後疫情時代 軟硬裝設計換新家居環境

曼哈頓上東城的公寓客廳原貌。（Summer提供）

2020年初，一場全球性的突如其來的新冠病毒疫情，將人們迅速地從室外趕往室內。疫情前除去工作、娛樂、聚餐後，每日回家停留的時間不過睡覺的幾個鐘頭，疫情後卻大多時間只能待在家中，生活的主要場所發生巨變。家，似乎在一夜間承載了她的避風港的使命，一個能夠保護自己和家人遠離病毒侵害的港灣，但同時也成為工作、學習、健身、美食、娛樂、休息等一系列日常活動的唯一場所。大多數人甚至開始了一天24小時每日步行數不過100步的沉悶家居生活。

可長期的居家生活，忽然讓大家發現家裡竟然有很多不舒服的地方：沒有玄關，外出回來不方便做消毒；廚房不好用，空有想法卻施展不開身手；客廳只有電視，除了看電視還是看電視；扎堆使用衛生間，等待的時間太煎熬……眼看家裡有這麼多鬧心的地方，都是買房時或裝修時沒考慮到的，宅在家的同時，也讓大家開始重新審視自己的居住環境，並迫切地想要迅速改善。

前段時間看到一個關於疫情期間家居環境滿意度的調查，發現對於疫情期間的居家體驗，僅有20%的人很滿意。為了改善現狀，56%的客戶認為換房才是重要途徑，而44%的客戶認為可以從全部或局部裝修、以及功能調整上開始改。

然而是要繼續待在一個煎熬的「家」中，還是擼起袖子利用宅家的這段時間去改造自己的窩，這卻屬於靈魂拷問，讓很多人感到糾結，因為一想到空間改造，就不知該從何處下手，然後潛意識的懶惰因子便開始催眠自己：這是個費時、費力、費錢還不一定做得出好效果的事，要怎麼配搭、每一步該如何做、需要多少時間、施工中遇到的困難有哪些等問題充斥在腦海中。

伴隨著各種迷茫不安，想改造家的興奮感立馬冷卻下來，即刻轉為自我安慰：「不如就這樣吧， 反正已經住了這麼久，雖然不那麼舒服，但還是可以忍」。於是一邊抱怨困在家裡的各種不適，一邊得過且過地生活下去。不知有多少人在這段話中看到了自己的影子？

然而大多人忘記的是，如果所有的室內空間只是滿足人類的基本生存物理需求是遠遠不夠的。一個空間，還會跟人的情緒和情感發生強烈的關聯，而關聯的深層次內含，則是一幅人們對這個世界的記憶圖像。這幅圖像不單單停留於視覺，更是觸覺、嗅覺、經歷、過往等共同繪制而成的。把這些植入空間，才有家的靈魂。

且室內布置和人的心理健康有直接的關係。像是奧斯汀德州大學（University of Texas at Austin）就有研究顯示，房間的顏色、家具和擺設會牽動人的情緒，整齊明了的收納會減少焦慮和壓力，所創造出來的更多的空間，能讓人感到更加暢快和快樂。

而美好的環境又反過來影響著人的行為方式，如果較小的空間顏色運用不對，則會讓人覺得更壓抑；一個廳裡鞋子、包、或其他用品亂糟糟的到處都是，就會讓人一進去也想隨便扔東西。但是，如果空間溫馨明亮、東西乾淨整潔，進去之後自然想把東西擺放整齊，讓生活變得更簡單輕松。

●小戶型放大術

目前還處於疫情期，大家仍在持續居家辦公和學習，家居環境就更顯其重要性，可以利用室內設計和軟裝陳設的調整，讓人從視覺到心理都對原有空間產生改變，從而大大提升自我居家的幸福感。對於城市中住公寓樓的人而言，大多數面臨的問題可能是覺得空間不夠用，其實小戶型也有放大術，可以通過視覺效果來「欺騙」大腦。

--空間格局：充分利用房子高度

像紐約市、尤其曼哈頓等地，有些公寓雖然不夠寬敞，卻有足夠的高度，如果能充分利用向上挑高，設計一個錯落式夾層的臥室或工作室，不僅可以多出一個空間，還能將樓梯的台階處改造成一個小型收納櫃，或是利用樓梯下方的轉角空間作為一個儲藏室，從而在整體感覺上也會最大限度展現出空間感。

