批准轉嚴 如何成功申請房貸？

不要增加債務。（pexels.com）

房屋貸款市場繁榮，但是獲得房貸批准卻愈來愈難。根據房貸銀行家協會的數據，衝量業者放貸意願的可獲信貸指數（mortgage credit availability index），接近2014年以來的新低。

華爾街日報報導，放貸緊縮顯示房貸市場日益明顯的分裂：雖然成交的房貸數量增加，但幾乎都只貸給信用歷史優秀、而且頭款可觀的借款人。信用史剛好低於優秀範圍的借款人，則發現較少業者願意批准貸款申請。去年初可獲批准的部分借款人現在就沒那麼幸運，反被視為「信用風險」。

紐約聯邦準備銀行指出，去年約70%的房貸是發給信用分數760以上的民眾，比2019年增加61%。在去年第四季，貸款獲准的借款人中位信用分數為786，高於2019年同期的770。

今年春季想置產的美國人，面臨許多其他挑戰。房價通常會在經濟放慢時下跌，卻在新冠疫情期間上漲，使得很多家庭無法買房。房貸利率雖仍處於歷史低點，但已從去年的新低紀錄回升，導致每月房貸還款額提高。

可獲信貸指數在2020年暴跌35%，因為放貸機構不願貸款給可能因疫情失業的借款人。這個指數從去年秋天起略升，但到今年2月，仍比去年同期少31%。擔心借款人財務是否穩定的貸款機構，加強查證就業和收入。一些借款人被要求簽署聲明，確認貸款獲批准後，無意請求暫停還款。另一些業者則規定用於申請房貸的文件 ，例如銀行明細單和薪資單，不能是30天以前，以往這類文件60天或更久之前都沒問題。

較嚴格的信用規定似乎在房貸市場兩端最明顯。聯邦住房管理局（FHA）批准貸款的借款人平均信用分數，在2020財政年升至672，2019年則為666。FHA的貸款通常要求的收入較低，頭款也較少。

此外，放貸業者也收緊對高額房貸（jumbo mortgages）的要求，這種貸款通常發給富有買主。高額房貸金額太大，無法賣給政府支持的房貸龍頭房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），所以銀行留在自己的帳上，自行承擔違約風險。

信用分數713申請房貸被拒

珍妮佛．葛瑞芬（Jennifer Griffin）在明尼蘇達州的信用合作社，今年初拒絕她的房貸申請。她被告知信用分數713和學生貸款疫情期間暫停還款，使她失去獲得房貸的資格。

存有近兩萬元當頭款的葛瑞芬說，信用合作社告訴她若是一年前申請就會批准，但鼓勵她開始恢復償還學貸並付清4000元卡債，再重新申請房貸。

房價不斷飆升，使得一些放貸業者不願貸款給首購族或被視為風險較高的借款人。業者以往願意貸款30萬元或32萬元給信用史良好但不亮眼的借款人，現在可能不願貸款35萬元或更多錢來購買相同物業。

嚴格貸款規定對維持房市健全有重要作用，確保借款人負擔得起房貸是限制違約的關鍵。太過寬鬆的放貸作法，包括對收入不穩者或債務過多者批准貸款，助長了2008年的金融危機。

經濟學家表示，放貸標準不大可能大幅放寬，直到房屋需求降溫。缺少待售屋意味貸款業者只能在大批申請者中挑選條件最佳的人。不過，房貸銀行家協會首席經濟學家佛芮塔東尼（Mike Fratatoni）說，今年隨著利率上升，重新貸款的機會減少，貸款規定應會稍微放寬，業者會有更多資源轉向首購族。

根據房貸業網站Mortgage Reports，申請房貸其實是個直接了當的過程，提交申請表和相關文件後就是等待銀行批准，但有五個撇步有助提高成功率。

1.申請房貸前，先檢查你的信用

如果你等到申請房貸前才檢查自己的信用，那就太慢了，因為房貸利率和是否可獲房貸的資格都看你的信用。若你在申請房貸前才查信用，發現低於你的想像，那麼即使獲批准，利率也可能較高，以致每月房貸金額高於預期。

如果你發現自己的信用分數實在太低（低於580），大概根本申請不到貸款，只能退出買房行列，花個一年或更多時間設法提高信用分數。

即使信用分數不錯，申請前仍可設法提高。房貸利率根據信用「級別」（tiers）而定，級別愈高，利率愈低。例如，若你的信用分數目前是719，只要提高一分，就能讓你升上更高一級，房貸利率更低。

