房市走向：疫情後的購房策略

德州休士頓一處房產推出求售。（美聯社）

新冠病毒造成的疫情封鎖大幅改變美國人的生活一年後，拜疫苗之賜似乎逐漸走出困境，但是房地產市場的前景並不光明，各種情況匯集可能導致房市修正的「完美風暴」，有意購屋者應採取因應策略。

財經新聞網站CNBC報導，目前房價過熱、房貸利率上升、待售房供應過少、消費者對房市的信心下降，而且因應疫情而暫停房貸付款的許可將於今年夏天到期。

一年前，房屋銷售戛然而止，由於新冠疫情造成的不確定，沒有人想買賣房子，甚至不願進到一間陌生的房子。但僅在數月後，房市加足馬力往前衝，價格也跟著水漲船高。這股狂熱出於強烈的情緒，因為民眾看到日常生活突然被侷限於住家內，空間變成寶貴資產，同時，創下十幾次最低紀錄的房貸利率也在興波助瀾。

根據全國房地產經紀人協會的數據，成屋銷售在去年3月到4月暴跌18%，4月到5月再跌10%後，於6月反彈回升21%。該協會首席經濟學家勞倫斯．尹（Lawrence Yun）指出，購屋者急於買到在疫情封鎖期間看中意的物業，只要利率持續走低，就業持續復甦，這股回升看來會維持多個月。結果他的預測過於保守，房屋銷售不僅持續，而且強勁，到了8月，銷售步調是2006年以來最快。

但是對房子的強烈需求出現在待售屋供應已偏低之際，而造成這個現象的部分原因是經濟大衰退以來，新屋建造恢復緩慢，此外疫情來襲時，賣屋者不願讓陌生人進到家中或是不願搬家而使待售屋減少，導致房市的每個層面都出現劇變。

房貸利率上揚

2020年初，30年固定房貸利率平均為3.75%左右，接著在3月疫情初始下滑，4月因經濟紓困而短暫回升，後來就一路跌到年終，創下十幾次最低紀錄。

現在隨著另一波紓困和經濟終於大幅解封，利率再度回升，最近就業反彈應會使利率保持上揚走勢。勞倫斯．尹表示，房屋銷售市場將碰到就業增加和房貸利率上升的互相反制力量，「我們必需觀察哪股力量較強」。他舉一個例子：經濟在2018年創造強勁的就業，但是房屋銷售卻下滑，因為房貸利率年初為4%，到年底升至4.6%。

購屋者今年已失去不少購買力。根據房地產網站Redfin的估計，房貸利率從2.75%升至3.25%，購屋者就失去相當於2萬3250元的購買力。

隨著經濟復甦，房貸利率可能回升至疫情前的水平，也就是30 年固定房貸利率在3.5%左右，使得貸款買房比現在昂貴。由於經濟表現已優於一些專家的預測，近兩兆元的紓困法案可能為經濟注入太多錢而導致通貨膨脹，促使房貸利率超過4%。

房價已經飆升

去年，偏低的房貸利率加上房屋供不應求，促使房價節節上升。到了今年1月，中位房價漲幅高達11.2%， 漲價步調為2006年以來最快。2月份中位房價比去年升高15.8%，達到31萬3000元，東北部和西部漲更多，比去年高出21%。在一些市場，例如西雅圖、鳳凰城和聖地牙哥，漲幅更大。信貸評級機構「惠譽國際」（Fitch Ratings）最近報告認為，全美房價過高5.5%，由於就業復甦放慢和失業仍偏高，無法支撐可長期持續的房價成長。

房價負擔能力大幅削弱，特別是首購族。房市低端的價格漲最多，供應也最少。由於需求增加和建材漲價，建商也提高價格。新屋一向較貴，但根據全國建商協會最新計算，現在約7500萬家庭，也就是60%的美國家庭，負擔不起中位價的新屋。

