老人社區居民在水中做健身操。（作者提供）

活躍成人社區（Active Adult Community）也被稱為55歲以上社區（55+ Community）， 或者是有年齡限制的社區（Age Restricted Community）。這類社區主要是針對即將或已經退休的55歲以上的社會群體。這群人大多數身體不錯，精力充沛，思維敏捷，腿腳利落。最重要的是，他們心態年輕，從來不覺得自己即將或已經成了「老年人」。隨著嬰兒潮一代逐漸進入退休年齡段，活躍的成人社區在美國也越來越受到廣泛的關注和歡迎。

有傳言，世界衛生組織（WHO）綜合多方面因素給出了最新的人類年齡劃分標準：低於 44歲屬於青年人，45歲到74歲屬於中年人，74歲到90歲之間屬於老年人，大於90歲為長壽老年人。這個新標準著實滿足了人們渴求年輕和不服老的心態。

美國境內有幾千個這樣的成人社區。而佛羅里達州以其溫暖的氣候，優美的南國風光和優惠的稅收政策吸引了無數退休的人們紛紛前往。佛州的成人退休社區不但在數量上名列榜首，而且在規模上也獨占鰲頭。其中位於佛羅里達中部的The Villages就是一個規模超大的巨無霸社區。據社區訪問中心的資料介紹，該社區有多達7萬戶55歲以上的居民住戶，占地面積2萬多英畝，社區橫跨三個縣，有超過100哩的高爾夫球車行駛街道和人行步道，35個社區服務中心，50多個室外游泳池，41個高爾夫球場，還有城鎮廣場、商場、餐館、銀行、郵局、醫療中心和數不清的娛樂設施。各種興趣社團和俱樂部多達1800 多個，每周向居民發送的娛樂活動和時事通訊的雜誌就長達50多頁，該社區以其自成一體的城市規模和豐富多彩的生活而連續數年被評為全美55+ Community 的第一名。

在佛州，更普及的應該是中小型的成人社區。大一些的居民在3000到6000戶，中型社區多在2000戶以下，也有百十來戶的小社區。這些社區的共同特點是對社區的居民有明確的年齡限制，每戶人家必須有一位居民年齡達到或超過55 歲，且不能有19歲以下的未成年人同住，但允許兒孫來訪或小住不超過90天。

活躍成人社區的居民們年齡相仿，都是工作多年、希望開始享受輕鬆退休生活的人們，由四面八方搬到自己的新居。相近的年齡、熟悉的往昔歲月和文化背景，類似的生活工作經歷，搬到新的社區沒有孩子在身邊的生活環境等等相同或相通的感受，使得鄰里們非常容易交到朋友和建立美好的新的友誼。社區相對封閉，有門衛、保安系統，小區擁有比較完善的社區會所、健身房、度假式游泳池、網球，匹克球場（Pickle ball）、壘球場（Softball Field）。有的社區甚至就建在高爾夫球場裡面。

成人社區的居民們每月固定交HOA會費，用來支付社區的公共設施和管理費用。由居民選舉產生的社區自治委員會（HOA/POA）負責選擇和雇佣專業的社區管理公司負責社區的日常服務，包括組織各種各樣的活動等，使社區生活更加豐富多彩。同時還有園林公司維護和打理社區的綠化，居民們不需要維護自己家外面的庭院，有大把的時間輕鬆享受退休後的生活，做年輕時想做而沒有做的事情，去那些想去而沒有去過地方，開啟自己人生的新階段。

如果你擔心自己突然從繁忙的工作中退下來以後太閒，每天無所事事，生活很無趣的話，那麼活躍的成人社區也許真的非常適合你。相信在你踏入這類社區的第一天起，你所有的擔心都會化為烏有，無事可做的想法會被徹底顛覆。不信的話，來看看下面這個典型的佛羅里達州活躍成人社區日常一天的生活掠影吧：

