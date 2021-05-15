曼哈頓的高檔公寓價格又回來了。（韓傑攝影）

紐約蘇富比國際地產部（Sothebys International Realty）資深經紀人David 許說，進入2月後，紐約市的商業活動開始恢復。「我的感覺是，曼哈頓人又回來了。不僅租房市場開始動了起來，房屋買賣也活了起來。」例如，在曼哈頓的一棟樓內，兩三周內賣了6、7套房子。「這種速度，以前是沒有的。」

從租房率上看看，在疫情爆發前，曼哈頓公寓空置率是1-2%。在疫情爆發期間，曼哈頓的公寓空置率一度升到6%。今年1月，紐約市的房市尚未動靜。但是，2月開始房市活動。進入3月，曼哈頓的租房市場突然活躍起來。他說，美國房市的規律是，每年3月至7月，是房市的旺季，許多人都在這個時間換房子，今年也不例外。看來房市真的回歸了。

他說，2020年間，許多人搬離曼哈頓，搬到紐約長島、布魯克林和皇后區，甚至是外州，因此那些地方的房價不跌反升。在去年下半年，曼哈頓的高檔公寓價格下跌30-40%。疫情期間，有的媒體舉辦話題討論會，有一次討論美國的房市。99%的房地產經紀都說當地的房價在上升，只有曼哈頓的房地產經紀講房價下降。一位芝加哥的房地產經紀說，「芝加哥的房市稍微下降一點」。

曼哈頓的高檔公寓下跌嚴重，因此如果不是急等用錢，屋主就會惜售。今年初，有人開始出售房產。「那時候，房子很多，房價下降，買家選擇的餘地很大。」但從今年2月開始，紐約房市突變。許多人要買房子，購房者中既有美國華人，也有來自大陸和台灣的買家。

他說，許多人有了經驗，知道經濟的circle規律，看到現在是正好處在價格低位，他們看準房屋出手，速度非常快。例如，一位大陸客戶，一連買了兩個公寓，價格都在二三百萬元，「一周半時間辦好手續」。一位台灣買家，看中一套3400萬元的公寓，「一周內簽約」。這些華人都是現金買房。由於中國實行外幣管制，把資金從中國帶出來並不容易。但是，他們早就把錢轉出中國，轉至新加坡、新西蘭、英國，然後再把錢從這些國家轉到美國。

他原先不知道紐約的房屋市場這麼火。今年2月底和3月初，他給客人約好要看4套高層公寓。但後來被告知，其中3套已經有人出了offer，不再接受新的客戶。第4套房子的房屋經紀總是聯繫不上，他懷疑這個第4套可能也是類似的情況。他還遇到另外一個情況。他的客人看好一套房子，價格是159萬元，上市第一天就有人出了offer，但是他們的交易沒有談成。後來，他和其他買家的經紀對這棟房子進行競標，最後「客人還是沒有買到」。

他說，疫情後的房市也與疫情前的不一樣。在疫情前，低層公寓由於景觀不好，所以價格偏低，還是有人圖便宜去買。現在，人們去曼哈頓買房，要買景觀好的高層公寓，能看到中央公園等。「疫情後，景觀不好的房子賣不掉。」

前幾天，他剛剛幫客戶「撿了一個漏」。他說，這套房的前屋主在2014年購買了這套公寓，當時的價格是185萬元。「今年，我的客戶花了150萬元買下來了，賣家賠了35萬元。」他估計，這可能是賣家需要錢，賣掉房子做其他投資。「現在股市好，賣家可能要進入股市。」

他認為，房市活躍與疫情得到控制有關。2020年，由於疫情的關係，無人去看房，地產經紀也無事可做。從2月開始，美國的新冠疫苗開打，一線醫護人員和老人先打，後來「打疫苗的年齡逐漸下移，現在30歲以上的人也可以打了」。他說，許多人都打了疫苗，覺得對病毒有了抵抗力，開始看房。

曼哈頓房市的復甦的另外一個原因可能與聯準會（Fed）這次實行的量化寬鬆（QE）有關。他說，這次量化寬鬆和前幾次不一樣。前幾次量化寬鬆都是「有限量的」，而這次是「無限量的」。這麼多美元入市，通脹就會出現，美元下跌，不動產就會升值。

他自己也在疫情期間購買了一套靠近哥倫比亞大學的房子。他說，這是一個兩個臥室的公寓，建商尚未蓋好，因此願意提供優惠。而且，建商還願意支付2%的豪宅稅。他說，以前購房要付豪宅稅。紐約市的豪宅稅率是，100萬元至200萬元之間的房產，豪宅稅率是1%；200萬元至300萬元的豪宅稅率是1.25%，以後每增加100萬元，要加0.25個百分點。

他說，在疫情期間，房地產經紀都很閒，「有時一個月沒有一位客人」。許多大樓不讓外邊人進，因此想買也沒法看房子，有人只能看錄像，不能去實地看。他的一個客人看過錄像也買了。「那套房子價格300多萬元，沒看到房子就出手，讓我很吃驚。」

過去，中國海南航空公司的老闆兄弟倆分別在曼哈頓購買了一套高檔公寓。他說，一套兩家庭的高檔公寓要價將近5000萬元，兩套房子就是近1億元。但是，那棟157號樓內最近出售一套房子，價格是3600萬元。「從5000萬元下降到3600萬元，買家虧了1400萬元。」