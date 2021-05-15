佛羅里達的The Village是美國最大的退休社區。（作者提供）

時間過得真快，轉眼間已經是我和先生從新澤西搬到佛羅里達州的第五個年頭了。這期間，經常有朋友問我們:為什麼選擇住在55歲以上的活躍成人社區（55+ Active Adult Community）？是什麼原因讓你們決定退休後搬到佛羅里達州的？你們是怎樣找到現在居住的這個社區的？

每每被問到這些問題時，我為即將到來的退休生活選擇居住地的遊歷又浮現在眼前。6年多前，我和先生一起，用了近一個月的時間駕車從新澤西出發，一路向南，走走停停，尋訪或小住了十幾個55歲以上的退休活躍成人社區，最後才選擇了這裡。

偶遇鄰居 得知成人社區

說起來，對55歲以上活躍成人社區有初步的概念，始於聖誕節期間在普林斯頓逛街時偶遇一對久未見面的台灣鄰居夫婦。他們搬家到了附近的一個55歲以上活躍成人社區，也就是我們通常概念裡的所謂「老年社區」。印象中，這對夫婦總是活力四射，每次在小區裡見到他們不是散步遛狗，就是房前屋後擺弄花草，與「老年人「這幾個字搭不上邊兒。

我驚訝地問, 你們怎麼捨得放棄自己那麼漂亮的家而搬到老年社區去呀? 得到的答覆是，他們現在住的社區是「有年齡限制的成人社區」（Age Restricted Community），小區裡有80%的人年齡在55歲以上，剩下的20% 年齡可以在55歲以下，但是家裡不能有19歲以下的年輕人常住。年輕人可以臨時來訪，短期居住，但不能超過3個月。

他們還說自己住的那個小區裡面有十幾家華人朋友，大家每周都會聚在一起打牌唱歌，每個月還會搞一次自助聯歡晚會（Potluck Party），各家都帶來自己的拿手好菜，品酒暢談，還會經常相約一起出去滿世界地到處旅遊，生活實在是太豐富了。我和先生受老鄰居夫婦如數家珍般地生動描述的情緒感染，對55歲以上的退休社區也產生了濃厚的興趣。於是，閒暇之時，滿懷新鮮與好奇地開始轉悠附近新開盤的幾個不同開發商的55歲以上活躍成人社區。

兜兜轉轉後發現，這種社區有幾個突出的特點非常吸引我們：安全有門衛，大平層的住宅 ，帶游泳池的健身房，舉辦多種活動的社區會所，統一負責房前屋後的花草樹木打理，想出門旅遊，鎖上門就可以放心而去等等。這些特點都與我們對今後退休生活的居住地的朦朧想法相吻合。於是，退休以後在55歲以上的活躍成人社區買房常住的草在我們心裡悄然種下了。

上網查找 成人社區特多

我上網查詢，輸入55+ Community，即55歲以上社區字樣，發現信息爆炸。粗粗查看計算，全美國有年齡限制的55歲以上的活躍成人社區有幾千個之多，其中既有近八萬戶的超大社區，也有幾十戶的迷你小區。大數據還顯示，在即將進入退休的7500萬嬰兒潮年代出生的人中，有一多半兒的人會考慮入住這樣的社區。這說明，雖然可選擇的社區非常多，但需求量也很大，要做出最適合自己的抉擇實屬不易。

打開地圖確定方位，最吸引人的該是位於美麗西海岸的加州。那裡有溫和的氣候，方便的華人超市，隨處可覓的饕餮美食，還有與自己親如姐妹的發小。只是那裡超高的房價及沉重的稅賦等等，都使我們意識到，對我們來說，退休以後搬往加州不是個明智的選擇。

而亞利桑納和拉斯維加斯兩地這些年也因其較低的房價和不斷開發的新住宅區而廣受關注，但它們的乾燥氣候令人生畏。我們以前曾去那邊遊玩，但短短的幾天時間都會感到燥熱難挨，嘴唇爆皮，鼻子流血。如此這般，長期居住就更不敢考慮了。

我們的目光又回到東海岸。來美後的幾十年，先是讀書在賓州，後是居住新澤西，工作在紐約，熟悉這裡的人文環境，也留戀每年萬山紅遍的絢麗秋季，還有一群生活經歷相類似的志同道合的朋友。但是，若是想想漫長冬季裡，還來不及多欣賞幾眼皚皚白雪就得投身艱巨的鏟雪工程，再加上越來越高漲的房地產稅，每年4月報收入所得稅時的高額稅單，讓我們想到搬離這裡。

東線南下 逐個體驗嘗試

西海岸不能去，美東北不想留，那麼就只能沿著大西洋海岸線南下找尋未來的家了。當年3月初，美東北依然是春寒料峭，我和先生開啟了堪稱對自己後半生意義重大的南下尋房之旅。

