世界衛生大會閉幕 譚德塞：健康是基礎投資

世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(美聯社)

世界衛生大會今天落下帷幕。世界衛生組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)在閉幕致辭中指出,2019冠狀病毒病的大流行顯示出了投資 於公共衛生的價值,為此該組織將建立一個全民健康經濟學理事會,將“全民健康”作為思考價值創造和經濟增長的中心。

譚德塞表示,新冠大流行證明了長期對公共衛生投資不足的後果。這場健康危機引發了一場社會經濟危機,這場危機已經影響了數十億人的生活和生計,並破壞了全球穩定與團結。

他說:“恢復原狀不是一種選擇。我們不僅需要在公共衛生方面進行更多投資,我們還必須重新考慮我們如何看重健康。現在應當建立一種新的敘述方式,不是將健康看作成本,而是視為對生產力、復原力和穩定的經濟進行的基礎投資。”

為此,譚德塞宣布,世衛 組織正在建立一個新的全民健康經濟學理事會(Council on the Economics of Health for All),著重於健康與可持續、包容性和創新主導的經濟增長之間的聯繫。

該理事會將由知名經濟學家和衛生專家組成,倫敦大學創新與公共價值經濟學教授瑪麗安娜·馬祖卡托(Mariana Mazzucato)擔任主席。

建立病原體材料和臨床樣品共享系統

譚德塞還表示,新冠大流行還表明,迫切需要建立全球商定的共享病原體材料和臨床樣品的系統,以促進醫療對策作為全球公益物的快速發展。

他強調:“這一系統不能基於雙邊協議,也不能花幾年的時間來進行談判。”

世衛組織正在提議採取一種新方法,其中將包括由世衛組織管理的存放在瑞士安全設施中的材料儲存庫;關於向此儲存庫自願共享材料的協議;世衛組織可以促進材料的轉讓和使用;以及世衛組織據以分發材料的一套標準。

疫苗不是唯一控疫手段

譚德塞還表示,疫苗將是控制新冠大流行的重要工具,本週發表的臨床試驗的初步結果令人感到鼓舞。

他說:“歷史上從未有如此迅速的疫苗研究進展。我們必須以同樣的緊迫性和創新來確保所有國家都從這項科學成就中受益。”

他指出,前面還有很長的路要走。世界不能“將所有的蛋放在一個籃子裡”,而忽視了業已證明能有效控制新冠病毒的許多其他工具,包括查找、隔離、測試和護理病例,跟踪並隔離其接觸者;同時,讓社區參與並賦權社區,讓人們保持身體距離,避免擁擠,通風,保持手衛生,戴口罩。

豐碩的成果

本次世界衛生大會取得了豐碩的成果,通過了諸多舉措,包括:到2030年戰勝腦膜炎的新路線圖;應對被忽視的熱帶病新路線圖;關於擴大針對癲癇和其他神經系統疾病行動的決議;宣布2021年為國際衛生保健工作者年;2030年免疫議程;加速消除宮頸癌作為公共衛生問題的全球戰略;結核病研究與創新全球戰略;健康老齡化十年;《公共衛生、創新和知識產權全球戰略和行動計劃》;以及有關眼保健和食品安全的決議。

新冠工具加速計劃獲51億美元資金

與此同時,在本週的巴黎和平論壇上,眾多國家元首、全球衛生領袖、科學家和私營部門聚集一堂,討論如何滿足世衛組織牽頭的“新冠工具加速計劃”緊迫的資金需求。

新的捐款,包括在這次論壇上的承諾,使該計劃獲得的承諾總金額超過了51億美元,但是,如果要使可用的工具在全球範圍內部署,那麼今年急需增加42億美元,到2021年還需要額外239億美元。