負擔能力削弱是房市今年可能放慢的主要原因。隨著房貸利率上升，銷售已經開始放緩。鑑於大量房市需求於去年得到滿足，今年銷售可能大為減弱。

Redfin預測，美國若達到集體免疫，而且經濟復甦，兩位數的房價成長將結束，因為房貸利率上升會令買房更貴，而且美國人會有更多選擇來花錢。除了買房以外，美國人會想花錢在度假、派對和上餐館。一些人仍會要買房，因為一旦經濟復甦，對自己的財務前景更有信心。但另一些人會認為房子太貴而裹足不前。因此，今年房價將漲5%，這個漲幅較符合整體經濟的狀況。

首購族出價第六次才獲接受

對於將擁有第一棟房而感興奮的首購族，在這麼火熱的市場歷經搶房戰後覺得精疲力盡。皆為32 歲的薩蔓莎和道格．霍金斯（Samantha and Doug Howkins）夫婦，疫情來襲時搬出他們位於波士頓的出租一臥公寓，遷入薩蔓莎的父母家，準備省下租金存錢，以購買第一棟房子。

西雅圖市中心一棟商業大樓將翻新改建。（美聯社）

但去年年底當霍金斯夫婦開始找房子時， 發現很難與其他買家競爭，因為賣家往往不考慮頭款低於20%的出價。在提高預算並擴大找房子的地區之後，今年3月他們看中了麻州威斯福的一棟四臥房屋，雖與波士頓的距離較遠，但第六次出價終獲接受。現在他們已簽約，準備6月交割。

霍金斯太太說，她對於和丈夫兩人能買下房子，邁向下一步感到自豪，「但在競爭如此激烈的房市買房過程少了樂趣」。

Redfin首席經濟學家戴柔．菲爾韋瑟（ Daryl Fairweather）說，雖然大家都稱很多人遷出都會區，但是城市的房市仍非常火熱，特別是一家庭房屋。財務在疫情期間更上一層樓、口袋夠深的買家比比皆是，他們想要空間大的房子供他們在家工作，隨著商店和餐廳重開，同時又想住在走路方便的地區。

民眾並未逃出城市，只是在城市買下較大的房子，或是搬到較小城鎮購買較平價的大房。由於很多公司允許在家工作，許多人遷往氣候較暖的南部。

包括底特律、克利夫蘭和巴爾的摩等平價城市的房價上漲步調，遠快於紐約市和舊金山。不過，紐約的房屋需求已重現，曼哈頓的住宅銷售合約在2月暴增73%，便宜房價逐漸消失。

共有公寓（康斗）市場升溫

隨著經濟重開，更多人恢復工作，也將會有更多人尋求購買價格合理的住家。而目前價格最合理的住家，是買主在疫情期間避之不及的共有公寓。疫情期間，共有公寓的售價比一家庭屋低了17.3%，這是2013年以來最大幅的價差，但是疫情後共有公寓的價格可能成長快於一家庭屋，這種差距將縮小。

西雅圖Redfin經紀人史坦菲德（Ben Stanfield）表示，如果你想買共有公寓，現在正是時候，因為目前仍可與賣主討價還價，並在合約納入有利買家的條件，例如驗屋通過才履行合約或是延長第三方托管時間。史坦菲德認為，共有公寓市場將在10月左右恢復生機。

都會地區的共有公寓較普遍，價格已比郊區或鄉下漲得快。一些買主會喜歡擁有共有公寓的好處，例如游泳池和健身房等設施。

Redfin指出，疫情結束時，很多人至少部分時間會繼續在家工作，但休息時間會出門吃午餐喝咖啡，這意味迎合員工需要的商家會跟著顧客轉戰到郊區。長期下來，隨著更多新餐廳、咖啡店、酒吧等商店開張，郊區會更像都市。拜各種設施增加之賜，郊區的房屋價值可能水漲船高。房價與附近設施緊密相連，未來更多郊區將應有盡有，包括學校、公園、餐廳等。

建屋陷入瓶頸

房市目前真正需要的是更多房子，但建商陷入掙扎。去年夏天需求飆升，建商根本沒有準備，一些建商在疫期初期暫停營業遺散工人，沒想到「復原如此強勁」。

此外，建材價格大漲，特別是木材。技能工人和建地短缺，對成本施加更大壓力。建材漲價使普通新屋的建築成本增加了2萬6000元，導致一些建商，包括幾個最大的公司，放慢蓋房子的步調，希望價錢能下降。獲得許可但未動工興建的一家庭房屋，在去年12月增加9.6%，比一年前飆升28%。根據商務部的資料，蓋房子在上個月降至六個月新低。