時間：疫情大流行前，2020年末的一個星期五

地點：佛羅里達州，全美排行前30的一個55歲以上的活躍成人社區

清晨5:30–7:30

兩年前剛退休的前美國空軍基地高級電腦工程師Alex，依然保持從軍時養成的早起習慣，每天清晨5點半一定會準時出現在離小區幾分鐘車程的星巴克咖啡廳。工作人員早已熟悉了他的需求，伴著Good Morning 的問候，一杯不加糖的黑咖啡和一塊小點心已送到了他的面前。不一會兒，幾個同是退伍軍人的老夥計們也都陸續到達了。對他們來說，只有每天早晨在這裡的小聚，才算是一天生活的正式開始。

在社區沿大湖蜿蜒的步行路上，David也開始了每天的晨練散步，這位曾經的大學數學教授，退休以後迷上了偵探小說寫作。寧靜清晨時的獨自漫步，是他最愜意的構思時光，故事情節隨淡淡的薄霧從湖面慢慢飄散而越發撲朔迷離。

小區自行車協會的十幾個隊員們頭戴騎行帽，身著專業騎行服，在小區俱樂部停車場集合後，由隊長Stanly領騎，一支由賽車、山地車、休閒車甚至還有躺著騎的三輪車混和的車隊浩浩蕩蕩上了大道，開始了他們每日清晨的騎行訓練。往往是賽車已經飛速沿小區轉到第三圈了，躺騎的三輪車還依然在離出發點不遠處緩緩地向前移動。對於這些騎行者們，速度早已不是追求的目標，而保持一顆平常心，享受自然、感受生命的活力才是終極目的。

社區HOA委員會成員Randy 正在為即將舉行的全體居民大會起草發言提綱。被社區居民公眾投票推舉成為社區自治委員會Director後，這位前航母戰鬥機飛行員，用起早貪黑的無償奉獻，努力踐行著自己在競選發言時的諾言，不負眾望，為提高小區的管理水平和大多數居民的需要而竭盡全力。

24小時開放的健身房裡，精壯結實的的退休工程師John已開始了每天的系統訓練。這裡的舉重和肌肉力量訓練器械應有盡有，十幾台跑步機沿著健身房的落地窗一字排開，窗外的湖水在朝陽的映照下波光粼粼。

從華爾街退休的Tim 正在往高爾夫球車上搬自己心愛的球桿球具。自從搬到這個社區以後，他開著高爾夫球車到位於小區對面的標準高爾夫球場揮桿一上午，成了他的每日必修課。用他的話說，佛羅里達最不缺的就是高爾夫球場，他對這個18洞72 桿球場的親民性贊不絕口。近在家門口，他只需付很少的會員費就可以隨意預定球場，而不必像一些居住在高爾夫社區內的居民們那樣。他們除了購房之外，還需要付一筆昂貴的社區入駐費。

上午8:00–11:30

在符合USTA比賽標準的網球場上，網球俱樂部預約的雙打練習進行了兩個多小時之後，應邀來訪的佛羅里達大學網球隊的公開表演賽即將進行。十幾個與自己孫子輩年齡相仿的俊男靚女們，個個健康歡樂，朝氣蓬勃，渾身散發著青春的氣息。小區裡的一眾網球愛好者們熱情洋溢地觀看著比賽，一個個滿面春風，似乎自己的身上也注入了的青春活力。

網球場隔壁的匹克球場（Pickle ball）也在酣戰中.社區的匹克球俱樂部正在舉辦一年一度的排名循環賽，賽程為12個星期，每星期打一輪小組循環，採用積分升降級制，12個星期之後決出冠亞軍和積分排名。匹克球是網球、羽毛球和乒乓球混合的一種球拍擊球的體育運動項目，以雙打為主。它適宜於各種年齡，尤其受到老年朋友的青睞，近年來迅速普及。在社區裡所有的俱樂部和團體中，匹克球俱樂部的會員人數最多，有400多人，幾乎占社區居民總數的四分之一。為了幫助更多的居民熟悉和參與這項球類運動，小區匹克球委員會由專人負責，定期舉辦匹克球101 和102 的普及教學示範課程。

紅土綠茵的壘球場（Softball Filed ）上，社區裡的兩個壘球隊今天舉行德比大戰，每個隊都統一著裝，志在必得。家屬們組成的啦啦隊，揮舞著各色小旗和彩帶高喊助威，加油聲此起彼伏，好不熱鬧。

