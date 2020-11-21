聯合國機構在新冠數據收集中堅持人權考慮

一個冠狀病毒追踪應用程序顯示在手機屏幕上。(Unsplash/Pascal Brändle)

聯合國 及其15個機構強調，在新冠大流行病期間收集數據需要堅持尊重隱私 權和促進發展的原則。

他們在11月19日發表的一份聯合聲明中表示，來自電話、電子郵件和社交媒體的移動數據，可以幫助監測病毒的傳播，同時執行聯合國授權開展的活動。然而他們警告說，通過數字接觸追踪和一般健康監測也可以收集到大量的敏感數據，無論是個人的還是非個人的。

聲明說，“這可能會在危機應對初期之後產生重大影響，包括如果這些措施被用於與新冠應對措施沒有直接或具體關係的目的，可能導致侵犯基本人權和自由”。

聲明表示，“如果為應對新冠大流行而引入的一些緊急措施，如數字接觸者追踪，成為標準做法，這種擔憂就尤為緊迫。”

人權的關鍵作用

今年5月，聯合國秘書長發布了一份政策簡報，強調人權對製定大流行病應對措施至關重要，因為人權將人置於“中心位置”，同時維護人的尊嚴。

聯合國各實體在聲明中強調，在這一大流行病的背景下，聯合國系統收集的任何數據都應植根於人權和適用的國際法、數據保護和隱私原則。

聲明說，“為應對新冠大流行而採取的任何措施也應符合聯合國系統各組織的任務授權，並考慮到相關權利的平衡，包括健康權和生命權以及經濟和社會發展權”。

數據收集先例

聲明概述了五點，包括數據收集應合法，在範圍和時間上有所限制，並為應對疾病大流行的特定合法目的所必需。

聲明還強調需要確保任何數據的保密性、安全性和恰當銷毀或刪除。