佛州奧蘭多一處商業地產廣告。（美聯社）

這一點使住房短缺更為嚴重。住房研究公司Zelman & Associates 執行長艾薇．賽爾曼（ Ivy Zelman）估計，即使年輕人不斷搬回家與父母同住，美國目前還需90萬棟房子才能恢復一家庭房的正常數量。

然而，房價高有個亮點，就是房屋淨值也提高。屋主在2020年的淨值集體增加了1兆5000億元，也就是說從2019年第四季以來，每位屋主平均賺進2萬6300元。專家表示，淨值增加有助許多家庭貸款進行裝修，例如加蓋一間辦公室或書房，使得去年房屋裝修開支創下紀錄。

待售房的短缺加重

除了房價高以外，今年買家也面臨紀錄上最緊張的房屋供應。2月底的待售屋數量僅為一年前的幾乎一半。供應偏低的問題，受到1月和2月天氣酷寒至使新上市房屋減少影響而進一步惡化，結果目前是史上競爭最激烈的房市之一。在全國，Redfin經紀人的出價，在1月有58%面臨競爭，高於去年12月的53%。這是連續第九個月逾半出價有競爭。

面向國際買家的豪華公寓。（ Business Wire）

為什麼待售的房子那麼少？房地產公司GoBrent創辦人 麗茲．布倫特（Liz Brent）表示，即使在一個賣家市場，很多人擔心買不起下一棟房子而寧可留守原來的家不願出售。同時，257萬屋主加入放貸銀行的延展房貸計畫，這些人以後可能會賣屋改住較便宜的房子，但目前將按兵不動。

房地產網站Redfin預測，疫情結束時，待售屋的數量應會從歷史新低攀升，但仍會低於疫情前的水平。過去12個月，上市出售的房子少於前一年，目前新上市的房子仍比去年少12%。如果多數人在2022年以前接種新冠疫苗，Redfin認為未來一年的新上市房屋會增加 10%。

更多屋主會決定賣房以把握高房價，其中一小部分屋主原本不願在疫情期間賣屋以免染疫，但接種疫苗後準備售屋。另一些參加房貸延展計畫的屋主，付清拖欠的房貸後會想賣房。但是很多屋主在疫情期間爭取到低於3%的房貸新利率，不會想脫手。

上市三天 88人出價搶房

有線電視新聞台CNN報導，華府地產經紀人艾倫．柯爾曼（Ellen Coleman），3月25日上市一棟要價27萬5000元的房子，到了28日，她收到88人出價，「不斷有人出價，情況完全失控」。在華府工作15年，她從未碰過這種情況。

柯爾曼說，在這88人出價中，有76人提供全額現金，有15人根本沒看過房子就出價。最後，這棟1800平方呎的四臥房子以46萬元脫手，比最初要價高70%。擊敗群雄的出價並非最高，但買主是投資人，提供全額現金且不要求附帶諸如驗屋等條件，而且所有文件準備妥當，可能裝修房子後轉售賣更高價。

柯爾曼指出，該屋是所在地區價格較低的物業，也許是特殊例子，但她手上的其他待售屋，通常也獲接近15人出價，「很多人想當屋主，由於供應太少而房價過高，他們覺得買下需裝修的房子自己動手修理，可以一圓屋主夢」。

但是擔任地產經紀人20年的麥克里斯特（Chris McAllister）警告，他看到買家做出糟糕決定，很多人在出價戰中，為了搶到房子而願意取消驗屋條款，或是如果放貸業者的估價低於售價，這些不顧一切的買主願意支付售屋合約價格和銀行估價之間的差額。這種行為與2008年房市崩盤前如出一轍。

