跟著潮流選擇地產投資

布魯克林成了紐約客的嚮往之地。（劉大琪攝影）

經過一年的疫情洗禮，人們在居住的選擇上發生了根本的變化。以紐約為例，雖然年輕世代還是嚮往熱鬧的都市生活，選擇落腳的區域與房子卻與疫情前大相逕庭。以往作為香餑餑的曼哈頓，疫情後竟然保不住既往牢固的第一位，拱手將其皇冠讓出，給了比鄰的布魯克林。

著名的房地產網站StreetEasy在近期所做的研究報告顯示，布魯克林（Brooklyn）能夠獲得皇冠，主要原因是疫情後大家在家工作的特性與對居住密度的需求，使之對住所的選擇也出現了重大的改變。疫情後回流者期望在交通及其他生活機能相對方便的同時，住所要有較大的室內生活與工作空間及私人洗衣乾衣設備，居住周邊的人口密度較低等。於是，布魯克林也就當仁不讓地接下了這個嶄新的桂冠。

很多華裔老移民基於上世紀末的記憶，認為布魯克林是惡名昭著的罪惡溫床。其實，布魯克林地大物博，擁有紐約市五大區最大的土地與最多的人口，區內的不同板塊差異很大，在19世紀基本上是一座與曼哈頓平起平坐的城市。它的中心地帶擁有大型的展望公園（Prospect Park）、歌劇院國王劇院（Kings Theatre）、博物館、植物園，並有無數富有紐約特色的古典聯排石巖建築及精美的維多利亞式獨棟房子，極具深厚的文化底蘊。可惜，在上世紀中葉基於不同原因，區內經歷了人口外移而導致不少曾經的富人區變成高罪惡率的街道。

過去20年中，布魯克林在已經歷了前所未有的貴族化（gentrification）進程。它吸引了無數高科技與藝術領域的年輕潮人進駐，使得很多在20世紀下半葉敗落的社區恢復了往日的繁華景象。此外，隨著大型體育館Barclay Center 的建造，市中心現代高樓的落成，酒吧一條街的誕生，眾多街頭咖啡與特色餐館的出現，這些社區在原有濃厚的歷史文化氣息中，平添了一層令人無法抗拒的「時尚感」。

在周末，騎著自行車的年輕潮人，出沒在大樹成蔭的古典聯排石巖房子街道中，街角的時尚小館飄來醉人的咖啡香味。這種古典與現代的完美融合，不斷吸引著更多的開發商重建破落的舊區，也迎來了更多的年輕新貴加入。維基百科指出，布魯克林自2010年起已銳變成東岸的「高科技創業樂園及後現代藝術的設計中心」。

過去二20間，布魯克林的房價經歷了高速的飛躍，從2000年約20萬的房屋均價上升至2010年的40萬，以及最新的80多萬，前幾年一直在美國最受青睞的城市中名列前茅。根據紐約時報最近報導，布魯克林過去一年的房價漲幅約10%，執紐約市之牛耳，成為紐約疫情後的最大受惠區。而且，延續的低利率，寬鬆的貨幣流動性與不期而來的通脹帶動了全美房產的一波牛市，也進一步推動了布魯克林房子的買氣，其多區目前的成交活絡度可類比上次金融風暴前的榮景。

不過，布魯克林不同板塊差異很大。雖然整體市場看好，大家投資的時候還是需要比較謹慎以及有選擇性。以下是我的幾點建議。

1、避免過去二三十年已歷經超高增長的板塊，比如威廉斯堡（Williamsburg）已基本完成整個貴族化過程。該區的condo價格已從十多年前的每平方呎400-500元左右上升至1300元甚至更高，相當於曼哈頓的condo 價格。另外的例子就是華人集居地，如八大道日落公園、班森賀（Bensonhurst）等地段，這些街區的兩三家庭房價在過去二三十年已經成長了高達十倍甚至幾十倍。現在才進場，不但租金回報與增值潛力不高，更可能變成下一輪房產調整的接盤俠。

2、沒時間管理房產或處理租客關係的投資人可考慮投資正在貴族化板塊的condo，新的condo價格一般在每平方呎800元左右。參考過去十年類似板塊的表現，這種地段一般在三到五年甚至更短的時間內社區面貌會有極大的變化，condo的價格每平方英尺也會隨之上升200-300美元或更多，增值潛力可觀。而現有的租金回報也比成熟的社區來得更高。不過，這些地段比較分散，需要仔細研究才能選出理想街區。

3、善於房屋修繕和租客管理的人士也可以考慮投資一些正在逐漸變好社區的一家庭或多家庭，比如上文提到中木（Midwood）附近的一些老舊的維多利亞式一家庭或其他多家庭，但要有心理準備，他們要投入大量時間去處理繁雜的修繕或頭疼的租客問題。

紐約在前幾年已經流傳一種說法：「外國人住曼哈頓，紐約客居布魯克林。」看來在後疫情時代，這句話真的慢慢變成了事實。（作者為紐約財富規畫集團及紐約財富房地產管理合夥人）