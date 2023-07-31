李玟告別式／張惠妹有話來不及說 露面吐心聲

張惠妹追憶李玟。圖／摘自YouTube

李玟 告別式在今天舉辦，天后張惠妹（阿妹）與其經紀人陳鎮川也送上致意花籃，而張惠妹更在告別影片吐露心聲，「一直沒機會跟妳說就像我親密的戰友。」

阿妹在VCR中溫暖地說：「親愛的Coco，妳在那邊都還好嗎？一直沒機會跟妳說就像我親密的戰友，妳對唱歌和表演的堅持，妳的歌聲就像天使 為這世界帶來很多色彩，妳所有帶來的美都是永恆、美麗的，不會忘了妳的音樂，不會忘了妳，請繼續當一個永遠熱愛唱歌的天使吧。」

阿妹和李玟年紀相仿，算是同時期的歌手，2017年李玟在活動上曾向坐在台下的阿妹喊話：「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」阿妹熱情回送飛吻，無奈如今天人永隔，這個約定再也無法實現。

阿妹昨晚剛結束雪梨演唱會，預計今晚搭機返台，問及心情，經紀人陳鎮川表示：「她想起今天是CoCo的告別式當然會有些傷感。」而張惠妹演唱會團隊同仁今早在雪梨見到疑似粉絲的暖舉，有粉絲請飛機排出雲朵字「COCO LEE」，最後還有愛心的表情符號，藉此表達對李玟的無盡思念，暖舉引發各地粉絲熱議。