開車出新澤西，閃過不在考慮範圍的德拉瓦和馬里蘭州。此後，我們分別在弗吉尼亞、北卡、南卡參觀了近十家具有代表性的55+ active adult community。我們參觀的這些社區雖然地理位置各有不同，但共同特點非常明顯，小區具有一定規模，環境好，地理位置靠近購物、餐飲、高爾夫等娛樂場所，附近有相對較好的醫院。這些小區的新房依然在售，樣板房溫馨美觀，社區裡有設備齊全的會所、健身中心、圖書室、宴會廳、台球館、棋牌室、網球場、游泳池等等設施應有盡有。可以說，這些都十分誘人，所參觀的這些社區中的隨便哪一個都因為這些共有的特色而勾起我的購買衝動。但是，這幾個地方的氣候還是偏冷，無法達到我們的理想要求。

我們再開車去喬治亞州。從氣候上來看，這裡四季分明，新開發的活躍成人社區也不少。我們選擇參觀的三個社區：一個依山而建，小區的房子高低錯落很有層次感，從高處的樣板房往下看，社區在山巒起伏與綠樹環繞中，很是壯觀；第二個傍水，巨大的天然湖泊平淌在小區的一側，建築商在湖邊加建了船塢，方便居民停船玩水；第三個社區則開闊平坦，高爾夫球場放眼可見，走出家門幾步就可以開始揮桿。三個社區距離亞特蘭大市區和國際機場也都不超過一個半小時的車程。

因為提前聯繫了銷售辦公室，其中的兩個社區還分別為我們提供了各住三天兩晚的的體驗住房。如果說出發前對55歲以上的活躍成人社區只是感興趣卻沒有直接的切身體會的話，那麼，將近一個星期在喬治亞州的兩個成人社區裡小住的體驗，使我們對這類社區的居住環境、鄰里關係和社交活動有了更進一步的認識和體會，也更堅定了我們對選擇居住這種社區的決心。

印象最深的場景是，每天清晨出門，深深吸一口新鮮的空氣，安靜的社區依然晨霧繚繞，在住宅區人行道上總會遇到三三兩兩的小區居民在散步，看年齡都是60至70歲的居民，但給人的感覺卻是善良和藹、充滿活力。幾天小住中，一直被熱情友好的氛圍包圍著，無論是散步還是開車，遇見的永遠是陌生的面孔，熟悉的笑容和熱情友好的揮手致意。在體驗房試住的日子裡，我們每天都陶醉在憧憬自己未來在這裡生活的遐想中，幾乎是已經認定喬治亞州會是我們未來的家之所在。

突然下雪 導致改變主意

那麼，新家建在哪裡好呢？是要靠山的，還是要近水的，或是那個有遼闊高爾夫球場的社區？就在我們躊躇和糾結究竟選擇選哪一個社區安家時，天空突然飄起了片片小雪花。天哪，這該是上天在警告我們，讓我們做任何決定時都一定要三思而後行吧？不期而至的3月雪，促使我們趕緊翻查這裡的氣候史，驀然發現，雖然這裡四季分明，但是冬天可是會有一個多月的時間氣溫達到冰點以下。那可是小雨加雪的滲到骨子裡的陰冷，這種天氣對有老寒腿的先生來說一定是很難熬的。儘管我們喜歡這裡的社區和房子，也只能做出繼續向南行的決定，於是重新上路奔向Sunshine State陽光州佛羅里達。

據55 Place 網站介紹，佛羅里達州55 歲以上的成人社區有930個之多，而我們最先到達的位於佛羅里達州中部的社區The Villages，曾經連續數年被評為美國有年齡限制的活躍成人社區No.1。這裡美麗的南方風光，豪華度假勝地風格的設施和誘人的房價，吸引著眾多退休人士前來參觀。訪客中心拿到的資料介紹說，The Villages 擁有近8萬戶50歲以上的居民住家，有三個郵政編碼 ，縱貫三個小鎮，占地面積達2萬多英畝。與其說The Villages 是一個退休社區，倒不如說是一個自成一體的繁華小城，這裡每星期出版的介紹社區活動和時事的周報就長達50多頁！

不過，對我來說，這個社區好是好，大歸大，但置身其中，卻總是有一種恍惚和迷失在世外桃源的懵懂，再加上這裡地處佛州中心地帶，到周邊的大城市和機場的距離都比較遠。缺乏歸屬感。我們又覺交通不便，不符合我們對退休心儀之地的基本要求。

我們再出發前往天帕灣（Tampa），路上看到廣告牌，附近有一家GL Homes 開發的55+社區。建築商GL Homes 的情況我們有些了解。這是一家佛羅里達本地的建築商，專門建造中高檔住宅。我們在邁阿密的投資房裡有一間就出自這個建築商之手，其做工、質量和房型都挺不錯。於是，順著廣告牌的指引前往這個新社區。小區入口的門樓是典型的加勒比風格的橙紅色調，通過門衛進入社區後，放眼所及是一片沁人心脾的開闊的湖水和好似長袖舞動的奔湧噴泉。湖面上，幾對鴛鴦隨波蕩漾，一群白鷺橫空掠過，車轉彎時竟然還看到幾隻灰色紅頂沙丘鶴在車道中央悠閒地踱步。椰樹成蔭的高爾夫球車道和人行步道蜿蜒綿長環繞著大湖，一派唯美的令人心曠神怡的南國風光。