社區游泳池邊，健身教練在岸上隨著音樂邊做示範邊喊口號，水裡的一眾人模仿著教練的動作在水中踢腿舉臂，左轉右搖，水花四濺。在一號活動室內，瑜伽課在悠揚的音樂伴奏中進行，慢慢地擴展拉伸，靜靜地呼吸放鬆。二號活動室則是南美音樂高奏，桑巴舞老師帶領著一群腰纏五顏六色帶響鈴片的桑巴圍腰的女士們扭腰擺臀，熱烈歡快。

中午11:30–1:30

結束了一上午的忙碌，午休開始了。不想回家弄飯的人們三三兩兩地和幾個朋友聚在一起，到社區的餐廳吃一頓典型的美式午餐，餐廳的標配是沙拉、漢堡、三明治、薯條、可樂、冰茶。相熟的朋友們幽默風趣地打著招呼，不認識的人們則相互自我介紹，餐廳一時間成了交友暢談的好去處。

下午1:30-4:30

下午的活動大多在俱樂部裡面進行。外邊請來的繪畫老師在給學員們講授人物素描、水彩配色和油畫透視等專業繪畫技巧。退休的高中老師Ellen應社區邀請，義務為大家開辦了西班牙語培訓班。在陶藝工作室裡，曾經的校車司機Larraine 從陶藝爐中捧出自己親自設計和燒制的充滿創意的彩色瓷盤。縫紉小組的成員們從各自家裡搬來縫紉機，聚在一起為養老院的老人們縫製既實用又美觀的聖誕禮物，如防燙手套、裝葡萄酒的手提袋、聖誕老人的帽子等等飽含愛心。手工車間裡，曾是美術教師的Roberta熟練地用微型車床和手工刻刀雕出了一隻小松鼠木雕，托在她手裡的小精靈活靈活現，好像隨時會從她的手心兒裡蹦下來。

多功能大廳（social Hall）的舞台上，30多人組成的社區合唱團正在為一年一度的聖誕晚會綵排，退休的音樂女教師指揮著高中低音聲部的混聲合唱，團員們引吭高歌，歌聲時而嘹亮時而婉約。他們白襯衣、紅領結的著裝很是光鮮。這支社區合唱團，每年的國慶節和聖誕節都會舉辦一場社區的大型文藝演出，小區的文藝愛好者和合唱團成員們吹拉彈唱，載歌載舞，才藝非凡。合唱團還會定期到附近的醫院和老人院去做慰問演出，深受歡迎。

在會議室裡，婦女俱樂部的理事們正在為俱樂部常年參與的慈善援助和在附近的聖約翰醫院（St. John’s Hospital）的志願者工作做進一步的統籌安排。體育俱樂部的救濟飢餓組織的捐款表彰儀式正在進行中，每年聖誕節前，社區的球類體育俱樂部都會聯合起來做慈善愛心捐款，用於給附近社區的貧窮家庭的孩子們免費提供午餐和學習用品。這一次，在會員們捐款1萬5000 的基礎上，小區的居民、充滿愛心的空軍戰鬥機退役飛行員Gary 和他的太太匹配大家的捐款，另外再捐出1萬5000，使捐款的總金額高達3萬元。鄉鎮政府和學區委員會因此派專人來表彰社區為慈善事業做出的卓越貢獻。

晚上6:00–10:00

晚飯後通常是火熱的棋牌和腦力活動時間。Bingo 是最受歡迎的遊戲之一，多功能大廳裡人頭攢動，5元的小小投入常常會帶來意外驚喜。遊藝一室的德克薩斯撲克（Texas Poker）正在激烈下注中，玩家的智慧和勇氣使空氣中瀰漫著挑戰和刺激的氣息。遊藝二室的一側，橋牌俱樂部的高手們正在魔高一尺道高一丈的鬥智鬥勇。遊藝室另一側，麻將團隊也在嘩啦嘩啦地洗牌對決。剛搬到小區來的華人Wendy走進來準備觀戰，一位美國鄰居邀請她湊數一桌三缺一。她問道：「你會打麻將嗎？」她心想，麻將是咱老祖宗發明的，哪個華人不會摸幾把？於是信心滿滿地地回答：「Of Course！」誰知剛坐下沒幾分鐘就發現不對勁兒了，同桌幾位都人手拿一張卡片，邊看卡片邊出牌，而Wendy整個一個不知道東南西北，懵懵懂懂地看著人家又碰又胡，自己熟知的麻將打法技巧統統派不上用場， 稀裡糊塗地敗下陣來。