因此，趁早檢查信用。扭轉嚴重信用問題，可能要花12個月以上，所以愈快開始愈好。你有權利透過annualcreditreport.com每年取得信用報告的免費影本，信用報告極其重要，因為是計算信用分數的原始文件。

不過，調查顯示，多達五分之一的信用報告出錯，而且這些錯誤嚴重到可影響當事人的信用度。所以仔細檢查你的信用報告，確保百分之百正確。「消費者金融保護局」（Consumer Financial Protection Bureau）對爭取修正信用報告錯誤提供有用的建議，可供參考。

如果你的信用報告無誤，但你的信用分數不夠高，趕快開始設法提升。你可馬上做三件事：每份帳單持續準時付清；降低信用卡結餘，若你的結餘超過信用額度30%，你正在傷害你的信用分數，使用的信用額度愈低愈好；不要開設或關閉信用卡帳戶，直到房屋交割之後。

2.向多個貸款機構申請房貸

拿到第一個房貸報價就接受，是非常嚴重的錯誤。很多首購族不知道，房貸利率並非一成不變，貸款機構設定房貸利率和費用有很大的彈性。也就是說，你考慮的貸款機構也許能提供比向你出示的更低利率。

但想獲得更低利率，就得到處打聽，獲得幾個業者提供的房貸報價。你可把前一家的低利率做為與接下來幾家討價還價、爭取更低利率的籌碼。

取得好幾個業者的房貸報價，也有助你了解是否爭取到划算交易。例如，第一份報價列出3.5%利率和3000元費用，看來似乎不錯。但是另一家提供3%利率和2500元費用，就比第一份報價更划算， 然而你若不多打聽和比較就不會知道。

比較至少三家業者提供的客製化利率報價，以確保你獲得最划算的交易，房貸經紀人可助你進行比較。此外，確保你是拿條件類似的報價做比較，例如若不仔細看，報價列出買家支付點數（discount points）後的利率，就會較有吸引力。

不同的頭款金額、貸款期、貸款金額和貸款類型，也會影響還款估計。例如FHA貸款要求購買房貸保險，就會增加貸款成本。支付20%頭款的傳統貸款免買房貸保險。所以確保所有的房貸報價都納入相同的貸款類型和條件，以進行正確的比較。

根據全國房地產經紀人協會的調查，在2019年，購屋者的平均頭款為房價的12%，其中首購族為6%，非首購族為16%。房貸數據提供機構Ellie Mae則指出，申請傳統房貸的借款人去年大都支付20%頭款以獲房貸批准。

不過，理財專家柏娜德．喬依（Bernadette Joy）指出，若你有能力，應付20%的頭款，如此可更快建立房屋淨值，而且每月房貸較少，因為貸款金額較低，且不用買私人房貸保險，後者是貸款機構是對頭款不到20%的購屋者每月額外收取的費用。

3.對房子出價前取得房貸預先批准（pre-approval）

許多首購族犯下太晚申請房貸，而且開始找房前未獲預先批准房貸的錯誤。何時開始預先批准過程是太晚？若你已在認真看房，那就是等太久了。

除非你正式獲得房貸業者的預先批准，否則你不知道到底能負擔多少房貸。業者會審視你的所有財務文件，包括銀行明細單、稅表、薪資單、信用報告等，再決定你精確的買房預算。

即使你認為知道自己能負擔多少貸款，你可能還是會碰上出乎意料的情況。債務能大幅降低你的購屋能力，而且你無法確定信用會如何影響你的預算，直到銀行告訴你。

開始看房前，未獲預先批准房貸，可能害你愛上一棟房子後，才發現根本買不起。更糟的情況是你想為中意的房子討價還價，但賣主卻不理你。換個立場想，若你是賣主或是賣主的經紀人，你會考慮一個陌生人未證明有能力購屋就出價嗎？這個買主很可能無法獲得需要的貸款。

如果賣主獲得另一人出價，而此人持有房貸預先批准的信函，賣主肯定會認真看待這個出價，因為知道可進行交易，甚至願意接受較低出價。所以獲得房貸預先批准，讓你在討價還價時有信譽和籌碼，每個買主都需要這這兩樣東西。