一家庭租屋市場興起

疫情期間待售屋供不應求，強力提振一家庭租屋市場。各種跡象顯示，這個市場將日益強大。一家庭房租金提升步調強勁，入住率遠高於多家庭屋。一家庭出租屋的不動產投資信托（REITs），例如American Homes 4 Rent和 Invitation Homes都獲得非常亮麗的回報。這些公司現在建造專用來出租的房子，而且出租屋的建造比率不斷上升。

Zelman & Associates執行長賽爾曼表示，建商可能現在蓋100棟出租屋，明年就會蓋1000棟。出租屋營建業的成長幅度，和與一家庭出租屋業者的合作，將形成最強大的資產類型。

Redfin指出，疫情之後，很多人將決定是否乾脆租屋，因為買房太貴。在生活費昂貴的就業中心，例如曼哈頓和舊金山，租金可能繼續低於疫情前水平，因為遠端工作員工將有更多居住地的選擇，不需靠近公司總部。但是在受歡迎的移居目的地，像是奧斯汀和亞特蘭大，租金將上漲較快，因為當經濟重啟，染疫不再是安全顧慮後，更多人會想住在這些較便宜的城市

短期出租將特別受歡迎，更多遠端工作者會採取游牧生活方式，自由自在的從一個城市移到另一個城市，根本沒有固定住所。遠端工作的科技員工可能一年部分時間在總部工作，一部分時間在衛星辦公室工作，其他時間則在度假地工作。這種情況將使短期出租屋的租金上漲。

有意買房者該怎麼辦？

對房市的消費者信心在2月下跌，民眾相信房價將持續上升，所以認為目前是買屋好時機的消費者，從52%降至48%。認為目前是賣房好時機的人也減少，這可能是因為擔心房價過高，賣房後難買另一棟房，而且不願失去爭取到的低房貸利率。賣家少也會使房屋供應危機惡化。

倍感挫折的有意購屋者想知道，這種情況何時結束。多家庭房地產開發公司Cortland首席經濟學家迪爾曼（ Brad Dillman）說，今年下半年房貸利率將升高，所以火熱的房市會轉冷。待售房會在市場待較久，上市房屋會累積，蓋屋活動會持續，新屋也會累積，這些因素將牽制房價上升。

但這並不表示房價會大幅下降，成為平價可負擔。房地產經紀公司Weichert住宅經紀部門總裁西拉顧薩（Carlo Siracusa）指出，供應會持續吃緊一段時間，因為不斷出現買主尋求較大空間或想搬到新地方，包括都會居民、千禧世代、首購族等。他認為，如果你已準備好購房，沒有必要等，「房貸利率會上升，但沒有跡象顯示房價會下跌，需求強勁而供應短少。」

房地產網站Realtor.com首席經濟學家丹妮兒．海爾（Danielle Hale）也說，春季較晚預期會有更多房子上市，至少讓買家有更多選擇，但是高昂的房價未必緩解。通常5月初會出現更多買主，但仍僧多粥少，買者多於待售屋。所以買主若打算等一陣子，看房價是否會降，大概會大失所望。

海爾認為，到某一時候，需求的瘋狂程度會逐漸冷卻，可能是申請不到房貸購買中意的房子，或是租房更划算，那麼這些買主就會放棄找房子，房價上漲速度也將放緩，「但是房價會持續上升，因為買家仍將多於賣家，同時房貸利率也會上揚」。

新聞網站「商業內幕」（Business Insider）則指出，許多美國人去年在疫情期間買房，但這未必對每個人都是正確的決定。房地產投資公司BiggerPockets執行長崔恩奇（Scott Trench）就認為，現在買房可能不適合，「急迫的想買到某個東西，很容易做出錯誤決定」。

去年秋天，一項LendEDU調查發現，許多新屋主已開始後悔買房。約55%在疫情期間購屋的美國人幾乎馬上感到後悔，其中30%是擔心財務。而目前，很多想買到房子的人都需出高於屋主要價的價格，才能如願以償。

投資記者萊特（Larry Light）在他的專欄也說：「你是否應趕熱潮買房呢？老天，不要。這是賣家市場，等到市場恢復正常再採取行動。目前情況對於想把握過熱房市賺一筆的屋主求之不得，但對想買房的人不利。」

