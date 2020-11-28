WHO：疫苗即將面世 檢測依然重要

佛蒙特州大學學生在校園內設立的新冠檢測站排隊等候接受檢測。(美聯社)

世界衛生組織秘書長譚德塞27日在有關新冠疫情的定期情況通報會上表示，即使新冠疫苗 開始接種，檢測 仍將是對抗新冠病毒的關鍵工具。

譚德塞在強調新冠病毒現在得到有效控制的國家曾經所發揮的重要作用時表示，在新冠疫苗推出的過程中，測試仍將會繼續發揮重要作用。

譚德塞表示：“最初，衛生工作者、老年人和其他高危人群將優先接種疫苗，這仍將使病毒有很大的移動空間，檢測仍將是控制大流行的重要工具。”

然而，他強調，儘管檢測至關重要，但它也只是對抗新冠戰略的一部分。

他說：“檢測是顯示病毒在哪裡的聚光燈。對檢測的投資必須伴隨對隔離設施、臨床護理、保護衛生工作者、接觸者追踪、群集調查和支持性隔離進行投資。”

需要更多評估

世衛 組織表示，需要更多關於阿斯利康製藥公司和牛津大學開發的疫苗的信息。

他們在本周宣布，臨床試驗表明，最初注射一半疫苗劑量並在一個月後的注射完整劑量組成的方案比注射兩個完整劑量更加有效。

世衛組織免疫、疫苗和生物製品主任凱瑟琳·奧布賴恩強調了進一步評估的必要性。

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦指出，接受低劑量療法的人不到3000人，他們的年齡都在55歲以下。

她補充說，另一組由8000多名不同年齡的人組成，因此很難對兩者進行比較，而總的來說，他們的人數太少，無法得出任何明確的結論。

她說阿斯利康公司已經通知世衛組織，它打算對低劑量方案進行全面試驗。

埃博拉經驗

世衛組織表示，埃博拉疫苗儲存和分發方面的全球經驗可以為任何潛在的新冠疫苗接種提供經驗。

在回答一名記者關於製藥公司輝瑞和生物技術公司開發的實驗疫苗的問題時，奧布萊恩說：“即使是在一些最困難和最偏遠的地區，也有提供超冷鏈疫苗的經驗。但這也需要投入大量資源來實現。”

該疫苗最近已提交美國有關當局予以緊急批准。這種疫苗已顯示出90%以上的功效，但需要零下70攝氏度或更低的冷藏溫度，這引發了人們對在非洲國家分發的擔憂。

光靠一種疫苗是不夠的

奧布賴恩表示：“我們在一些國家，特別是在非洲，確實擁有經驗，能夠部署一種符合超冷鏈要求的疫苗。”奧布萊恩指的是在剛果民主共和國疫情中使用的默克埃博拉疫苗。

她說：“當我們設想輝瑞疫苗的使用時，我們的意圖當然是能夠將它與其他疫苗一起使用，因為沒有一種疫苗會有足夠的供應，也沒有一種疫苗必定完全具有合適的操作特性來滿足所有的需求。”

奧布萊恩補充說，輝瑞公司開發了一種特殊的“運載工具”，可以將疫苗的溫度保持10到15天。

此外，疫苗可以在冷藏溫度下儲存五天，而不依靠電力運行的便攜式冰箱，甚至乾冰，也可以投入使用。

創新性交付

由於超冷鏈物流並不是在所有地方都存在，包括在高收入國家，奧布萊恩建議，各國必須圍繞有此要求的新冠疫苗輸送系統進行“創新”。

一種方法是用它們來為某些人群提供免疫。她以衛生專業人員為例，因為他們在進行免疫接種的設施中工作，在那里安裝超冷鏈冰箱更容易。

活動你的身體

世衛組織重申，儘管新冠大流行給我們的生活施加了許多限制，但我們沒有理由總是坐在沙發上。世衛組織在本週發布了關於體育活動和久坐行為的新指南。

世衛組織表示，鍛煉對一生的身心健康至關重要，但四分之一的成年人和五分之四的青少年運動量不足。

該指南建議成人每週進行150至300分鐘的中度至劇烈活動，兒童和青少年每天平均最好活動60分鐘。