她一問才知道，人家手裡的小卡片，是美國麻將協會每年公布的麻將規則，出牌、留牌或胡牌都得依據這個新規則進行。她恍然大悟，怪不得中國的麻將高手們在國際麻將比賽中排不上名次，原來規則是人家定的。因此，若沒有最新出版的那張小紙卡法寶在手，你永遠也不會知道怎樣做牌才能胡，只能眼睜睜地給別人當托兒！

晚上8點，Bingo 遊戲結束了，多功能大廳準備放映每周一次的免費電影。如果你錯過了今天晚上的也不要緊，周日下午還會再放一場。電影開始之前，社區的工作人員會推出爆米花車，辟辟啪啪地爆出一堆爆米花供人免費領取，組織放映電影的影協俱樂部的主席也藉機介紹一下即將放映電影的選擇動機和意義。

這一天放映的電影是《綠皮書》（Green Book）。電影是由真實故事改編的，講述的是一名非裔音樂博士鋼琴家，前往種族歧視嚴重的南方巡演，雇了一個舉止粗俗的白人做司機，在一路開車南下的過程中 截然不同的兩人矛盾不斷，但又在彼此最需要的時候共度難關。行程結束時，兩人慢慢放下了偏見。美國社會的種族關係問題在電影中體現的淋漓盡致。非裔鋼琴家的一段話發人深思：「光有才華是不夠的，改變他人的思想觀念需要極大的勇氣。拳頭不能讓你贏得一切，只有尊嚴才能讓我們贏得一切，獲得尊重。」

細想想，對我們這些在美奮鬥多年的華人來說，無論退休後選擇在哪裡安家，勇氣和尊嚴都將是我們融入新生活、新社區的最重要的根本。只有我們自己做到自立自強，自尊自愛才能獲得應有的尊重。

夜晚10:00之後

入夜，喧嘩熱鬧一天的小區安詳靜謐，靜得掉下一根針都能聽得見。剛剛從華盛頓飛回來休假的五角大樓特別顧問Tom 正在整理海釣漁具，為明天駕駛自己的遊艇出海做準備，他的遊艇停靠在天帕灣的遊艇俱樂部，隔三岔五出海航行是他的最愛。

從波音公司退休的獨立董事Ron剛剛從社區的RV存放處把自己的旅行車開到自己家門前，為明天清晨出發去迪士尼灌水裝食品。從西雅圖退休時買的RV車一路遊覽搬到佛羅里達的新家以後，他購買了迪士尼樂園的年票，每過一段時間，就會童心未泯地開上RV車和夫人帶著兩隻小泰迪狗到迪士尼去逛幾天。

從新澤西製藥公司退休的華人Joe夫婦，正在最後查看一下行李箱和旅行文件，明天他們就要開啟嚮往已久的從洛杉磯碼頭出發途徑20幾個國家和港口的為期兩個多月的遊輪生活。

明天將是嶄新的一天， 也是昨天的延續和小區居民們每天的日常。小區裡的生活仍然是周而復始，生機勃勃。居民們都在努力和不懈地追求著健康、快樂、自由自在、放飛自我的生活方式。

看到這裡，你是否從這個小區一天的生活掠影中依稀看見了自己的身影？如果你覺得自己的志趣還沒有得到充分淋漓的體現，那也不要緊，社區裡的每個居民都有權利申請和組建自己的興趣社團。只要你是小區的守法居民，你都可以盡情地發揮自己無限的創造和想像力，在夕陽紅的歲月裡為自己好好地再活一把！