間的舒適性，於是空間舒適性與能源節約性，就需要在建築中找到一個平衡點。綠色屋頂是為這一方向提供了一個切實的解決方案，原因是一個獨立屋最聚熱的地方其實是屋頂。比如紐約的東北部多用深色的瀝青膠片屋頂、石片或瓦片屋頂，而殊不知隨著地球的暖化，這一材料及顏色的選擇大大增加了房屋聚熱帶來的各種負擔。東北部的獨立屋越來越多地需要安裝大功率空調來度過炎熱的夏季，同時也給房主帶來了電費的高支付負擔。

綠色屋頂的做法是將屋頂建造為平屋頂，在上面增加綠色植被，大到盆景栽培的樹木，小到草皮，這些植物與泥土的作用可以阻隔紫外線對屋頂的熱能輻射，阻隔約80%的熱能從而達到房屋自上而下隔絕熱能的作用。結果是全屋都可維持在空氣流通時的舒適溫度，也能夠大大降低人們在屋內安裝空調的需求性，既節約了硬件成本，同時也悄悄地防止了空調管道內滋生細菌黴菌所帶來的有害風險。

2、垂直種植及自制堆肥。疫情期間，上超市買菜成為了一種帶有風險的出行，在超市採購蔬菜的過程也不再悠閑自得。與此同時，恐慌購物在疫情早期頻繁發生，有些超市的搶手蔬菜架子上空空如也。隨著以上兩個原因的長時間作用，疫情中後期，越來越多的屋主開始在自家有限的空間進行種植，後院、露台、涼台、甚至地下室都變成了可種植的空間。

其實垂直種植及自制堆肥，一直在商業中慢慢成長。此次疫情的大流行將這種做法帶入了普通人的生活房屋空間。實際的效果中，垂直種植不但能夠自己種出放心的無化肥水果蔬菜，同時還可以為夏天的墻體降溫帶來顯著效果，選擇朝南的房屋墻體，制作科學的垂直種植墻，美觀、美味、涼爽，多個好處兼備。自制堆肥也是近期長島各個區政府強力推薦的有效減少生活食物垃圾的再生利用方法，同時因為自家種植的實施，在家裡的有機堆肥產品也有了用武之地。

有機堆肥需要選擇正確的濕度土壤。稍微遠離房屋的一個樹蔭角落，可以用專門的木頭搭建，也可以購買市面上的有機塑料桶。從每日一點一點的撥下來的菜葉子，到水果皮、雞蛋皮，不出幾周就可以有自家的新鮮肥料。如果適當處理的話，堆肥並不會有異味，自然的氣息有如下過雨的泥土草根味。

3、雨水收集與過濾，可用於草地噴淋，保護淡水資源，每年節約可觀的水費。應對淡水資源的逐步減少，疫情前很多長島區域都已經在夏季炎熱時限制噴淋用水的使用量，主要考慮到保護地下水資源，減少浪費。但隨著以上自家房屋內垂直種植的逐步應用，噴淋和澆灌似乎又不可避免，於是雨水收集技術快速地進入了後疫情時代的房屋建築中。

與過往的用漏洞的乾井接雨水並排到地下層不同，雨水收集裝置將直接定量接到天然的雨水，通過一整套雨水的過濾系統，可以非常安全地使用在蔬菜種植、非飲用級別的洗手、洗澡、包括洗衣服。不但可以節省水費，同時也更加使得雨水直接循環利用，是現代家居建築的一個重要綠色應用。

●室內空間

1、擴大與完善家庭共同學習區。隨著孩子們在家中學習的時間增多，很多學習內容都逐步成熟於網路上的遠程體現及不定時教學，但同時網路上各類參差不齊的灰色不健康內容，又使得在家遠程學習伴隨著危險。此時，一個由家長可以陪伴的共同學習空間就至關重要。

與此前的房屋內部設計相比，大都將孩子的學習小桌書房放在他們的睡房，有著完全不一樣的空間大小及功能規畫。具體的空間規畫法是，孩子的臥室可以功能非常單一，床、衣帽間、不配備電腦學習空間，而將原本的家庭娛樂室加大面積，可以物理隔出，也可以視覺隔出，增加可供伏案學習的書桌連體（可容納兩台顯示器、電腦、大屏幕顯示屏），添置舒適的可長時間閱讀的沙發或座椅。

孩子們可以在這裡用耳機不被干擾地上遠程課，或者跟著大屏幕的舞蹈老師跳躍，而家長們可以在此看書看報、閱讀電子文件。有了家長們的陪伴及有益監督，網路的各種灰色內容就不容易被孩子接觸。我們無力禁止網路灰色內容的出版和流通，但我們可以盡力營造好一個健康的共同學習區。

2、疫情的這一年中，很多公司都從一開始的慌亂無序，逐步地適應了全程全日在家辦公，只需偶爾周聚、月聚。隨著疫情即將慢慢結束，這種居家辦公、遠程開會的模式卻被很多公司作為永久模式。對公司老板來說，員工的工作業績在這一年的「磨難」中逐步達到了可量化的水平，遠程辦公也節省了公司很大一部分成本；作為員工也欣喜接受，因為可以自由適當支配在家的時間了，也能顧及上孩子了。

那麼在住宅內，一個專門給家長的遠程會議專區就非常必要了，尤其是律師、會計師、銷售經理等。這個空間其實無需大，迷你的高采光空間即可。重要的是建築結構上的硬件隔音層要做到非常到位，使得隔音效果達到「外面孩子無論如何吵鬧玩耍，正在開會或Zoom見客戶的家長都不會被打擾到」。這個空間將在2021年新屋住宅建設中越來越作為必要之一出現。

3、前後門玄關進行室內外獨立分區，同時兼備著「網購中轉站」的空間功能。過去的豪宅設計中玄關的設置，更多的是風水的講究及視覺的補充，同時也是隱私保護的考慮，所以玄關並沒有一個獨立分區。而疫情的這一年中，玄關空間正在發揮著一個不可替代的功能獨立區。例如，外出歸來，入門處都是免接觸按鈕、溫控、燈控，全部實現零接觸啟動，包括人臉識別、指紋識別的智能鎖，進門的智能感應燈，以及語音控制系統開關。

同時，這個區域又必備地放置著所有消毒物品，包括酒精洗手液、噴衣服的除菌液，達到外出回家如同進外科手術室，全方位消毒。而與日俱增的網路購物，也使得前門的玄關必須有防雨棚、第二道防護門，供UPS、FedEx遞送員可以直接將物品零接觸地放下，層層堆疊的盒子也不用怕被突如其來的暴雨淋濕。這個空間正在獨立出來，被納入家庭住宅設計的不可替代位置之一。

疫情進行時及後疫情時代，成千上萬人已經重新體驗了「家」的重要性。我們每天三分之二的時間都在這個空間裡。它是一個避風港，也是生活的樂園，更像身體的一部分，不僅僅是一個居住的地方，更是辦公、學習和鍛煉的空間。所以，一個家的建築要求更加趨向於多元化，滿足一個人和全家人的各方面物質及精神需求，一起建造一個屬於自己和大自然的「健康住宅」吧。

（作者為利保帝地產開發公司（Liberty Development、Liberty Premier Builder）共同創辦人）