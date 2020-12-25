世衛秘書長聖誕感言：勿糟蹋眾人為疫情所做犧牲

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在推特發表聖誕感言。(截取自譚德塞推特@DrTedros)

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 蔓延全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 今天發表聖誕感言表示，疫情期間為保護民眾所做出的犧牲，不應被白白糟蹋。

推特（Twitter）上一段譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發表談話的影音指出，數以億計的人在聖誕節 與摯愛分隔兩地，付出「令人痛徹心扉的犧牲」，與此同時，還有家庭再也無法團圓。

I wish everyone a safe and restful holiday season. This year by staying apart to stay safe from #COVID19, we can all give the most important gifts of all: the gifts of life and health. #InThisTogetherpic.twitter.com/HlNobGujwg — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2020

他說，目前在世界各國開始施打的疫苗，為擺脫今年肆虐全球的危機，提供了一條出路。

譚德塞表示：「2020年進入尾聲之際，史無前例的疫情使許多人不能以我們想要的方式歡度。相反的，今天有數以億計的民眾為確保安全而彼此隔離，付出極重、痛心的犧牲。但這麼一來，他們贈出最珍貴的禮物：一份生命與健康的大禮。」

他說：「我們絕對不可以糟蹋他們的付出，也不能讓許多無法在這段假期團圓的家庭，白白犧牲。」

根據法新社統計，疫情去年底自中國爆發以來，累計超過174萬人病歿，確診病例逾7931萬例。