--空間動線：巧用空間規畫代替傳統房間的單一動線

小戶型空間可以通過非常規的室內區域畫分和動線布置，讓空間更富有個性和功能性。

--空間色調：墻漆的選擇

通常而言，淺色和明亮的顏色容易讓空間顯得更大，但需要因地制宜。比如藍色系會使空間顯得有縱深感，而黃色系則會顯得凸出些。另外，同一種色調如果飽和度不同，給人帶來的視覺和心理感受也不同。再者便是墻漆顏色與整體墻面的比例關係，比如是整面墻用同一種色調、還是用不同色調混合配搭、刷多少最合適等。

--硬裝材料的選擇：大色調及材質感

木飾地板通常是許多住宅家居所傾向用的，但在木飾地板的種類、顏色、寬度、拼接樣式、及鋪設方向上卻有其講究，這個通常要從整體空間的大色調以及空間格局來做判斷。

另外則是玻璃和鏡面的選擇和運用，通常玻璃材質的隔斷會顯得更有通透感，同時讓空間顯得更大，采光也更理想。有些小戶型公寓在局促的空間內，可以考慮通過鏡面來擴展空間，原理很簡單，就是可以延伸視線，同時將鏡子中折射的光線帶入室內。

--軟裝：選擇正確的家具尺寸和款式

首先，改造前需要對即將改造的空間有一定尺寸的把握，同時考慮自己平時的習慣。在確定好空間大小和硬裝風格後，再來開始選擇合適這個空間的家具。

除了考慮家具及其他軟裝尺寸和空間比例外，同時需要思考功能上的需求，比如收納空間，這通常也是大多人所關心的。選擇臥室床時，如果打算放棉被或換季衣物、甚至行李箱，最好選擇床板較高容量較大的拉起式床架。而如果想要方便日常收納，比如床單被套枕頭等，則可選擇床兩側含抽屜式床架。小孩房可能需要考慮的內容更多。客廳沙發下方的空間也是可以利用的，比如有些沙發的底座可選有收納功能的。

結合以上要點來看一套有著112年歷史的地標大樓內的公寓，原有入口走道寬度十分有限，玄關墻面為蛋黃色，兩面的門呈現出大小不一的長方形，加以高低不同的白色頂線和走道盡頭屋主的紅花布展示櫃，原本狹窄的通道顯得更加淩亂。大門右側的掛衣處因離門太近，所以當門打開時很容易撞到衣帽而掉落。

考慮到公寓的歷史價值，入口走道處於進門的第一視角，所以顏值必須高。經過改造，入口玄關整體色調調整為兩種，即富有歷史感的深藍灰調和象牙白色。從入口大門開始採用統一的深藍灰色調，由門走向墻面直至走道天花板盡頭。

另外，考慮到公寓大門不得更換，所以在門的內側設計新增一些木裝飾線條，並配上手工打造的銅制竹蜻蜓畫龍點睛，讓入口門顯得雅致卻又不失活力，小小的竹蜻蜓仿佛是在靜靜等待主人回家的小精靈。

入口右側墻面離門較遠處安裝了一個同樣飾面材質的樹枝裝飾縱向掛衣桿，以方便屋主回家後隨手掛鑰匙、帽子或衣物，入口左側則新增了一個隱藏式的小型衣帽間，方便放鞋及較重的外套或包等物品。

為讓走道顯得整潔明亮，兩側墻面的房間門顏色統一更換為象牙白的色調，並重新增設門上的裝飾木線條，再配以水晶銅飾面的門把手和古董房的感覺相呼應。走道的盡頭則是一面左右不對稱的穿衣鏡，鏡子的包邊飾面與屋主的古董吊燈相呼應，大小可以幾乎照到全身。這樣不僅可供屋主出門時方便，同時也將走道的氣質大大提升。

廚房向北原有兩扇大窗，但墻面整體凹出，不和爐灶後方柱體同平，所以使得吊櫃比正常尺寸往內縮了10吋，使屋主在每次使用時十分吃力。墻面暗黃的整體色調則讓已經充滿油煙的廚房顯得更髒。右側爐灶主案檯一邊的操作檯面空間也十分有限，動線上不是很合理。