可是，雖然房貸利率上揚，長期下來可能導致房價回跌，不過猶豫不決的買家可能錯過目前仍低的利率。William Raveis房貸公司主管梅莉莎．孔恩（Melissa Cohn）表示，如果找到喜歡的房子且買得起，這棟房子不會留在房市太久。若你認為有能力買下就應著手進行，因為利率肯定會上升。通常利率上升，房價會下跌或至少漲得沒麼快，但這個情況不是馬上出現，也不是在所有地方都出現。孔恩指出，房市總有一天會冷卻，「但這並不代表房價會下跌20%」。

根據目前房市，購屋需考慮的問題

購房時要仔細閱讀廣告內容，圖左的售屋廣告稱「有獨立寬敞後院」，右圖廣告道出真相「後院需要整修。（Business Wire）

華爾街日報指出，即使在供應緊張、競爭激烈的火熱房市，一般的購屋原則仍適用，但還需考慮其他問題。

疫情是否改變了你的購屋能力？首先考慮你為頭款存下的錢，以及每月房貸會是多少。對租客而言，目前支付的每月租金是個值得參考的標準。買房一開始會有很多開銷，例如交割費用，以及持續的費用，例如維護費和管理費。把每月房貸定在不會讓預算太吃緊的範圍，同時有額外的錢來支付緊急開銷。

買房預算須考慮以下幾點：房貸利率、為頭款存下的錢、每月能付多少房貸、當地房價、稅金和交割費等開銷。

目前紅火房市的部分助因，是偏低的利率。隨著利率上升，一些有意買房者可能會加快行動。想爭取到低利率，房貸業者會注意你的收入、信用史和負債對收入的比率，所以這些資料都要準備好。可取得房貸預先批准以便迅速出價。

疫情結束後，你的長期需要是什麼？ 所謂的「長期」不是指有空間安放運動器材或是在家有個辦公室開線上會議，而是指孩子能讀好學校或是接近父母住處。買房者需考慮會在房子住多久，但有些人卻只對個人積蓄過度自信，急著趕上這股購屋潮。然而若現在以過高價格置產，幾年後想換大一點的房子就會得不償失，因房市可能冷卻。

在這麼火熱的房市，何種作法較明智：買個需要修理或是馬上可搬入的房子？目前，需要修理的房子最後代價可能超出你的計畫，裝修過程的開銷較大，而且要花較長時間才能完工，因為建材少且貴。此外，面對解封後的龐大房屋需求，很多包商和水電工等技能工人無法分身，頻頻推掉工作或是完工時間較久。

經紀人表示，一般買主根本不會注意的建材，例如用於屋面瓦的柏油，短期內已調升五次價格，所以裝修無法迅速完成。一些買主找到中意房子和出價被接受已花很長時間，所以決定裝修僅限於粉刷和新地板，其他暫不考慮。

你能等下去嗎？房貸利率在提高，但預期不會短期內飆升，不會房價會持續高昂。供應短缺的問題也會持續下去，所以現在對買主而言不容易，特別是沒有房子可賣以獲資金的首購族，往往搶不過口袋更深的買家。

面向國際買家的豪華公寓。（Business Wire）

認證財務規畫師芮德（Samuel Rad）認為，在目前的經濟情況，首購族沒有優勢。但也有人認為，首購族不需先賣房，或是賣不出房還得照顧兩棟房，他們可迅速成交，這點在熱房市是個優勢。

你準備好加入出價戰嗎？2月售出的房產中，四分之三不到一個月就賣出。如果你打定主意現在就要買房，就要準備加入出價戰。房貸銀行家協會首席經濟學家佛芮塔東尼（Mike Fratatoni）說，提高預算為出價戰做準備是務實的作法，但一心只想「打贏」會讓你失望。，「你的出價應可讓你長期負擔得起，而不是打贏出價戰，後來卻發現超出自己能力」。

經紀人建議，如果你的預算可買30萬元的房子，就應看25萬元的房子給出價戰預留空間。 當然有方法爭取優勢，包括提供迅速交割、全額現金（若能力允許）等有利條件、甚至寫一封情詞懇切的信給賣家，說明為何應把房子賣給你。

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