4.不要遲交房租

遲交房租的影響超過你想像，不僅可能害你要交罰款給房東，還會讓你難以申請房貸。你的房租繳交歷史，是你能否準時付房貸的最重要指標，遲交或拖欠房租可能阻礙你買房。

租金是你每月為住房所支付的大筆款項，房貸也是。如果你交房租的歷史欠佳，放貸業者怎麼會相信你會按時付房貸呢？

申請房貸時，業者會檢查過去一、兩年的房租紀錄。如果你曾遲交房租或更糟的沒交房租，業者可能把你視為風險過高的投資，畢竟房屋法拍不僅對屋主而言是代價高昂的麻煩事，對銀行也是如此。

對於信用史不長的人，例如年輕人來說，房租更為重要。如果你未處理過信用卡、汽車貸款等債務，房租是你信用可靠的最大指標。

5.不要增加債務

你可能聽過申請房貸期間，不要貸款購買昂貴物品。但多數人不知道的是，即使在申請房貸多年前，貸款買貴重物品也是個錯誤。這是因為房貸業者會審視你的「負債收入比」（DTI），也就是每月還債占你總收入的比率。

汽車貸款和其他貸款愈多，每月剩下來支付房貸的錢就愈少， 這可能嚴重影響你有資格獲得的房貸金額。例如老張和老王都想買房，兩人收入相同，但是老張有高額汽車貸款，老王則沒有。兩人的負債收入比都可以達36%，不過老張每月要付500元汽車貸款。

因此，老張付房貸的轉圜空間較少，最後申請到的房貸比老王幾乎少10萬元，這是很大的差別：多個10萬元意味你能買下衷心喜愛的房子，完成裝修、位置也好，但是少個10萬元就得遷就勉強過得去的房子，也許需要做些修理或是位置不大方便。

所以，若是考慮買房子，想好你的優先順序，例如買房之前若需買車，買輛不貴的車或是貸款可迅速還清的車，同時避免可能影響你購屋能力的昂貴購物。

若你已經申請了大筆貸款，那也沒什麼補救辦法。儘可能在房屋交割前，避免其他貸款申請或重新貸款。銀行可能在辦理貸款期間要求看更多文件，以確保你的財務和信用沒有大變動，貸款承辦員現在都會在交割前幾天再檢查你的信用分數，任何新開帳戶或大手筆信用卡購物，都可能把你的信用分數壓低到銀行需要重新考慮房貸的地步。

辦理房貸可以迅速完成，但根據買主的情況和貸款機構忙碌的程度，也可能花上兩個月。通常整個交割過程約需30到45天。

若申請房貸被拒，何時可再申請？

獲得房貸批准，並不是輕而易舉之事。數據顯示，2019年有46萬份一家庭購屋房貸申請遭拒絕，相當於8%。去年申請房貸遭拒的比率可能更高。

住在新澤西州的系統工程師威斯（Philip Weiss）一眼看中座落於賓州波柯諾山區四畝地的一棟鄉村屋。他的房貸申請已獲預先批准，於是馬上出價，賣主也接受。但是近一個月後，卻發生出乎意料的情況。

威斯說，雖然他的信用分數700多，負債收入比也低，而且收入穩定，但是信用報告列出以前兩次欠款害了他，儘管他老早付清，但是房貸申請仍遭拒絕。

若你申請房貸遭拒，不要絕望，這不代表你的置產夢就此破滅，採取適當步驟之後，仍可再嘗試。

在某些情況下，你可立即再申請。如果你作為借款人的條件不錯，只有一、兩樣紀錄不夠好，即使曾遭拒絕，有可能一些貸款機構仍會批准。你也有可能從規定較寬鬆的機構獲得貸款，例如FHA、退伍軍人貸款或農業部貸款。

如果你向多家業者申請房貸卻一再遭拒絕，那就應從每個業者獲得盡可能多的資訊，以了解被拒的原因。「平等信貸機會法」（Equal Credit Opportunity Act）規定，貸款機構有60天的時間向消費者交待房貸申請被拒的具體理由，一些最普遍的原因包括信用紀錄不佳、負債收入比過高、頭款太少等。知道原因就可採取因應措施，例如提高信用分數、梳理信用報告、減少債務、提高現金儲備、確保收入穩定等，一旦你解決這些問題，而且過了足夠長的時間，或是法拍或破產過了一段時間，你就可重新申請房貸。