改造時首先把右側全部凹陷的墻面拉伸至與爐柱墻齊平的位置，這樣不僅可以增強空間的整體感，還能讓窗框顯得更深邃。在為屋主設計定制櫥櫃方案時， 因了解到之前操作檯太少、不方便切菜，所以新增了可移動式滑輪底櫃，檯面石材選擇了相同的卡拉卡大理石，這樣在不動時完全是整體櫥櫃的一部分，需要用時則可隨時拖出來作為一個中島檯來使用。

改造前琳瑯滿目的家電、洗衣機、烘幹機也基本全都隱藏在櫃內或櫃門後方，讓整體櫥櫃顯得幹凈有格調。另外，為了提升空間高挑感，之前深且矮的吊櫃改為與窗框齊平的高挑玻璃櫃，之所以選擇整片水晶玻璃門，則是為了讓入口顯得更有通透感，人一進廚房便可看到各種精致的酒杯器皿陳列。

●讓設計來提升空間利用率——兒童房

疫情期間，孩子都在家中上網課，我作為兩個孩子的媽媽，當然希望盡可能給孩子提供一個舒適的學習娛樂環境，相信很多媽媽也是一樣。但如何通過設計來提升兒童房的空間利用率值得思考。以我家為例，最初交房時，陪同的兒子看到客臥時立馬難過地說：「媽媽，我不要住在這個房間，這裡什麼也放不了，沒有書桌、沒有玩樂高的地方，連看書的地方也沒有，難道我要在床上上網課嗎？這太可怕了。」當孩子幾乎哭腔地跟我說時，身為室內設計師，我決心一定要還給孩子一個不一樣的房間，快樂舒適地在其中學習娛樂，畢竟孩子能乖乖待在自己的房間，大人也才能安心在家工作。

於是搬家後我開始思考和調整兒童房的布局，考慮到家人已入住，如果大改會不方便，所以選擇了費用成本都相對較低的軟裝調整，即通過選擇尺寸合適的家具，在圖紙確定好後再布局規畫，統一安排採購和安裝。這樣後期才能既滿足孩子對學習的需求，也可以不必花費太多時間和費用，就能將以前沉悶的房間，打造成讓熊孩子心甘情願待在屋內一整天也不會無聊的網課和玩耍休息區。

在規畫空間時，我根據孩子的各項需求，結合房間實際情況及大小進行規畫，並將居家環境會對心理健康產生的影響納入考量。根據明尼蘇達大學發布的信息，很多研究都已證明光線和情緒相關，不管是自然光還是人造光，明亮、通透的房間可以緩解抑鬱和焦慮。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）心理學教授Jessy Warner-Cohen也說，如果房間內自然光充足，人通常會更加積極向上，因為自然光有助於保持規律健康的生物鐘。

尤其是疫情期間，孩子在家中上網課的時間較長，所以書桌的位置是我首先考慮的，最佳位置一定是離窗近、采光和通風好的區域，但不是面向自然光源、而是側光，這樣孩子長期在家上課時才不會被太陽直射，讓眼睛有不舒適的感覺。

第二步則是改變空間大色調， 將原本四面墻蛋殼黃的墻面，改為三面偏灰度的藍色和一面類似雲朵的米白，這樣的色調讓整體空間既沉靜、又明亮。

第三步、也是最重要的就是家具上的選擇。床作為整體空間占地最多的大體量家具，需要考慮得比較充分。而我之所以會考慮樓梯型的上下鋪單雙人組合床，是因為這樣不僅可以節省一定的室內空間，同時到了兩個孩子分房睡的年齡段，也可以隨時拆分成兩張獨立的床。而有樓梯則是方便年紀較小的孩子起夜不容易摔跤。

當然，除了空間占比外，還會考慮家具的多功能性，像是床側邊的空間，是一個書本收納櫃，安裝時可放在臨近孩子學習的一邊，方便拿取書本或文具，而書桌和椅子則是選擇可以升降調節的類型，這樣能隨時根據孩子個頭的增長去調整。床下方的空間可以容納四至六個大小不一的行李箱，也不會影響美觀。