在銷售中心，我們先聽銷售人員介紹社區和周邊環境，又急切地去看一間間經由室內設計師精心打造的樣板間。這個樣板房高挑開闊的房屋舉架，現代與傳統相結合的設計理念，清淡柔和的裝設配色，實在是讓我們興奮不已。據介紹，小區建成後會有1600多住戶，這個規模在我們看過的社區裡屬於中型社區。最打動我們的是小區的會所，4萬平方呎的俱樂部包括一個器械設備齊全有健身教練的健身中心、兩個健美工作室開設瑜伽、普拉提、健身操等課程，乒乓球、台球室、棋牌室、手工藝工作室等應有盡有。會所的餐廳提供便利餐飲，多功能廳（Social Hall）舉辦各類社區聚會、音樂和戲劇表演。會所外面是度假式游泳池，更衣室設有淋浴間、桑拿和蒸氣浴室。小區還有6個哈斯魯網（Har-Tru）球場、7個匹克球場（Pickle ball）、地拋球（Bache）和沙狐球場（Shuffleboard 以及半個藍球場和巨大的壘球場（Softball）。社區裡還設有RV休閒房車和遊艇存放區，愛園藝的居民只要交25元一年的租金就可以在園藝區擁有一塊有自動灌溉系統的小菜地。

這個社區的交通也很便利，靠近I-75州際公路，距離天帕市中心才20多哩，到天帕國際機場僅需35分鐘，而且只需一個多小時就會抵達迪士尼樂園，到奧蘭多市中也不過1個半小時的車程。超市、快餐廳、24小時營業的Walmart 就在小區的後面，Same’s Club、Costco、Outlet中心、華人超市、農貿市場、兩家醫院也都在15至30 分鐘車程之內，可以滿足基本的生活所需。

定居佛州 安心享受生活

稍有猶豫的是，這種有年齡限制的社區受眾面只是針對55歲以上的群體，房子的保值和增值恐怕很難實現。我探討地問一位在會所裡遇見的熱心給我們介紹小區情況的老人，得到的是爽朗的哈哈一笑：「這可不是咱們該操心的事兒啦。我們先來享受自己的好日子，至於房子今後會值多少錢，就留給孩子們去煩惱吧。」我和先生聽後也會心地笑了，好一個豁達的老人，多麼瀟灑的生活態度，實在是值得我們學習和效仿啊！

於是，我們不再多想，立即行動起來先去選地號，發現地號的價格是依後院是否有水景而定，自然是水面越寬，朝向越好價格越高。在佛羅里達居住，後院有水肯定是首選呢。奔到一片插著號碼標牌尚未開盤的地號，拿著指南針一頓比劃，選好了自己滿意的水景地號。銷售說你們想要的這個地號區域還沒開盤。我說：「沒關係，我們不急，離退休還有段時間呢，等得起。預付金支票先留給你，什麼時候開盤什麼時候就簽約，肯定不反悔。」

我們找到了自己心儀的退休社區，此次尋房之旅的任務基本算是圓滿完成，心情大好。我們激動之餘，決定到離小區最近的海邊轉轉，15分鐘的車程，來到了阿波羅海灘（Apollo Beach）。海風習習，碧海藍天，天帕灣以其獨有的魅力和燦爛的落日餘暉迎接著我們，返航的漁船緩緩入港，幾隻海豚躍出海面。夕陽無限、勃勃生機的景象滿含寓意地展現在我們面前，一時間讓我們對即將到來的退休生活遐想無限。

回到新澤西以後的不到三個月，我們選房號的新區開盤，一年後我們搬入了新家。幾年來，我們每天都充實，健康和快樂地生活著，盡情享受著大自然的陽光饋贈。我們騎車、游泳、打球，參加小區的各類活動、跳健身操等是我們每天的生活常態。我們養花，種菜，組建華人俱樂部，加入社區合唱團，參加多個俱樂部活動，還報了兩期西班牙語短訓班。

為了更好地幫助像我們當初一樣找尋適宜退休地的朋友們，我退而不休地成了一名房地產經紀人，MBA的市場營銷背景，紐約經商多年的經驗，南下選退休居住地的親身經歷，在選地號，建造房子過程中的諸多體會，以及對本地建築商和房地產情況的研究與熟識等等，這一切都成為無形的資產和經驗，在幫助一眾朋友或朋友的朋友們找到了心儀的退休之家。

我們小區裡的華人由原來僅有的3家增加到了現在的20多家。疫情之前，我們也過著每周聚會打牌，每月輪流到各家開party，一起外出旅遊的生活。許多以前在新澤西朋友們也都紛紛過來聚首，相約抱團養老，共度夕陽歲月。現在，惟願疫情盡快結束，生活重新步入正軌，期待有更多的朋友前來相聚。