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全美10大熱門房市 科技中心、州府受寵

記者劉大琪
Realtor.com公布2021年全美十大熱門房地產市場榜單，多數城市都在西部。（取自Realtor.com官網）
Realtor.com公布2021年全美十大熱門房地產市場榜單，多數城市都在西部。（取自Realtor.com官網）

雖然新冠肺炎疫情重創美國經濟，但因聯準會（Fed）和銀行相繼降息至歷史新低，居家辦公又成為新的工作模式，讓很多人想要抓住利好政策，尋求更大的住宅空間和更好的生活品質，自去年年中開始，將房地產市場的熱度推向新高。考慮到低息和居家辦公今年還會繼續，專業人士預測美國的房市也將維持火熱局面，買家競爭激烈，房價仍有進一步的增長空間。

房地產網站Realtor.com日前公布2021年全美十大熱門房地產市場榜單，其中不少在2020年就已是燙手山芋。很多城市都地處科技中心，就業機會多，比如加州的沙加緬度（Sacramento）、聖荷西（San Jose）、愛達荷州的波夕（Boise）、科羅拉多州的丹佛（Denver）、華盛頓州的西雅圖等，北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）和亞利桑納州的鳳凰城（Phoenix），也是冉冉升起的科技新區，有不少政府、教育、醫療等領域的工作。

這些城市的房價雖然並不便宜，但和附近幾乎同等級的城市相比，性價比卻更高。比如，紐約市每平方呎的價格達到216元，但賓州的哈里斯堡（Harrisburg）僅122元；沙加緬度為284元，而附近的舊金山高達679元；洛杉磯是556元，可奧克斯納（Oxnard）和河濱（Riverside）僅分別為413元和247元。

熱門房市中有一半都是州府，包括沙加緬度、波夕、鳳凰城、哈里斯堡、丹佛等。一個地方的政府部門越多，代表當地的經濟發展和工作機會就越穩定，特別是在疫情爆發後，全世界的經濟受到重創，穩定更突顯其重要性。而就業也偏多元，涉及公家、私企、教育、醫療、科技、製造等各行各業，這些都能幫助當地穩步發展。

熱門地的購房族中，年輕人的比率越來越高，年齡在25歲至34歲之間的占屋主總數的14.1%，高於美國平均水平13.5%。一個地方能夠吸引千禧一代是件好事，說明更加宜居，從工作、到餐飲、娛樂等生活的方方面面都具吸引力。但這也預示著購房族、尤其是年輕的首購族，將面臨更高的房價和更激烈的競爭。

根據Realtor.com的榜單，2021年美國十大最熱房市排名如下：

1，加州沙加緬度

●房價中位數：55萬4050元

●預計房價漲幅：+7.4%

●房地產銷售量：+17.2%

沙加緬度是加州的州府，距離舊金山約90分鐘的車程，所有州級政府官員都在此上班。相較房價昂貴的灣區，這裡的價格更為適中，不少居民都是可以遠程辦公的白領，既能享受加州生活，又不用離公司太遠。因為學區優良，有West Campus High School等好學校，很多年輕家庭慕名而來，也吸引不少首購族和空巢族。

工作之餘想要放鬆，從沙加緬度到滑雪旅遊勝地太浩湖（Lake Tahoe）只需兩小時，附近還有很多美麗的酒莊。當地有自己的機場，出行非常方便。由於距離活躍的地震帶還有相當距離，安全性也更高。

沙加緬度的很多買家都來自外州，50萬元足夠在郊區買一套四室或三室的獨立屋，但如果在灣區，則至少要多花兩倍的錢。因為太過搶手，這裡的房屋數量相較去年同期要少，銷售速度變得特別快，通常三周左右就能賣掉。

2，加州聖荷西

●房價中位數：119萬9050元

●預計房價漲幅：+10.8%

●房地產銷售量：+10.8%

聖荷西地處北加，是矽谷（Sillicon Valley）最大的中心城市，谷歌、蘋果、臉書等科技巨頭都在附近，屬美國最貴的都會區之一。這裡充滿魅力並不奇怪，學區也好，有Lynbrook High School等名校，吸引家庭前來。