學習區正對面的區域是孩子的Home Library（家庭閱覽室），一整櫃的書配上一個舒適的lazy bone，讓他們能充分享受閱讀的快樂。而當把lazy bone移開時，則會出現一個4x6呎的玩具地毯區，主要是給熱愛樂高的小朋友空間，盡情發揮他們的動手創意。房間右側則是新增的一個抽屜收納櫃，前方配上綠植和塊毯抱枕，主要是在小孩犯錯時給他們安排的timeout zoom，類似孩子發脾氣時的冷靜角。這樣，通過合適的布局和軟裝擺位，兒童房就呈現出其多樣性，也讓原本單調乏味的賣家客臥，變成麻雀雖小五臟俱全的兒童天地。

●化零為整，將空間功能重疊

即便是再好的房子，都會被布局不合理、功能區切割過碎所困擾，由此產生的空間零碎及功能不實用的問題，只有在細化設計後，才能得到根本性的解決。以我們在曼哈頓上東城的公寓改造項目為例，雖是一套基礎條件比較好的房子，采光通風面積寬裕，但依然有一些缺陷和可提升的地方，比較幸運的是輕體墻很多，於是有條件通過改造使空間化零為整更開闊，功能動線使用上也更流暢。

在原戶型中，餐廳與廚房的區域畫分是最大的問題所在，通過去掉隔墻的改造，形成一個融合了客、餐、廚三個功能重疊融合的大空間，視野開闊，功能區畫明確。

考慮到整個公寓只有屋主兩人長期居住，我們在最初設計提案時給出了比較大膽的建議，將客廳強開了一個7呎寬的青銅質感金屬門洞框，然後留出5呎作為過道和電視墻的一部分。電視櫃則是按照客戶期待，定制了一款可360度旋轉的電視架，隱藏在櫃體內，配以極具現代感的內嵌式裝飾壁爐，創造出一個雙客廳，讓兩邊都可以看電視、唱KTV、會客，休閑娛樂、聚會都可以在同一個空間內進行，大大提升空間視覺開闊感的同時，也拉近了家人朋友間的距離。

其實疫情期間改造家居環境並不一定需要大刀闊斧斥巨資改頭換面，而是可以結合自己和家人的生活習慣喜好，先從局部某一個空間或某一層先做設計調整。在自身時間和業務範圍有限的情況下，也可以尋求外界的協助，比如與專業的室內設計師溝通自身需求，確定好方案和圖紙後再開工，這樣反而容易達到事半功倍的效果。

城市中大多以公寓為主的空間裡，可以在確定好設計方案後，利用假期甚至周末的時間快速進行施工調整，不復雜的情況下亦可和家人DIY。比如從空間大色調的天地墻著手，先確定好空間整體色調和墻面粉刷的設計比例，便可開始自行粉刷，完成後會發現原本沉悶的空間忽然換了一種視覺感和心境。

如果需要更為突出的效果，還可以用合適的Stick & Peel類型的墻紙或3D墻片，把墻面的效果進行空間大色調改造，搭配可移動的墻面燈飾或綠植等裝飾，即可收獲一個新的家居環境，而這可能僅需一個假期或一個周末的時間就能完工。其餘則是重新規畫家具擺位，或新增家具、更換窗簾窗紗、添置幾件能彰顯屋主個人品味喜好的陳設品等。這樣的軟裝改造往往能夠在有限的預算和時間內快速達到理想效果。

設計讓生活變得更美好，尤其對疫情期間長期在家辦公學習的人而言，舒適的居住環境對自我心情及家人的互動都會更有幫助。合理的室內布局和軟裝安排也能大大提升家人之間的關係和情感，讓同一屋檐下的家人更有互動感，使彼此感情更為親密，畢竟生活需要儀式感，而家是這一切的源頭。

（作者為ANBITA DESIGN NY 設計總監及合夥創始人，執照室內設計 & 軟裝陳設設計師，畢業於英國伯明翰藝術設計學院建築室內研究所，是全球五星酒店設計威爾遜建築事務所室內軟裝設計師，專攻室內設計、軟裝定位規畫、定制家具設計，網站：https://www.anbitadesign.com/，郵箱：[email protected]，微信號：Anbitadesign_7）