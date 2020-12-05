聯大特別會議：科學家對所有人享有新冠疫苗持樂觀態度

開發新冠疫苗的科學家們樂觀地認為，到明年年底，世界各地的所有人都將能夠獲得安全有效的治療方法來對抗這種已經破壞了整個地球的疾病。(美聯社)

開發新冠疫苗 的科學家們樂觀地認為，到明年年底，世界各地的所有人都將能夠獲得安全有效的治療方法來對抗這種已經破壞了整個地球的疾病。

生物和技術公司（BioNTech）和牛津大學都是研製新冠疫苗先驅，他們的負責人參加了今天在聯合國 大會專門討論新冠問題的特別會議期間舉行的在線對話。

生物和技術公司首席執行官烏古爾·沙欣（Uğur Şahin）教授說: “沒有其他選擇。我們必須實現這一目標。我們能夠實現，我們也將實現。”該公司與製藥巨頭輝瑞公司合作開發的疫苗本週已獲准在英國緊急投入使用。

激動人心的時刻

世界衛生組織表示，新冠疫苗的研發正以創紀錄的速度進行。目前，超過150種候選疫苗處於不同的研發階段，其中至少15種處於後期人類臨床試驗階段。中期結果顯示，四種有效。

牛津大學是阿斯利康製藥公司的疫苗研發合作夥伴。該校的薩拉·吉爾伯特（Sarah Gilbert）教授表示：“我們現在正處於一個非常激動人心的階段，我們看到了療效結果和第一批疫苗獲得許可證，我們需要繼續合作，因為我們需要比我們今天聽到的這些更多的疫苗。”

她強調：“作為科學家，我們有責任繼續合作，提供有助於開發其他疫苗的信息，因為這是我們為世界獲得最多疫苗的方式。”

公益疫苗

新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）是獲取2019冠狀病毒病工具加速計劃的疫苗支柱，由流行病防範創新聯盟、全球疫苗免疫聯盟和世界衛生組織共同領導，並與發達國家和發展中國家的疫苗廠商合作。這是唯一與政府和廠商合作確保世界範圍內較高和較低收入 國家都能獲得新冠疫苗的全球性舉措。該項目旨在到2021年底提供20億劑新冠疫苗，使其成為“一種全球公益物”，讓所有人都能負擔得起並獲得。迄今為止，約有189個國家參與了這一項目。

生物和技術公司首席醫療官歐茲萊穆·圖雷西（Özlem Türeci）希望該公司的疫苗能夠盡可能廣泛地分發，這也是它與各國和COVAX合作的原因。

她說：“我們看到的是，只有全球努力，堅持不懈地合作，它才能獲得成功。”

目前，人們對疫苗的公平分配仍然感到擔憂。在隨後的對話中，全球疫苗聯盟首席執行官塞斯·巴克利（Seth Barkley）強調，全球協調是保護地球安全的唯一途徑。

他表示：“如果大家都在做雙邊交易，那就很難確保每個人都獲得供應。”

巨大的全球努力

為疫苗提供資金仍然是一個障礙。

旨在加快新冠病毒檢測和藥物開發的全球夥伴關係“獲取2019冠狀病毒病工具加速計劃”目前面臨280億美元的資金缺口。

疫苗分發也將是另一個巨大的挑戰，需要在全球層面進行密切的規劃和協調。

各國必須為可能是世界上規模最大、速度最快的採購做好準備，這將包括確保儲存和運輸疫苗的低溫控制環境，即所謂的冷鏈。

聯合國兒童基金會將協調為低收入國家採購疫苗和個人防護設備。

兒童基金會執行主任福爾在發言中表示，在這場大流行病的早期，許多較貧窮的國家在為衛生工作者購買個人防護設備方面面臨障礙，原因要么是成本高，要么是供應少。疫苗將不會出現這樣的情形。

她說:“ 新冠疫苗全球獲取機制正在做的是努力給市場帶來公平和公正。幸運的是，收入最低和最高地區的國家都已加入這一機制，這樣我們就可以互相幫助。除非我們在所有地方都戰勝這一疾病，否則我們所有人都不能看到這場危機的結束。”