這裡景色優美，離舊金山不遠，可以很方便地前往舊金山或附近的景區。雖然房價中位數屬全美最高之一，但相較其他的灣區城市性價比更高，土地和房屋數量也多。不過，目前由於庫存緊張，購房族的報價普遍高於叫價。

3，北卡夏洛特

●房價中位數：36萬8819元

●預計房價漲幅：+5.2%

●房地產銷售量：+13.8%

夏洛特其實一直被視為金融中心，美國銀行（Bank of America）的總部就設立於此。這裡科技產業發達，Providence High School等好學校眾多，還有很多新式餐廳，對要建立家庭的千禧一代極具吸引力。

這裡生活成本低，氣候又好，也是很多退休族的養老聖地，不需要再南下到更遠的佛州，就能遊覽山川大海，閒暇時可以到Carolina Thread Trail徒步，也可以用到Catawba River泛舟。

當地房價低廉，僅25萬元左右就能買到四室、2.5浴室的房屋，且雖然目前庫存緊缺，但開發商正緊鑼密鼓地修建新房，以滿足買家日益增長的需求。

4，愛達荷州波夕

●房價中位數：44萬5000元

●預計房價漲幅：+9.1%

●房地產銷售量：+9.8%

波夕是愛達荷州的州府，也是去年最熱的房地產市場，吸引很多厭倦了支付大都會高昂生活成本的加州、華盛頓州、俄勒岡州（Oregon）的居民遷入。對於熱愛大山的人來說，這裡更是他們夢想的城市。很多退休了的老人也很喜歡，可以把加州的住宅賣掉，來這裡換更大的居住空間和更好的生活條件。

近年來，越來越多的科技公司開始在波夕落腳，成為新興的科技區，加上疫情讓大家開始居家辦公，吸引了一大批千禧一代的員工。這裡並不農村，很有大都市的感覺，還有不少美食和藝術，以及漂流、滑雪等各種各樣的戶外活動，把城市風和大自然完美結合。

5，華盛頓州西雅圖

●房價中位數：62萬9050元

●預計房價漲幅：+9.7%

●房地產銷售量：+8.9%

西雅圖榜上有名一點也不意外，畢竟微軟、亞馬遜、星巴克、Costco的總部都設立於此，但儘管聚集了很多科技大廠，這裡的房價卻比灣區要便宜很多。

除了當地強勁的經濟實力，西雅圖的景色還非常美，離山水、酒莊都很近，還有不少餐廳、酒吧、博物館，也有Greenwood Elementary School等好學校，35萬元即可買到市內兩室一衛的連排屋（townhouse），45萬元可以買到郊區四室三衛的獨立屋。

6，亞利桑那鳳凰城

●房價中位數：41萬2260元

●預計房價漲幅：+7%

●房地產銷售量：+11.4%

鳳凰城是亞利桑那州的州府，因為當地氣候佳、天氣較乾熱，有400多個高爾夫球場，生活成本合理，近年來成為千禧一代和退休族的理想居住地之一。

這裡對企業非常友好，適合做生意，而且公私部門都有，涉及教育、政府、醫療、科技等各個領域。有別於其他都會區的擁堵問題嚴重，這裡交通極其便利，購物、餐飲、娛樂一應俱全。

加上房價適中，最近更吸引到很多來自舊金山、西雅圖、波特蘭（Portland）等西岸城市的購房族，也因此開發商正著手於新建案，以滿足市場的需求。

7，賓州哈里斯堡

●房價中位數：26萬2000元

●預計房價漲幅：+3.8%

●房地產銷售量：+14.4%

哈里斯堡是賓州的州府，距離費城和巴爾的摩僅有兩小時車程，距離華府約為兩個半小時車程，距離紐約市三小時車程。因其作為交通樞紐的地緣優勢，吸引很多人遷入，既能遠程工作，又離工作地點不遠，可以時不時地回辦公室。

哈里斯堡的房屋性價比極高，雖然是都會區，卻是前十熱門房市中房價中位數唯一低於全美平均水平的都會區，所以特別吸引年輕人和首購族。

當地有很多政府、健康、物流部門的工作，房產仲介Joy Daniels介紹，這裡交通便利，適合想要離開大城市、追求寧靜郊區生活的人，但這裡又不缺好的餐館、劇院、博物館，購物也方便。雖然房價在漲，但在郊區約25萬元就可以買到三室兩衛的房屋。

