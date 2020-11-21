我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座

前線告急 全美每五家醫院就有一家人手不足

聯合國機構在新冠數據收集中堅持人權考慮

聯合國新聞
一個冠狀病毒追踪應用程序顯示在手機屏幕上。(Unsplash/Pascal Brändle)
一個冠狀病毒追踪應用程序顯示在手機屏幕上。(Unsplash/Pascal Brändle)

聯合國及其15個機構強調，在新冠大流行病期間收集數據需要堅持尊重隱私權和促進發展的原則。

他們在11月19日發表的一份聯合聲明中表示，來自電話、電子郵件和社交媒體的移動數據，可以幫助監測病毒的傳播，同時執行聯合國授權開展的活動。然而他們警告說，通過數字接觸追踪和一般健康監測也可以收集到大量的敏感數據，無論是個人的還是非個人的。

聲明說，“這可能會在危機應對初期之後產生重大影響，包括如果這些措施被用於與新冠應對措施沒有直接或具體關係的目的，可能導致侵犯基本人權和自由”。

聲明表示，“如果為應對新冠大流行而引入的一些緊急措施，如數字接觸者追踪，成為標準做法，這種擔憂就尤為緊迫。”

人權的關鍵作用

今年5月，聯合國秘書長發布了一份政策簡報，強調人權對製定大流行病應對措施至關重要，因為人權將人置於“中心位置”，同時維護人的尊嚴。

聯合國各實體在聲明中強調，在這一大流行病的背景下，聯合國系統收集的任何數據都應植根於人權和適用的國際法、數據保護和隱私原則。

聲明說，“為應對新冠大流行而採取的任何措施也應符合聯合國系統各組織的任務授權，並考慮到相關權利的平衡，包括健康權和生命權以及經濟和社會發展權”。

數據收集先例

聲明概述了五點，包括數據收集應合法，在範圍和時間上有所限制，並為應對疾病大流行的特定合法目的所必需。

聲明還強調需要確保任何數據的保密性、安全性和恰當銷毀或刪除。

聯合國 隱私

上一則

英、義新冠肺炎新增確診和不治病例均減少

延伸閱讀

葉門饑荒危機迫切 聯合國稱數十年來全球最慘

葉門饑荒危機迫切 聯合國稱數十年來全球最慘
沒效！世衛不建議使用「瑞德西韋」治療新冠

沒效！世衛不建議使用「瑞德西韋」治療新冠
聖蓋博市成立HEAR委員會 市議員籲踴躍申請

聖蓋博市成立HEAR委員會 市議員籲踴躍申請
聯合國：衣索比亞內戰下 逾200萬兒童急需援助

聯合國：衣索比亞內戰下 逾200萬兒童急需援助

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（Getty Images）

曼谷捷運新線通車 泰王試搭 臣子全坐地上

2020-11-17 03:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人