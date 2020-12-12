聯合國艾滋病規劃署：新冠或致全球新增數十萬艾滋病例

意大利一家醫院急診室外，全身佩戴防護服的醫院人員正運送一張病床。(美聯社)

聯合國 艾滋病規劃署（UNAIDS）今天警告說，各國應採取頗具雄心的新目標來應對艾滋病，以避免因新冠大流行而新增數十萬艾滋病感染者和死亡病例。

聯合國艾滋病規劃署表示，新冠大流行已使世界對艾滋病的應對行動進一步偏離了軌道，並且未達到2020年的目標。

該機構敦促各國從對醫療保健投資 不足的教訓中吸取經驗，並加強全球行動，以結束艾滋病和其他全球突發衛生事件。

人力成本

聯合國艾滋病規劃署最新數據顯示，新冠大流行對全球艾滋病毒應對工作產生了長期影響，並表示從現在到2022年，可能還會新增多達30萬例艾滋病毒感染病例，以及多達14萬8000例與艾滋病相關的死亡病例。

艾滋病規劃署執行主任溫妮·拜亞尼瑪（Winnie Byanyima）說：“對基於人權的、以人為本的綜合性艾滋病毒應對措施的投資不足造成的代價是巨大的。僅實施在政治上最合適的計劃不會扭轉新冠大流行或結束艾滋病。要使全球應對努力重新走上正軌，就必須把人民放在首位，並應對滋生流行病的不平等現象。”

艾滋病規劃署在一份題為以人民為中心防治流行病的新報告中指出，儘管包括博茨瓦納和斯威士蘭在內的撒哈拉以南非洲國家已經達到甚至超額完成了2020年設定的目標，但“仍有許多國家落後”。

重歸正軌終結艾滋病

這份報告中包含了擬議到2025年實現的目標，這些目標根據最成功地克服了艾滋病的國家所開展的行動而製定。

具體而言，這些目標側重於實現艾滋病服務和生殖健康及性健康服務的高覆蓋率，以及消除針對艾滋病的懲罰性法律、政策、污名和歧視 。

艾滋病規劃署指出，需要在新冠大流行的應對行動中“加大投入”，以及“大膽、頗具雄心但可實現的結束艾滋病的目標”。

該機構指出：“這些目標將百姓置於中心……最容易受到威脅和處於邊緣地位的百姓，包括年輕婦女和女童、青少年、性工作者、變性人、注射毒品的人以及男同性戀者和其他與男人發生性關係的男人。”

該機構認為，如果這些目標得以實現，那麼到2030年，世界將重新走上終結艾滋病這一公共衛生威脅的軌道。