8，加州奧克斯納

●房價中位數：82萬4000元

●預計房價漲幅：+5.5%

●房地產銷售量：+12.5%

奧克斯納在洛杉磯北邊，同樣沿海，海洋、沙灘、陸地景觀都有，不堵車的話，前往洛杉磯僅需一個小時的車程，但房價卻便宜很多。

正因為此，不少洛杉磯和橘郡（Orange County）的居民都遷往此處，在這裡完全可以花更少的錢，買到和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）或馬里布（Malibu）一樣的海景房，雖然價格也要在百萬元以上。

奧克斯納還有很多種植草莓的農場，每年都會舉辦年度草莓節，是經典活動之一。

9，科羅拉多丹佛

●房價中位數：52萬元

●預計房價漲幅：+5.4%

●房地產銷售量：+12.5%

丹佛坐落在落基山脈（Rocky Mountains）旁，一年四季都有豐富多彩的戶外活動，絕對是戶外運動愛好者的天堂。這裡科技產業發展迅速，有著世界頂級的美食、娛樂和風景，還有很多手工啤酒廠，對千禧一代很有吸引力。

雖然丹佛的房價在科羅拉多算貴的，但也僅是灣區價格的一半，比加州不少地區都便宜，所以很多加州居民都到這裡尋找更物美價廉的房屋，且這裡的滑雪場也要比加州的好。

丹佛的房價目前漲得很猛，有的人退而求其次，也願意到附近圓石市（Boulder）、柯林斯堡（Fort Collins ）、科羅拉多泉（Colorado Springs）等郊區買房。

10，加州河濱

●房價中位數：47萬5050元

●預計房價漲幅：+5.5%

●房地產銷售量：+12.4%

河濱和奧克斯納差不多，都算是洛杉磯的平替城市，適合想要享受加州溫暖的氣候、但又不想支付洛杉磯或橘郡生活成本的人。這裡距離迪士尼樂園（Disneyland）、熊山（Bear Mountain）滑雪場、棕櫚泉（Palm Springs）溫泉、橘郡海灘等休閒勝地都很近，既能有更大的住宅空間，又能有豐富的娛樂選項。

洛杉磯的房價中位數約為99萬7000元，而河濱僅為其一半左右，哪怕是相同的價錢，在河濱也可以買到更寬敞更優質的房屋，所以非常吸引首購族和年輕買家。當地學區優良，有Riverside Stem Academy等名校，也是有子女的家庭的好選擇。

波夕是愛達荷州的州府，山地多，是去年最熱的房地產市場。（Getty Images...
波夕是愛達荷州的州府，山地多，是去年最熱的房地產市場。（Getty Images）
丹佛坐落在落基山脈旁，一年四季都有豐富多彩的戶外活動，是戶外運動愛好者的天堂。（...
丹佛坐落在落基山脈旁，一年四季都有豐富多彩的戶外活動，是戶外運動愛好者的天堂。（Getty Images）
沙加緬度是加州的州府，相較房價昂貴的灣區，這裡的價格更為適中。（Getty Im...
沙加緬度是加州的州府，相較房價昂貴的灣區，這裡的價格更為適中。（Getty Images）
哈里斯堡地緣優勢明顯，房屋性價比高。（Getty Images）
哈里斯堡地緣優勢明顯，房屋性價比高。（Getty Images）
聖荷西是矽谷中心，谷歌、蘋果、臉書等科技巨頭都在附近。（Getty Images...
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奧克斯納沿海，海洋、沙灘、陸地景觀都有，可以花更少的錢買到高品質的海景房。（Ge...
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夏洛特一直被視為金融中心，科技產業也很發達。（Getty Images）
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西雅圖經濟實力強勁，景色也非常美。（Getty Images）
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鳳凰城對企業友好，近年來成為千禧一代和退休族的理想居住地之一。（Getty Im...
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河濱和奧克斯納差不多，都算是洛杉磯的平替城市，適合想要享受加州溫暖的氣候、但又不...
河濱和奧克斯納差不多，都算是洛杉磯的平替城市，適合想要享受加州溫暖的氣候、但又不想支付洛杉磯或橘郡生活成本的人。（Getty Images）

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